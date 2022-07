Οι καλύτερες και οι χειρότερες τροφές για τα δόντια

Θέλετε ένα μαργαριταρένιο λευκό χαμόγελο; Δείτε τι πρέπει να γνωρίζετε για τις καλύτερες και τις χειρότερες τροφές για τα δόντια.

Εάν θέλετε ένα υγιές χαμόγελο, θα γνωρίζετε ήδη τη σημασία του βουρτσίσματος, αλλά έχετε σκεφτεί τη διατροφή σας; Τα προϊόντα με ζάχαρη είναι από τις χειρότερες τροφές για τα δόντια καθώς δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τερηδόνα. Αντίθετα, εστιάστε στην κατανάλωση τροφών με περισσότερα θρεπτικά συστατικά που δυναμώνουν τα δόντια σας και προστατεύουν από την τερηδόνα.

Υπάρχουν τόσες πολλές πληροφορίες σχετικά με τη διατροφή για απώλεια βάρους που μπορεί να αγνοηθεί η επίδραση της τροφής στα δόντια μας. Σήμερα θα εμβαθύνουμε στις καλύτερες και τις χειρότερες τροφές για τα δόντια, ώστε να μπορείτε να κάνετε πιο έξυπνες επιλογές.

Αν θέλετε ένα πιο λαμπερό χαμόγελο, το νούμερο ένα πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να βουρτσίζετε τακτικά τα δόντια σας. Η Αμερικανική Οδοντιατρική Ένωση συνιστά το βούρτσισμα δύο φορές την ημέρα για δύο λεπτά κάθε φορά.

Οι χειρότερες τροφές για τα δόντια

Τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη

Οι καραμέλες, τα μπισκότα και τα κέικ είναι και από τις χειρότερες τροφές για τα δόντια σας. Όταν τα βακτήρια στο στόμα τρέφονται με ζάχαρη, παράγουν ένα όξινο υποπροϊόν που αφαιρεί το σμάλτο από τα δόντια . Επίσης όταν η ζάχαρη έρχεται σε επαφή με την πλάκα στα δόντια σας, διεγείρει την παραγωγή οξέος που με τη σειρά του επιτίθεται στο εξωτερικό στρώμα του σμάλτου των δοντιών σας και σας κάνει ευάλωτους στην τερηδόνα.

Οι κίνδυνοι από την κατανάλωση ζαχαρούχων τροφίμων είναι αρκετά καλά τεκμηριωμένοι. Μια ανασκόπηση του 2013 στο Acta Medica Academica δείχνει ότι η αυξημένη κατανάλωση ζάχαρης σχετίζεται με υψηλότερα επίπεδα τερηδόνας.

Εσπεριδοειδή

Τα εσπεριδοειδή όπως τα λεμόνια, τα πορτοκάλια και το γκρέιπφρουτ περιέχουν υψηλές ποσότητες οξέος. Το αποτέλεσμα; Τα οξέα μπορεί να οδηγήσουν σε διάβρωση του προστατευτικού σμάλτου, σύμφωνα με την Αμερικανική Οδοντιατρική Εταιρεία. Ενώ τα εσπεριδοειδή προσφέρουν οφέλη για την υγεία, είναι καλύτερα να τα απολαμβάνετε με μέτρο και ως μέρος ενός γεύματος για να ελαχιστοποιήσετε την παραγωγή οξέος.

Απλοί υδατάνθρακες

Οι απλοί υδατάνθρακες όπως τα πατατάκια, δεν είναι και από τις καλύτερες τροφές για τα δόντια. Έρευνα του 2011 στο Pediatric Dentistry Journal διαπίστωσε ότι η κατανάλωση επεξεργασμένων υδατανθράκων, όπως τα πατατάκια, συσχετίστηκε με υψηλότερα επίπεδα τερηδόνας. Τα πατατάκια τείνουν να παγιδεύονται ανάμεσα στα δόντια σας. Και αυτά τα υπολείμματα τροφής προκαλούν τη συσσώρευση πλάκας, με αποτέλεσμα να κινδυνεύετε από τερηδόνα.

Θέλετε μια εναλλακτική; Δοκιμάστε να αλλάξετε τους απλούς υδατάνθρακες για τους σύνθετους, όπως όπως ψωμί ολικής αλέσεως, κινόα, πατάτες και πλιγούρι βρώμης.

Σκληρά τρόφιμα

Μπορεί να πιστεύετε ότι ο πάγος είναι αβλαβής καθώς περιέχει μόνο νερό. Ωστόσο, το μάσημα πάγου μπορεί να προκαλέσει να οδηγήσει μέχρι και σε σπασμένα δόντια. Επίσης δημιουργεί μικρορωγμές στον σμάλτο, που μπορεί να προκαλέσουν ευαισθησία και σκάσιμο των δοντιών.

Οι καλύτερες τροφές για τα δόντια

Τραγανά φρούτα και λαχανικά

Τα φρούτα και τα λαχανικά, όπως τα καρότα, το σέλινο και τα μήλα είναι μια εξαιρετική επιλογή για τα δόντια σας. Αν και δεν υποκαθιστούν το βούρτσισμα, μπορούν να λειτουργήσουν ως φυσική οδοντόβουρτσα και ακόμη και να απομακρύνουν την πλάκα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η κατανάλωση πολλών λαχανικών μπορεί να είναι καλή για τα δόντια σας καθώς και για τη γενική υγεία σας. Μια ανασκόπηση του 2021 στο Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics διαπίστωσε ότι η χαμηλή πρόσληψη λαχανικών συσχετίστηκε με υψηλότερα επίπεδα τερηδόνας. Επιπλέον, το ψήσιμο των λαχανικών διεγείρει την παραγωγή σάλιου, το οποίο βοηθά στην απομάκρυνση των υπολειμμάτων τροφής.

Τροφές πλούσιες σε ασβέστιο

Το ασβέστιο είναι ο φίλος σας, γιατί παίζει ουσιαστικό ρόλο στην ενίσχυση του σμάλτου σας. Η κάλυψη των αναγκών σας σε ασβέστιο έχει πολλά οφέλη. Μια μελέτη του 2017 στο Clinical Oral Investigations διαπίστωσε ότι οι νεαρές γυναίκες με χαμηλότερη πρόσληψη ασβεστίου είχαν αυξημένο κίνδυνο στοματικής νόσου.

Η ενσωμάτωση τροφίμων όπως το γάλα, το τυρί και το γιαούρτι στη διατροφή σας θα ενισχύσει την πρόσληψη ασβεστίου. Στη vegan διατροφή; Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές με βάση τα φυτά, όπως τα φυλλώδη πράσινα, το τόφου και τα φασόλια, τα οποία είναι πλούσια σε ασβέστιο.

Απάχη πρωτεΐνη

Οι άπαχες πρωτεΐνες όπως το κοτόπουλο, το ψάρι και τα αυγά είναι πλούσιες πηγές φωσφόρου. Αυτό το ορυκτό είναι ζωτικής σημασίας για την αναδόμηση του σμάλτου και μπορεί να προστατεύσει από την τερηδόνα, σύμφωνα με την Αμερικανική Οδοντιατρική Εταιρεία.

Ξηροί καρποί

Οι ξηροί καρποί είναι μια φανταστική επιλογή για ένα σνακ φιλικό προς τα δόντια. Είναι πλούσιοι σε μέταλλα όπως το ασβέστιο, τα οποία ενισχύουν τον σμάλτο.

Συμβουλές για τη διατήρηση της καλής στοματικής υγιεινής

Το να πηγαίνετε τακτικά στον οδοντίατρο και να βουρτσίζετε τα δόντια βοηθούν στη διατήρηση της στοματικής σας υγιεινής.

Η Αμερικανική Οδοντιατρική Ένωση συνιστά τη χρήση οδοντόκρεμας με φθόριο για την προστασία από την τερηδόνα, ειδικά εάν ζείτε σε περιοχή όπου το νερό δεν είναι φθοριούχο.

Τέλος μην ξεχνάτε να χρησιμοποιείτε οδοντικό νήμα. Είναι ένας φανταστικός τρόπος για να καθαρίσετε σχολαστικά τα δυσπρόσιτα σημεία.