Θα επηρεάσει η κλιματική κρίση τη σεξουαλική μας ζωή;

Η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει αντίκτυπο σε κάθε πτυχή της ζωής μας – συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο κάνουμε σεξ

19 Ioυλίου 2022: H πιο καυτή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο και με αφορμή αυτό το ρεκόρ το Dazed αναρωτήθηκε πώς η συνεχόμενη άυξηση της θερμοκρασίας επηρεάζει και θα συνεχίσει να επηρεάζει την ερωτική ζωή των ζευγαριών.

Σε αντίθεση με τις κοντινές μεσογειακές χώρες, η Βρετανία απλά δεν είναι φτιαγμένη για να αντέχει τη ζέστη. Τόσο τα σπίτια της βικτωριανής εποχής όσο και τα νεόδμητα σπίτια είναι χτισμένα με υπερβολικά τζάμια και ελάχιστο αερισμό, ενώ οι χαλύβδινοι σιδηρόδρομοί μας - μερικοί από τους παλαιότερους στον κόσμο - διαστέλλονται και λυγίζουν καθώς οι θερμοκρασίες αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Με τα αστικά πάρκα σε παρακμή και πολλούς δρόμους χτισμένους χωρίς σκίαση, οι πόλεις στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι επιρρεπείς στην υπερβολική ζέστη, μια έννοια γνωστή ως «φαινόμενο αστικής θερμικής νησίδας». Αυτό σημαίνει ότι όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν στα ύψη, κάθε πτυχή της ζωής διαταράσσεται: από τη νοητική ικανότητα μέχρι την κίνηση, ακόμα και, όπως φαίνεται, την ικανότητά μας να κάνουμε σεξ.

Σύμφωνα με την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, το σεξ θεωρείται ως μια «ήπια έως μέτρια» σωματική δραστηριότητα, περίπου στο ίδιο επίπεδο έντασης με το σκούπισα των φύλλων ή το πινγκ πονγκ. Αλλά μέσα στη ζέστη, ακόμη και οι πιο απαλές κινήσεις μπορεί να αισθάνονται κουραστικές. Κατά τη διάρκεια του καύσωνα του 2018 στην Κολομβία, ο Χούλιο Σάλας, γραμματέας υγείας της παραλιακής πόλης Σάντα Μάρα, προειδοποίησε τους κατοίκους να μην κάνουν σεξ, «επειδή αυτή η δραστηριότητα σας δημιουργεί σωματικές απαιτήσεις και αυξάνει τον καρδιακό σας ρυθμό». Αν λοιπόν τα καυτά καλοκαίρια γίνουν πιο συνηθισμένα στη Βρετανία, θα πληρώσει το τίμημα η σεξουαλική μας ζωή;

Τα δεδομένα για τη θερμοκρασία και τα ποσοστά γεννήσεων δείχνουν ξεκάθαρα τη σύνδεση μεταξύ του sex και της εποχής. Το 2015, τρεις οικονομολόγοι διαπίστωσαν ότι τις ημέρες που η θερμοκρασία εκτοξεύτηκε πάνω από τους 80 βαθμούς ° F στις ΗΠΑ, υπήρχαν 0,4 τοις εκατό λιγότερες γεννήσεις εννέα μήνες αργότερα. Εκτός από την πιθανή επιρροή της «συχνότητας της ερωτικής επαφής», οι ερευνητές βρήκαν στοιχεία ότι ο ζεστός καιρός βλάπτει πραγματικά τη γονιμότητα και προειδοποίησαν ότι «οι αυξημένες θερμοκρασίες λόγω της κλιματικής αλλαγής μπορεί να μειώσουν τους ρυθμούς αύξησης του πληθυσμού τον επόμενο αιώνα».

Η έρευνα παρακολουθεί επίσης τα ποσοστά συλλήψεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου συλλαμβάνονται περισσότερα μωρά γύρω στα Χριστούγεννα από οποιαδήποτε άλλη εποχή του χρόνου.

Δεν είναι μόνο η ρομαντική μας διάθεση με τις χιονισμένες νύχτες μπροστά από το τζάκι (à la The Holiday) που μπορεί να μας εμπνεύσουν να έρθουμε κοντά με το σύντροφο μας τους πιο κρύους μήνες. Στο βιβλίο του, Heartwarming: How Our Inner Thermostat Made Us Human, ο κοινωνικός ψυχολόγος Hans Rocha Ijzerman προτείνει ότι αναζητούμε τη ζεστασιά των άλλων για να ρυθμίζουμε τις θερμοκρασίες του σώματός μας όπως κάνουν οι πιγκουίνοι.

«Είναι προφανές ότι δεν βασιζόμαστε πια στις αγκαλιές για να ζεσταθούμε όσο άλλα ζώα», λέει ο Ijzerman στο Dazed. «Ωστόσο η πανταχού παρούσα παρουσία σύγχρονων εργαλείων για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας μας – κεντρικές θερμάστρες, κλιματισμός, ρούχα – είναι, εξελικτικά μιλώντας, πολύ πρόσφατες εξελίξεις». Προσθέτει ότι στη Γαλλία και την Ιρλανδία του 19ου αιώνα, δεν θα ήταν ασυνήθιστο εννέα άτομα να κοιμούνται σε ένα κρεβάτι για να παραμείνουν ζεστοί.

Ενώ το σεξ με ιδρώτα μπορεί να μην είναι ό,τι καλύτερο όταν κάνει ζέστη, η επιστήμη μπορεί να εξηγήσει γιατί ο ζεστός καιρός μπορεί να μας ανεβάσει την ερωτική διάθεση. «Το φως του ήλιου, και ο χρόνος που αφιερώνεται σε αυτό, προκαλεί αυξημένη απελευθέρωση μιας χημικής ουσίας που ονομάζεται σεροτονίνη και σχετίζεται με την ευχαρίστηση», λέει στο Dazed η Anabelle Knight, ειδικός σεξ και σχέσεις στο Lovehoney. «Όταν νιώθουμε ευτυχισμένοι, είναι πιο πιθανό να είμαστε ανοιχτοί ή να ξεκινήσουμε σεξουαλική δραστηριότητα. Λαμβάνουμε επίσης βιταμίνη D από τον ήλιο και είναι γνωστό ότι τα υγιή επίπεδα βιταμίνης D συνδέονται με υψηλότερες σεξουαλικές ορμές και υγιή σεξουαλική λειτουργία».

Όσο κι αν είναι δελεαστικό να ενδώσουμε στην απόλαυση, οι κίνδυνοι για την υγεία από την υπερβολική ζέστη δεν πρέπει να υποτιμηθούν: κατά τη διάρκεια του καύσωνα του 2003 στη Γαλλία, υπήρξαν περίπου 15.000 επιπλέον θάνατοι. «Η θερμορύθμιση είναι εντυπωσιακά ασύμμετρη», εξηγεί ο Ijzerman. «Όταν οι θερμοκρασίες πέφτουν, μπορούμε να βασιστούμε σε άλλους για να βοηθήσουν στη ρύθμιση της θερμοκρασίας μας. Όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, πρέπει να δράσουμε άμεσα, γιατί μπορεί να είναι επικίνδυνο».

Αξίζει πάντα να εξετάζουμε πώς οι δικές μας πράξεις συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη – ακόμη και, όπως προτείνει ο Knight, στη σεξουαλική μας ζωή. «Όσον αφορά τα απαραίτητα για το σεξ, βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε οικολογικές μάρκες που χρησιμοποιούν λιγότερο πλαστικό και έχουν ένα πιο φιλικό προς το περιβάλλον επιχειρηματικό μοντέλο», προτείνει. «Μπορείτε επίσης να κάνετε τη διαφορά όταν αγοράζετε σεξουαλικά παιχνίδια, εσώρουχα και αξεσουάρ επιλέγοντας προϊόντα με πιο ευγενικό αποτύπωμα».

Καθώς οι ακραίοι καύσωνες προβλέπεται να γίνουν ο κανόνας στο Ηνωμένο Βασίλειο και όχι μόνο , η σεξουαλική μας ζωή πρόκειται να υποστεί ριζική αλλαγή. Είναι καιρός οι κυβερνήσεις και οι θεσμοί μας να κάνουν μακροπρόθεσμα σχέδια για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης κατά μέτωπο. Μέχρι τότε, η επένδυση σε air con και vegan λιπαντικό είναι μια καλή αρχή.