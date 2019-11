Με αυτές τις τροφές θα καταπολεμήσετε τη γρίπη

Η διατροφή είναι απαραίτητη για ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο μπορεί να προσφέρει προστασία από τις εποχικές ασθένειες, όπως η γρίπη, καθώς και από άλλα προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένης της αρθρίτιδας, των αλλεργιών, της μη φυσιολογικής ανάπτυξης των κυττάρων και του καρκίνου.

Συμπεριλάβετε στην καθημερινότητά σας τις παρακάτω τροφές, ώστε να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα.

Καταναλώστε λιπαρά ψάρια τα οποία είναι πλούσια σε σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, ενώσεις που βοηθούν στη μείωση της φλεγμονής. Η χρόνια φλεγμονή εμποδίζει το ανοσοποιητικό σας σύστημα να λειτουργεί σωστά και συμβάλει στην εμφάνιση μιας γρίπης καθώς και σε πιο σοβαρές ασθένειες. Σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2011 στο American Journal of Clinical Nutrition φοιτητές που πήραν συμπληρώματα ιχθυελαίου για τρεις μήνες είχαν χαμηλότερα επίπεδα φλεγμονής, καθώς και λιγότερα συμπτώματα του άγχους -μια κατάσταση που μπορεί να αποδυναμώσει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού.

Εσπεριδοειδή. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η βιταμίνη C μπορεί να μην είναι τόσο χρήσιμη στην πρόληψη του κρυολογήματος, όπως νομίζαμε μέχρι σήμερα. Ωστόσο, μελέτες έχουν δείξει ότι η λήψη της βιταμίνης C στο πρώτο σημάδι της ασθένειας μπορεί να μειώσει τη διάρκεια των συμπτωμάτων κατά περίπου μία ημέρα. Εντάξτε τα εσπεριδοειδή στη διατροφή σας, καταναλώνοντας πορτοκάλι, γκρέιπφρουτ, ακτινίδια, φράουλες. Και μην ανησυχείτε για το αν το παρακάνετε, δεδομένου ότι είναι πολύ δύσκολο να ληφθεί υπερβολική δόση βιταμίνης C.

Όταν σκεφτόμαστε τα βακτήρια, συνήθως μας έρχεται στο μυαλό μας κάτι κακό, αλλά υπάρχουν και μερικά βακτήρια που είναι απαραίτητα για την καλή υγεία και αυτά είναι τα γνωστά σε όλους προβιοτικά. Τρώγοντας τρόφιμα που περιέχουν προβιοτικά, όπως το γιαούρτι και το κεφίρ, είναι ένας καλός τρόπος για να αυξήσετε τα καλά βακτήρια στο έντερο και ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σύστημα. Μελέτες ανασκόπησης υποστηρίζουν ότι τα προβιοτικά μειώνουν τον κίνδυνο λοιμώξεων.

Μια άλλη βιταμίνη που είναι απαραίτητη για να μην αρρωστήσετε είναι η D, η οποία προάγει την απορρόφηση του ασβεστίου και βοηθάει στη ρύθμιση και στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, συμβάλλοντας έτσι στην ανοσία. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η βιταμίνη Dείναι μια λιποδιαλυτή βιταμίνη, η οποία σχηματίζεται στον οργανισμό κυρίως μέσω της απορρόφησης της ηλιακής υπεριώδους ακτινοβολίας από το δέρμα, αλλά και από ορισμένες τροφές. Όμως, ο οργανισμός συνθέτει το 90% αυτής της βιταμίνης από τον ήλιο και μόνο το 10% από τις τροφές. Επίσης, εκτός από τα λιπαρά ψάρια, το αυγό και το συκώτι, τα υπόλοιπα τρόφιμα έχουν ελάχιστη ποσότητα, γι αυτό η ηλιακή ακτινοβολία είναι η πιο βασική πηγή της βιταμίνης D.

Καρύδια Βραζιλίας. Αυτοί οι γευστικοί ξηροί καρποί είναι μια καλή πηγή πρωτεϊνών, υγιεινών λιπαρών οξέων, και σεληνίου, ένα ορυκτό απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και για τη προστασία από τη γρίπη. Σε μια μελέτη στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα ποντίκια που μολύνθηκαν με τον ιό της γρίπης, εμφάνισαν υψηλότερα επίπεδα φλεγμονής όταν είχαν ανεπάρκεια σεληνίου. Το σώμα σας χρειάζεται μόνο μια μικρή ποσότητα από αυτό το ορυκτό.

Βρώμη. Εάν τρώτε κάθε πρωί ένα μπολ βρώμης λαμβάνετε μια καλή ποσότητα από β-γλυκάνες, που είναι γνωστές για τις ιδιότητες τους να μειώνουν τη χοληστερόλη και να τονώνουν το ανοσοποιητικό. Επίσης, μελέτες έχουν δείξει ότι οι β-γλυκάνες μπορούν να συμβάλουν στη πρόληψη μόλυνσης του ανώτερου αναπνευστικού και να καταπολεμήσουν του ιούς της γρίπης.

Βάλτε στο φαγητό σας γλυκάνισο. Αυτό το φυτό έχει αντιβακτηριακές ιδιότητες, διευκολύνει τον βήχα και να βοηθάει στη συμφόρηση της ανώτερης αναπνευστικής οδούς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον γλυκάνισο στο φαγητό αλλά μπορείτε επίσης να τον πιείτε. Μια τυπική συνταγή είναι να προσθέσετε σπόρους γλυκάνισου σε ένα φλιτζάνι ζεστό νερό, σκόρδο, κανέλα και μέλι. Πιείτε αυτό το αφέψημα έως τρεις φορές την ημέρα και δεν θα αρρωστήσετε ποτέ ξανά.

