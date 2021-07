Τι θα συμβεί εάν τρώτε κάθε μέρα γλυκοπατάτες

Οι γλυκοπατάτες είναι γλυκά, αμυλούχα λαχανικά ρίζας, που καλλιεργούνται παγκοσμίως. Τις βρίσκετε σε ποικίλα μεγέθη και χρώματα - συμπεριλαμβανομένων του πορτοκαλί, του λευκού και μοβ - και είναι πλούσιες σε βιταμίνες, μέταλλα, αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες.

Οι γλυκοπατάτες παρέχουν πολλά οφέλη για την υγεία και είναι εύκολο να τις προσθέσετε στη διατροφή σας.

Τι θα συμβεί όμως εάν τρώτε κάθε μέρα γλυκοπατάτες;

Διατήρηση υγιών επιπέδων αρτηριακής πίεσης

Η AHA ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αποφεύγουν να τρώνε τρόφιμα που περιέχουν υψηλές ποσότητες προστιθέμενου αλατιού και να καταναλώνουν περισσότερα τρόφιμα πλούσια σε κάλιο για να διατηρήσουν ένα υγιές καρδιαγγειακό σύστημα.

Μια μερίδα 124 g πουρέ γλυκοπατάτας παρέχει 259 χιλιοστόγραμμα (mg) καλίου , ή περίπου το 5% των ημερήσιων αναγκών για έναν ενήλικα. Οι τρέχουσες οδηγίες συνιστούν στους ενήλικες να καταναλώνουν 4.700 mg καλίου καθημερινά.

Βελτίωση της πέψης

Η περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες στις γλυκοπατάτες μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της δυσκοιλιότητας και να προωθήσει την υγεία του πεπτικού σωλήνα. Επίσης, πολλαπλές μελέτες έχουν συνδέσει την υψηλή πρόσληψη διαιτητικών ινών με μειωμένο κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου .

Καλή όραση

Οι γλυκοπατάτες είναι πλούσιες σε βήτα-καροτίνη, το αντιοξειδωτικό που ευθύνεται για το λαμπερό πορτοκαλί χρώμα του λαχανικού. Η βήτα- καροτίνη μετατρέπεται σε βιταμίνη Α στο σώμα μας και χρησιμοποιείται για τον σχηματισμό υποδοχέων ανίχνευσης φωτός στα μάτια σας.

Η ανεπαρκής βιταμίνη Α είναι θέμα ανησυχίας στις αναπτυσσόμενες χώρες και μπορεί να οδηγήσει σε ένα ειδικό είδος τύφλωσης. Η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε β-καροτένιο, όπως οι πορτοκαλί γλυκοπατάτες, μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη αυτής της κατάστασης.

Ένα φλιτζάνι (200 γραμμάρια) ψημένης γλυκοπατάτας με το δέρμα παρέχει πάνω από επτά φορές την ποσότητα β-καροτίνης που χρειάζεται ο μέσος ενήλικας ανά ημέρα.

Ενίσχυση του ανοσοποιητικού

124 γρ. γλυκοπατάτας παρέχει 12,8 mg βιταμίνης C. Οι τρέχουσες οδηγίες συνιστούν ημερήσια πρόσληψη 75 mg βιταμίνης C για ενήλικες γυναίκες και 90 mg για ενήλικες άνδρες. Ένα άτομο που καταναλώνει ελάχιστα ή καθόλου βιταμίνη C μπορεί να αναπτύξει σκορβούτο.

Η βιταμίνη C υποστηρίζει επίσης το ανοσοποιητικό σύστημα και ενισχύει την απορρόφηση του σιδήρου. Η χαμηλή πρόσληψη βιταμίνης C μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αναιμίας.

Έλεγχος του σακχάρου στο αίμα και διατήρηση της ενέργειας

Παρόλο που έχουν πολύ γλυκιά γεύση, οι γλυκοπατάτες έχουν πολύ χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη (που σημαίνει ότι απελευθερώνουν τη ζάχαρη σταδιακά στο αίμα). Αυτό σημαίνει ότι μας κρατούν σε κορεσμό για περισσότερη ώρα από τις πατάτες, ενώ μπορούν να καταναλωθούν ακόμα και από τα άτομα που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη.

Κίνδυνοι στην υγεία

Εάν καταναλωθούν με μέτρο και μαγειρευτούν με υγιή τρόπο οι γλυκοπατάτες είναι θρεπτικές και έχουν θετικές επιδράσεις στην υγεία. Παρόλα αυτά περιέχουν αρκετές θερμίδες.

Μπορεί επίσης να προκαλέσουν κάποιες παρενέργειες που σχετίζονται με το δέρμα. Ενώ δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τις γλυκοπατάτες, είναι πολύ υψηλές σε βιταμίνη Α, η οποία αποθηκεύεται στο σώμα.

Όταν τα επίπεδα της βιταμίνης Α αυξηθούν υπερβολικά, το δέρμα και τα νύχια μπορεί να αποκτήσουν πορτοκαλί χρώμα. Αυτή η παρενέργεια ελαττώνεται αν καταναλωθεί μικρότερη ποσότητα γλυκοπατάτας.

Επιπλέον, άνθρωποι με ιστορικό πέτρας στους νεφρούς καλό θα ήταν να αποφύγουν την υπερβολική κατανάλωση γλυκοπατάτας, αφού είναι πλούσια σε οξαλικό οξύ που συμβάλλει στη δημιουργία πέτρας.

Τέλος, καλό θα ήταν η γλυκοπατάτα να μην καταναλώνεται κατά τη διάρκεια της κύησης λόγω της αυξημένης περιεκτικότητας της σε βιταμίνη Α που έχει συσχετιστεί με τερατογενέσεις.

Συμπερασματικά η γλυκοπατάτα είναι ένα λαχανικό με πολλά οφέλη για την υγεία, που καλό θα ήταν να εντάξουμε στη διατροφή μας πάντα με μέτρο.

