Νερό με λεμόνι: Τα 6 υποτιθέμενα οφέλη του (που όμως είναι μύθοι)

Το νερό με λεμόνι είναι ένα πολύ δημοφιλές ρόφημα σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν πολλοί ισχυρισμοί σχετικά με το όφελος του, από την αποτοξίνωση μέχρι την παροχή ενέργειας.

Πολλοί άνθρωποι χωρίς να γνωρίζουν τι κρύβεται πίσω από το μάρκετινγκ των μέσων ενημέρωσης λαμβάνουν αυτό το ρόφημα ως τελετουργικό με την ελπίδα να χάσουν βάρος ή να έχουν καλή πέψη ή απώλεια λίπους.

Μερικοί συνήθεις ισχυρισμοί για τα οφέλη του νερού με λεμόνι είναι:

Το νερό με λεμόνι ενεργοποιεί την πέψη

Το νερό με λεμόνι διώχνει τις τοξίνες

Το νερό με λεμόνι προάγει την απώλεια βάρους

Το νερό με λεμόνι καταπολεμά τον καρκίνο και την καρδιαγγειακή νόσο

Το νερό με λεμόνι προλαμβάνει τα κρυολογήματα

Το νερό με λεμόνι μειώνει την εμφάνιση πέτρα στους νεφρούς

Spoiler alert: Δεν υπάρχει καμία μελέτη για το νερό/χυμό λεμονιού που να έχει διεξαχθεί σε ανθρώπους για να δούμε τα οφέλη του. Πειραματίστηκαν μόνο σε ποντίκια και εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε τρωκτικά, επίσης τα αποτελέσματα δεν ήταν καθόλου αξιόπιστα για να υπάρχουν όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί για το νερό με λεμόνι.

Το λεμόνι είναι ένα φρούτο που δίνει γεύση, ενώ παρέχει ελάχιστη θρεπτική αξία, που αν δεν πάρουμε, δεν θα μας βάλει σε στερήσεις. Εξάλλου το σώμα μας έχει το δικό του σύστημα αποτοξίνωσης που δεν απαιτεί εξωτερική βοήθεια.

Οι πνεύμονες, οι νεφροί, το συκώτι και το δέρμα μας αποτοξινώνουν τον οργανισμό από οτιδήποτε τρώμε ή εισπνέουμε. Καμία εξωτερική πηγή δεν θα μπορούσε να ενισχύσει ή να επιβραδύνει το σύστημα αποτοξίνωσης. Το εσωτερικό μας σύστημα είναι πολύ πειθαρχημένο και ο ισχυρισμός ότι το νερό με λεμόνι βοηθά στην αποτοξίνωση, δεν έχει επιστημονικά στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτόν τον μύθο.

Ένας άλλος ισχυρισμός ότι το νερό με λεμόνι ενεργοποιεί την πέψη μας είναι επίσης λάθος. Το πεπτικό μας σύστημα δεν είναι ποτέ ανενεργό. Παρόλο που κοιμόμαστε το βράδυ δεν σταματάει να λειτουργεί. Έτσι λοιπόν ακόμη και ο ισχυρισμός για την πέψη είναι αβάσιμος. Δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα επιστημονικά στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτόν τον μύθο.

Τώρα ας ισχυριστούμε ότι το νερό με λεμόνι εμποδίζει το κρυολόγημα. Οι βιταμίνες C φημίζονται για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη (RDA) για τη βιταμίνη C για τους ενήλικες είναι περίπου 90 mg/ημέρα και το ανώτερο επίπεδο είναι 2000 mg/ημέρα. Η βιταμίνη C σε ένα στυμμένο λεμόνι είναι 18,6 mg, που δεν είναι σημαντική ποσότητα για την παροχή ανοσίας. Λοιπόν, ας μετρήσουμε πόσα λεμόνια πρέπει να χρειαστεί για να πάρουμε για να φτάσουμε τη συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη…Σίγουρα η απάντηση δεν είναι εφικτή στην πράξη.

Αλλά ο πιο διαδεδομένος μύθος είναι ότι το νερό με λεμόνι βοηθά στη μείωση του βάρους. Εντάξει, λοιπόν τι μπορεί να κάνει ένας υγιής άνθρωπος για να χάσει βάρος; Σίγουρα θα έκανε αλλαγές στη διατροφή του. Ας υποθέσουμε ότι ξεκινάτε να πίνετε το νερό με λεμόνι για να χάσετε βάρος, ενώ ταυτόχρονα ακολουθείτε μια δίαιτα χαμηλών υδατανθράκων, υποθέτοντας ότι αυτό θα βοηθήσει στην απώλεια βάρους.

Εάν όμως μειωθεί το βάρος δεν είναι το θαύμα του νερού με το λεμόνι. Γιατί; Επειδή, για να αποθηκευτεί ένα γραμμάριο γλυκογόνου στο συκώτι και τους μύες σας, το σώμα σας το δεσμεύει τρία γραμμάρια νερού, κατά μέσο όρο. Εάν το σώμα σας δεν λαμβάνει αρκετούς υδατάνθρακες, τα αποθέματα γλυκογόνου σας εξαντλούνται σε μία ή δύο ημέρες, με αποτέλεσμα τη ξαφνική απώλεια πολλών κιλών.

Επίσης δεν υπάρχει καμία επιστημονική απόδειξη ότι το λεμόνι μπορεί να σώσει τον άνθρωπο από καρκίνο και καρδιαγγειακή νόσο, διαφορετικά θα ήταν μεγάλη επιτυχία στην ιατρική επιστήμη.

Υπάρχει μια προϋπόθεση όσο αφορά τον ισχυρισμό ότι λεμόνι μπορεί να λειτουργήσει όσο αφορά τις πέτρες στους νεφρούς. Το λεμόνι είναι μια καλή πηγή κιτρικού οξέος, επομένως βοηθά στη δέσμευση του ασβεστίου για την πρόληψη των λίθων. Επίσης δεσμεύει τους κρυστάλλους του οξαλικού ασβεστίου και εμποδίζει την ανάπτυξη των κρυστάλλων. Οι ασθενείς με χαμηλή περιεκτικότητα σε κιτρικά ούρα θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αυξάνουν την κατανάλωση τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε κιτρικό οξύ, όπως χυμό λεμονιού και το λάιμ.

Ωστόσο, υπάρχει επίσης μια αρνητική επίδραση, κοινή σε όσους πίνουν πολύ νερό με λεμόνι και για μεγάλο χρονικό διάστημα, και αυτή είναι η διάβρωση του σμάλτου των δοντιών. Η όξινη φύση του χυμού λεμονιού μπορεί να μαλακώσει το σμάλτο των δοντιών σας, οδηγώντας στη διάβρωση τους. Ίσως είναι καλύτερο να αποφύγετε το βούρτσισμα των δοντιών αμέσως αφού πιείτε νερό με λεμόνι, καθώς το σμάλτο μπορεί να είναι πιο μαλακό από οξύ. Έτσι, για εκείνους που τους αρέσει να πίνουν νερό με λεμόνι το πρωί, μπορεί να θέλουν να βουρτσίσουν τα δόντια τους πριν το πιούν.

Εν κατακλείδι το νερό με λεμόνι είναι ένα δροσιστικό ρόφημα ειδικά το καλοκαίρι. Ένα καλό ενισχυτικό γεύσης σε διάφορες συνταγές τροφίμων και μια καλή αντικατάσταση του αλατιού, ειδικά για όσους θέλουν να μειώσουν την πρόσληψη νατρίου λόγω προβλημάτων υγείας. Εκτός από αυτό, όλοι οι ισχυρισμοί υγείας που σχετίζονται με το νερό με λεμόνι είναι απλώς μύθοι.