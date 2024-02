Ούτε λουλούδια ούτε αρκουδάκια, ούτε ρομαντικά δείπνα σε πανάκριβα (χωρίς λόγο) εστιατόρια. *Alexa, play 14 Flevari by Nino*

Είτε το ήθελες είτε όχι, η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου έφτασε –κι αν είσαι στη φάση της ζωής σου που απλώς περιμένεις υπομονετικά να χωρίσουν όλοι, συνέχισε την ανάγνωση με δική σου ευθύνη.

Η 14η Φλεβάρη είναι περίεργη, κυρίως επειδή προσπαθεί να σου περάσει την ιδέα ότι πρέπει να κάνεις δώρα για να εκφράσεις τα συναισθήματά σου (ναι, δεν φταίει η μέρα, φταίει ο καπιταλισμός, το ξέρω, το ξέρεις, το ξέρουμε, σε πρόλαβα. Καταλαβαίνεις πού το πάω, όμως). Στην πραγματικότητα, νιώθουμε ότι ο άνθρωπός μας είναι ερωτευμένος και μας νοιάζεται κάθε μέρα, από τα πιο απλά πράγματα. Στη δική μου περίπτωση, αυτό που φωνάζει «αγάπη» είναι που φτιάχνει το αγαπημένο μου comfort food τις Κυριακές επειδή ξυπνάω με χανγκόβερ, κι ας είναι σε χειρότερη κατάσταση από εμένα. Επίσης που, όταν πίνουμε τζιν τόνικς, πάντα παίρνει το τελευταίο παγάκι από το ποτήρι μου επειδή με δυσκολεύει και το βάζει στο δικό του, παρότι καταλήγει να δυσκολεύεται εκείνος. Και που με άκουσε να ουρλιάζω το All Too Well της Τέιλορ Σουίφτ στο αυτοκίνητο, περίμενε υπομονετικά να τελειώσει το τραγούδι και, όταν ολοκλήρωσα την ερμηνεία, απλώς μου είπε χαμογελαστά «είναι ό,τι χειρότερο έχω ακούσει στη ζωή μου».

Παρακάτω, θα δεις μικρές πράξεις που κάνουν φίλους, γνωστούς και συνεργάτες να αισθάνονται την αγάπη. Θα δεις, ακόμα, ότι τελικά, αυτές οι πράξεις μόνο μικρές δεν είναι. ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΕΥΧΕΣΑΙ ΝΑ ΧΩΡΙΣΟΥΝ ΟΛΟΙ. Θα γίνει αργά ή γρήγορα.