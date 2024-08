3 μαθήματα σχέσεων από τους αστροναύτες στη NASA για τα ζευγάρια στη Γη

Οι εγκλωβισμένοι αστροναύτες στη NASA έλαβαν ουσιαστικές συμβουλές που μπορούν να λειτουργήσουν σε κάθε σχέση

Η Σούνι Γουίλιαμς και ο Μπατς Γουίλμορ είναι οι δύο αστροναύτες που έχουν μείνει εγκλωβισμένοι στο διάστημα. Όλα άρχισαν τον περασμένο Ιούνιο, όταν ξεκίνησαν το ταξίδι τους από τη Γη προς το διάστημα, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να διαρκέσει οκτώ ημέρες.

Λόγω κάποιων τεχνικών προβλημάτων του διαστημόπλοιου, η επιστροφή τους στη βάση αναβλήθηκε και έτσι θα χρειαστεί να μείνουν εκεί για περίπου οκτώ μήνες, αφού - όπως ανακοινώθηκε - η επιστροφή τους στη Γη θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2025.

