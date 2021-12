6 σημάδια που επιβεβαιώνουν ότι ήρθε το τέλος της σχέσης

Οι ενδείξεις που συνήθως σου λένε με βεβαιότητα ότι πρέπει να χωρίσεις

Να χωρίσω ή να μην χωρίσω; Ιδού η απορία. Είναι εκείνη η φάση της σχέσης που κάπως νιώθεις ότι πλησιάζει το τέλος αλλά δεν είσαι και εντελώς σίγουρη.

Αν θες όμως να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου, τα σημάδια είναι πάντα εκεί. Μας ενημερώνουν ότι έχουμε φτάσει πλέον στο μη περαιτέρω και ότι έχουμε περάσει προ πολλού τη φάση που το παλεύαμε. Ας δούμε τις 7 κλασικές ενδείξεις.

Τα άσχημα είναι περισσότερα

Κάθε σχέση έχει τα προβλήματά της, αλλά αν είναι λιγότερα από τα καλά, τότε δεν έχουμε φτάσει ακόμα στον χωρισμό. Αν η καθημερινότητα διέπεται από καυγάδες, δυσκολίες και ψυχικό πόνο, μάλλον μιλάμε για μία τοξική σχέση που πρέπει να αφήσουμε πίσω μας. Και φυσικά, δεν βασίζουμε το μέλλον της σχέσης σε κούφιες υποσχέσεις, αλλά σε πράξεις.

Κάνεις εσύ όλη τη δουλειά

Είναι πολύ σημαντικό να κάνεις το καλύτερο που μπορείς για την εξέλιξη της σχέσης σου, αλλά it takes two to tango. Αν δεν υπάρχει αμοιβαία προσπάθεια, δεν υπάρχει και λόγος ύπαρξης της σχέσης. Ξέρουμε ότι ο καθένας φέρνει τα δικά του στοιχεία, αλλά η σχέση είναι δουλειά, συμβιβασμοί, προσαρμογές και σεβασμός στα θέλω (και) του άλλου.

Νιώθεις ότι οφείλεις να μείνεις στη σχέση

Αν εσύ θες να χωρίσεις αλλά ο σύντροφός σου όχι, δεν σημαίνει ότι υποχρεούσαι να μείνεις για χάρη του άλλου ανθρώπου. Η προτεραιότητά μας είναι ο εαυτός μας και πώς είναι σε μία σχέση. Δεν έχουμε έρθει στη ζωή για να σώσουμε την ανθρωπότητα, αλλά για να βοηθήσουμε πρωτίστως εμάς. Είναι οκ να ξέρουμε πότε δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια και αποφασίζουμε ότι δεν θέλουμε να είμαστε πια σε μία σχέση

Δεν σου αρέσει ο εαυτός σου μαζί του

Είναι αυτό που λέμε «μου βγάζεις τον χειρότερό μου εαυτό». Αν είσαι με τον σύντροφό σου και νιώθεις ότι δεν περνάς καλά, ότι θυμώνεις περισσότερο από το νορμάλ και δεν αναδεικνύονται οι καλές πλευρές σου, ίσως αυτό να οφείλεται και σε μία πολύ κακή σχέση. Παρατήρησε τον εαυτό σου όταν είσαι μαζί του και κράτησε νοερές σημειώσεις. Θα σε βοηθήσει πολύ.

Δεν βλέπεις κανένα μέλλον

Δεν λέμε ότι όλα τα ζευγάρια θέλουν τα ίδια πράγματα, αλλά αν απομακρύνεσαι από την ιδέα μελλοντικών κοινών σχεδίων, αυτό λέει κάτι. Αν ο σύντροφός σου απουσιάζει από τα όνειρα που έχεις, ίσως να μιλάμε για μία σχέση με βέβαιη ημερομηνία εξέλιξης.

Σου το λέει το ένστικτό σου

Κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι και η μόνη σημαντική ένδειξη. Το ένστικτό σου ξέρει πάντα καλύτερα, κι ας επιλέγεις να το αγνοήσεις. Είναι η στιγμή που αντιδρά συνήθως το σώμα και σου φωνάζει με τον δικό του τρόπο ότι έχεις φτάσει στα όριά σου.