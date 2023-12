Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα: Αυτή είναι η ημερομηνία με τους περισσότερους χωρισμούς

Κι' όμως, μελέτη έδειξε ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη ημερομηνία που καταγράφει τους περισσότερους χωρισμούς

11η Δεκεμβρίου. Αυτή είναι η ημέρα, όπου πολλά ζευγάρια έχουν αποφασίσει να δώσουν ένα τέλος σε μια ερωτική σχέση. Τους λόγους δεν τους ξέρουμε, ωστόσο αυτό που γνωρίζουμε είναι πως η συγκεκριμένη ημερομηνία, κατέχει δικαιωματικά τον τίτλο της «Break Up Day». Παρότι δεν γνωρίζουμε ακριβώς πόσοι χωρισμοί έχουν συμβεί την συγκεκριμένη ημέρα, κάθε χρόνο, υπάρχουν έρευνες που επιβεβαιώνουν την αρχική και καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η 11 Δεκεμβρίου, κρατά τον τίτλο της «Παγκόσμιας Ημέρας Χωρισμού».

