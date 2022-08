Οι 3 τύποι γυναικείου οργασμού αναγνωρίστηκαν: Κύμα, χιονοστιβάδα και ηφαίστειο

Σύμφωνα με νέα έρευνα, ο οργασμός μιας γυναίκας μπορεί να ανήκει σε έναν από τους τρεις αυτούς τύπους.

Όλες γνωρίζουμε ότι οι αναπαραστάσεις της γυναικείας απόλαυσης είναι συχνά… αμφισβητήσιμες όπως και τα ίδια τα references μας. Από τις porn stars και τη μη ρεαλιστική έκφραση του οργασμού, σε ταινίες όπως το Fifty Shades Of Grey και τις αναφορές στο σεξ σε στίχους του Kanye West όπως το “I wanna fuck you hard on the sink”, τα media και η βιομηχανία του θεάματος μας έκαναν να πιστέψουμε ότι το σκληρό σεξ είναι πάντα καλύτερο σεξ – παρόλο που, όπως κάθε γυναίκα γνωρίζει, η γυναικεία απόλαυση είναι πολύ πιο περίπλοκη από αυτό.

Υπήρχε πάντα μια σημαντική έλλειψη έρευνας και εκπαίδευσης γύρω από τη γυναικεία ευχαρίστηση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι ευπρόσδεκτα τα νέα ότι ο James Pfaus στο Charles University της Πράγας διεξήγαγε έρευνα για τον γυναικείο οργασμό.

Σύμφωνα με την έρευνα του Pfaus, ο οργασμός μιας γυναίκας μπορεί να ανήκει σε μία από τις τρεις κατηγορίες: κύμα, ηφαίστειο ή χιονοστιβάδα. Τα ονόματα αντιστοιχούν στους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους «οι κινήσεις του πυελικού εδάφους πραγματοποιούνται κατά τον οργασμό και την απελευθέρωση της έντασης».

Έτσι: ο κυματικός οργασμός είναι ο πιο κοινός τύπος οργασμού, όπου οι γυναίκες βιώνουν «κυματισμούς ή διαδοχικές συσπάσεις έντασης και απελευθέρωσης». Ένας ηφαιστειακός οργασμός, όπως υποδηλώνει το όνομα, είναι πιο «εκρηκτικός», με χαμηλότερη τάση του πυελικού εδάφους που στη συνέχεια τεντώνεται και απελευθερώνεται στο σημείο του οργασμού. Ένας οργασμός χιονοστιβάδα έχει υψηλότερη τάση στο πυελικό έδαφος, η οποία μειώνεται κατά τη διάρκεια του οργασμού.

Για τη μελέτη, 54 γυναίκες χρησιμοποίησαν έναν δονητή συνδεδεμένο με Bluetooth (που ονομάζεται Lioness), ο οποίος μπορεί να ανιχνεύσει τη δύναμη των συσπάσεων του πυελικού εδάφους μέσω δύο αισθητήρων στα πλάγια. Οι γυναίκες χρησιμοποιούσαν τον δονητή για να αυνανίζονται κατά τη διάρκεια αρκετών ημερών, ενώ στοιχεία για τις μυϊκές τους κινήσεις στο σημείο του οργασμού συγκεντρώθηκαν μέσω της συσκευής.

Ως έχει, αυτή είναι μια σχετικά μικρή μελέτη. Αλλά ο Pfaus και η ομάδα του θέλουν να εξερευνήσουν αυτούς τους τρεις τύπους οργασμού σε μεγαλύτερο βάθος. «Πραγματοποιούμε μια μακροχρόνια μελέτη σε γυναίκες που χρησιμοποιούν το Lioness για να δούμε πώς αυτά τα διαφορετικά μοτίβα βιώνονται υποκειμενικά ως οργασμός, από όπου προέρχεται σε μεγάλο βαθμό η διέγερση που τους προκαλεί», είπε ο Pfaus.

Φυσικά χρειάζεται περισσότερη έρευνα και εκπαίδευση για τη γυναικεία απόλαυση – μια πρόσφατη δημοσκόπηση της YouGov διαπίστωσε ότι το 31% των ανδρών δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν την κλειτορίδα – αλλά αυτή η νέα μελέτη είναι αναμφίβολα μια καλή αρχή.