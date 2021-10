8+1 καθημερινές συνήθειες που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης γρίπης

Η γρίπη είναι μια λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος που προκαλείται από τον ιό της γρίπης και κάθε χρόνο μέχρι το 15 τοις εκατό από εμάς έχουμε κολλήσει. Σε αντίθεση με το κρυολόγημα, τα συμπτώματα ξεκινούν ξαφνικά και είναι πιο σοβαρά - υψηλός πυρετός, ακραία κόπωση και πόνοι είναι όλα τα κοινά χαρακτηριστικά.

Στο σημερινό άρθρο, θα συζητήσουμε έναν αριθμό παραγόντων που ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης γρίπης.



Δεν τηρείτε την υγιεινή των χεριών

Η διατήρηση της σωστής υγιεινής των χεριών είναι ο πρωταρχικός και βασικός κανόνας για να παραμείνετε υγιείς. Μειώνει τον πολλαπλασιασμό των μικροοργανισμών και τον κίνδυνο μόλυνσης.

Σύμφωνα με το CDC, τα χέρια πρέπει να καθαρίζονται σωστά με σαπούνι και νερό ή απολυμαντικά χεριών με βάση το αλκοόλ πριν από το φαγητό, μετά τη χρήση τουαλέτας ή οποτεδήποτε φαίνονται βρώμικα. Αυτό συμβαίνει επειδή αγγίζουμε το στόμα και τη μύτη μας με τα χέρια αρκετές φορές την ημέρα, γεγονός που μπορεί να επιτρέψει στα παθογόνα να εισέλθουν απευθείας στο σώμα μας μέσω αυτών των βλεννογόνων.

Χρησιμοποιείτε συχνά τον ανελκυστήρα

Ο ανελκυστήρας μπορεί να μας επιτρέψει να φτάσουμε άνετα και γρηγορότερα, αλλά έχει πολλά μειονεκτήματα. Για παράδειγμα η χρήση ανελκυστήρων μπορεί να επηρεάσει τη σωματική σας υγεία λόγω έλλειψης κίνησης. Επίσης το γεγονός ότι τα κουμπιά των ανελκυστήρων αγγίζονται από πολλά χέρια, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μεταφοράς παθογόνων στα χέρια σας και μετά στο σώμα σας. Οι ανελκυστήρες αυξάνουν επίσης τις πιθανότητες μόλυνσης λόγω του κλειστού χώρου.

Δεν ασκείστε

Οι ασκήσεις όχι μόνο βοηθούν στη διατήρηση του σωματικούς βάρους, αλλά επίσης βελτιώνουν το ανοσοποιητικό και άλλες λειτουργίες του σώματος, βοηθώντας έτσι στην πρόληψη της γρίπης μέχρι ενός ορισμένου βαθμού.

Ακόμη και η εκτέλεση απλών ασκήσεων ή το περπάτημα μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργία των λευκών αιμοσφαιρίων που βοηθούν στην καταπολέμηση λοιμώξεων ή άλλων ξένων ουσιών που εισέρχονται στο σώμα. Αυτό μπορεί να μας εμποδίσει να αρρωστήσουμε.

Πίνετε αλκοόλ και καπνίζετε

Τόσο η κατανάλωση αλκοόλ όσο και το κάπνισμα θεωρούνται κακές συνήθειες για την υγεία μας. Πιστεύεται ότι καταστέλλουν τις λειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήματος, καθιστώντας μας επιρρεπείς σε πολλές ασθένειες και λοιμώξεις.

Οι καπνιστές διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αρρωστήσουν λόγω του μειωμένου αναπνευστικού τους συστήματος, ενώ η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ θεωρείται ανοσοκατασταλτική.

Δεν κοιμάστε σωστά

Η μικρότερη διάρκεια και η κακή ποιότητα του ύπνου μπορούν να προκαλέσουν σημαντική μείωση της ανοσίας και να σας κάνουν επιρρεπείς σε ένα κρυολόγημα ή στη γρίπη. Σχετίζονται επίσης με χαμηλότερη αντίσταση στην ασθένεια. Συνιστάται να κοιμάστε 7-8 ώρες την ημέρα.



Έχετε άγχος

Αρκετές πειραματικές δοκιμές υποστηρίζουν ότι το ψυχολογικό άγχος συνδέεται άμεσα με τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης μολυσματικών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένου της γρίπης. Τα αγχωτικά γεγονότα της ζωής, τα καθημερινά προβλήματα και τα αρνητικά συναισθήματα μπορούν να κάνουν ένα άτομο ευάλωτο στη γρίπη, λόγω της διαταραχής στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Αποφύγετε το άγχος με διαλογισμό ή άλλες τεχνικές χαλάρωσης του μυαλού. Επίσης, αναζητήστε συναισθηματική υποστήριξη, υιοθετήστε μια ισορροπημένη διατροφή και βάλτε την άσκηση στη ζωή σας.

Επισκέπτεστε συχνά πολυσύχναστα μέρη

Πολυσύχναστα μέρη σημαίνει περισσότερα άτομα και περισσότερα άτομα σημαίνει περισσότερα μικρόβια. Στα πολυσύχναστα μέρη είναι πιθανό να έρθουμε σε επαφή με πολλούς ανθρώπους και να αγγίξουμε πολλά πράγματα που μπορεί να επιτρέψουν στα μικρόβια να έρθουν σε άμεση επαφή με το σώμα μας.

Ως εκ τούτου, είναι καλύτερο να αποφεύγετε ένα πολυσύχναστο μέρος εάν αρρωσταίνετε συχνά ή έχετε χαμηλό ανοσοποιητικό σύστημα. Ακόμα κι αν τα επισκέπτεστε, φροντίστε να διατηρείτε τη σωστή υγιεινή των χεριών και να καλύπτετε το στόμα και τη μύτη σας.

Ακολουθείτε μια ανθυγιεινή διατροφή

Η διατροφή και το ανοσοποιητικό σύστημα είναι αλληλένδετα. Καταναλώνοντας ανθυγιεινά τρόφιμα όπως κορεσμένα λίπη και ζαχαρούχα τρόφιμα, μπορεί να αποδυναμώσει το ανοσοποιητικό σύστημα και να οδηγήσει σε πολλές φλεγμονώδεις ασθένειες.

Δεν πίνετε αρκετό νερό

Το νερό επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστημα λόγω του σημαντικού του ρόλου στις κυτταρικές λειτουργίες. Όταν το σώμα είναι ενυδατωμένο, λειτουργεί το ανοσοποιητικό σύστημα και βοηθά στην απομάκρυνση όλων των παθογόνων που μπορεί να σας κάνουν να αρρωστήσετε..

Η σωστή διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματα και κατ επέκταση στην καταπολέμηση της γρίπης.

Συμπεριλάβετε στην καθημερινότητά σας τις παρακάτω τροφές για να είστε πάντα υγιείς.

Λιπαρά ψάρια

Καταναλώστε λιπαρά ψάρια τα οποία είναι πλούσια σε σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, ενώσεις που βοηθούν στη μείωση της φλεγμονής. Η χρόνια φλεγμονή εμποδίζει το ανοσοποιητικό σας σύστημα να λειτουργεί σωστά και συμβάλει στην εμφάνιση μιας γρίπης καθώς και σε πιο σοβαρές ασθένειες.

Κεφίρ

Το κεφίρ είναι περιέχει καλά βακτήρια, που είναι απαραίτητα για την καλή υγεία και είναι τα γνωστά σε όλους σαν προβιοτικά. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα προβιοτικά μπορεί να μειώσουν τα συμπτώματα και τον χρόνο ανάρρωσης για το κοινό κρυολόγημα. Τα προβιοτικά συμβάλλουν στην προώθηση της ισχυρής ανοσολογικής υγείας ενώ είναι ζωτικής σημασίας για τη σωστή πέψη. Και εάν δεν λειτουργεί σωστά το πεπτικό σύστημα, το σώμα δεν μπορεί να διασπάσει σωστά τις θρεπτικές ουσίες που λαμβάνετε μέσω της τροφής για να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα.

Βρώμη

Εάν τρώτε κάθε πρωί ένα μπολ βρώμης λαμβάνετε μια καλή ποσότητα από β-γλυκάνες, που είναι γνωστές για τις ιδιότητες τους να μειώνουν τη χοληστερόλη και να τονώνουν το ανοσοποιητικό. Επίσης, μελέτες έχουν δείξει ότι οι β-γλυκάνες μπορούν να συμβάλουν στη πρόληψη μόλυνσης του ανώτερου αναπνευστικού και να καταπολεμήσουν του ιούς της γρίπης.

Στρείδια

Ο ψευδάργυρος που βρίσκεται στα στρείδια, είναι ένα μεταλλικό στοιχείο που καταπολεμάει τα συμπτώματα της γρίπης. Επειδή όμως, τα συμπληρώματα ψευδαργύρου εμπεριέχουν τον κίνδυνο παρενεργειών, όπως ναυτία και πονοκεφάλους, είναι καλύτερο να λαμβάνετε αυτό το μέταλλο μέχω της διατροφής. Μια μερίδα στρείδια περιέχουν περισσότερο ψευδάργυρο από οποιοδήποτε άλλο τρόφιμο.

Εσπεριδοειδή

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η βιταμίνη C μπορεί να μην είναι τόσο χρήσιμη στην πρόληψη του κρυολογήματος, όπως νομίζαμε μέχρι σήμερα. Ωστόσο, μελέτες έχουν δείξει ότι η λήψη της βιταμίνης C στο πρώτο σημάδι της ασθένειας μπορεί να μειώσει τη διάρκεια των συμπτωμάτων κατά περίπου μία ημέρα. Εντάξτε τα εσπεριδοειδή στη διατροφή σας, καταναλώνοντας πορτοκάλι, γκρέιπφρουτ, ακτινίδια, φράουλες. Και μην ανησυχείτε για το αν το παρακάνετε, δεδομένου ότι είναι πολύ δύσκολο να ληφθεί υπερβολική δόση βιταμίνης C.

Αμύγδαλα

Τα αμύγδαλα έχουν πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη Ε, ένα λιποδιαλυτό αντιοξειδωτικό που βοηθά στην προστασία των κυττάρων από βλάβες.

Σκόρδο

Μπορεί αυτό το πικάντικο τρόφιμο να μην είναι καλός σύμμαχος της αναπνοής σας, όμως συμβάλει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Οι θειούχες ενώσεις που περιέχει έχουν αντιική δράση και βοηθάνε στην αντιμετώπιση του ιού της γρίπης. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο στις ιδιότητες του σκόρδου, πρέπει να το καταναλώνετε σε καθημερινή βάση και αν θέλετε να διώξετε τη μυρωδιά του, δοκιμάστε να μασάτε γαρίφαλο.

Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη D

H Βιταμίνη D προάγει την απορρόφηση του ασβεστίου και βοηθάει στη ρύθμιση και στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, συμβάλλοντας έτσι στην ανοσία. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η βιταμίνη D είναι μια λιποδιαλυτή βιταμίνη, η οποία σχηματίζεται στον οργανισμό κυρίως μέσω της απορρόφησης της ηλιακής υπεριώδους ακτινοβολίας από το δέρμα, αλλά και από ορισμένες τροφές. Όμως, ο οργανισμός συνθέτει το 90% αυτής της βιταμίνης από τον ήλιο και μόνο το 10% από τις τροφές. Επίσης, εκτός από τα λιπαρά ψάρια, το αυγό και το συκώτι, τα υπόλοιπα τρόφιμα έχουν ελάχιστη ποσότητα, γι αυτό η ηλιακή ακτινοβολία είναι η πιο βασική πηγή της βιταμίνης D.

Τέλος πρέπει να επισημάνουμε πως δεν υπάρχει θεραπεία για τη γρίπη. Η αλήθεια είναι πως τα φάρμακα μπορούν μόνο να μας ανακουφίσουν από τα συμπτώματα και να βοηθήσουν τον οργανισμό να ξεπεράσει πιο γρήγορα τη γρίπη. Το μόνο ουσιαστικό που έχουμε είναι το ανοσοποιητικό σύστημα.