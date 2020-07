Εάν ακολουθήσετε αυτές τις συμβουλές θα έχετε πάντα γερή καρδιά

Η καρδιά είναι ένα μυϊκό όργανο που πρέπει να είναι πάντα υγιές, καθώς συμμετέχει σε ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα του σώματος, δηλαδή στην άντληση του αίματος σε όλο το σώμα. Το περιττό άγχος, η υψηλή χοληστερόλη και η έλλειψη άσκησης μπορούν να μειώσουν τη ζωή της καρδιάς.

Δεν υπάρχει κάποια μαγική συνταγή για να αποκτήσετε μια υγιή καρδιά σε μια μέρα. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές απλές μέθοδοι με τις οποίες κάποιος μπορεί να ενισχύσει την υγεία της καρδιάς.

Ασκηθείτε. Η σωματική αδράνεια οδηγεί σε διάφορες χρόνιες ασθένειες όπως ο διαβήτης, η παχυσαρκία και οι καρδιαγγειακές παθήσεις. Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Canadian Medical Association journal, η σωματική αδράνεια είναι η κύρια αιτία της ασθένειας που σχετίζεται με την καρδιά προκαλώντας ένα μέγιστο αριθμό πρόωρων θανάτων. Η μελέτη αναφέρει επίσης ότι τα άτομα που ακολουθούσαν μια σωματική δραστηριότητα, είχαν χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Μειώστε το λίπος της κοιλιάς. Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American College of Cardiology,το υπερβολικό σπλαχνικό λίπος σχετίζεται με διάφορες καρδιοπάθειες. Η μείωση του κοιλιακού λίπους μειώνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και βοηθάει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Σταματήσετε το κάπνισμα. Τα τσιγάρα περιέχουν νικοτίνη η οποία, όταν καταναλώνεται, αυξάνει την αρτηριακή πίεση και τον καρδιακό ρυθμό του σώματος. Αυτό περαιτέρω οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης οξυγόνου από την καρδιά και μείωση της ικανότητας μεταφοράς οξυγόνου στο αίμα, οδηγώντας σε στεφανιαία αγγειοσυστολή. Ωστόσο, η διακοπή του καπνίσματος αντιστρέφει τον κίνδυνο της κατάστασης.

Κοιμηθείτε σωστά. Η διατήρηση ενός προγραμματισμού στον ύπνο είναι πολύ σημαντική για την πρόληψη του κινδύνου καρδιακών παθήσεων. Σύμφωνα με τη μελέτη του County Alameda, οι άνθρωποι που κοιμούνται για λιγότερο από 4 ώρες είναι τρεις φορές πιο επιρρεπείς σε καρδιακές παθήσεις από τους ανθρώπους που κοιμούνται 8 ώρες. Επίσης, η στέρηση του ύπνου προκαλεί κόπωση και αυξημένο καρδιακό ρυθμό που συμβάλλει στην καρδιοπάθεια.

Μετριάστε το αλκοόλ. Η κατανάλωση μέτριας ποσότητας αλκοόλ είναι αποτελεσματική στη μείωση του κινδύνου πολλών καρδιοπαθειών, όπως εγκεφαλικό επεισόδιο, υπέρταση, καρδιομυοπάθεια κ.λπ.

Αποφύγετε το πολύ άγχος. Το άγχος συνδέεται με τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιοπαθειών. Αρκετές μελέτες δείχνουν ότι το χρόνιο άγχος μπορεί να προκαλέσει στεφανιαία καρδιακή νόσο (CHD) και άλλες καρδιακές παθήσεις, όπως η καρδιομυοπάθεια και η ισχαιμία του μυοκαρδίου. Έτσι, για να αντιμετωπίσετε την κατάσταση, η διαχείριση του στρες είναι απαραίτητη.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα.