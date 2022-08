Ο απροσδόκητος τρόπος που η μουσική επηρεάζει το πώς τρώμε και αγοράζουμε τρόφιμα

Έχετε σκεφτεί ποτέ πως το περιβάλλον σας μπορεί να επηρεάσει το είδος του φαγητού που επιθυμείτε; Η επιστήμη μας δείχνει ότι μπορεί, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ήχους.

Ενώ μπορεί να δίνετε ελάχιστη έως καθόλου προσοχή στη μουσική που ακούγεται σε ένα εστιατορίο ενώ γευματίζετε, παρόλα αυτά ο ρυθμός και το είδος αυτής της μελωδίας μπορεί ασυνείδητα να επηρεάζουν τις διατροφικές σας επιλογές.

Έρευνες έχουν δείξει πως το άκουσμα ενός τραγουδιού θα μπορούσε ακόμη και να επηρεάσει τις γευστικές μας προτιμήσεις αλλά και την ταχύτητα με την οποία τρώμε. Ερευνητές από μια μελέτη του 2020 που δημοσιεύτηκε στο Appetite διαπίστωσαν ότι ο ρυθμός επηρέαζε το πόσο γρήγορα έτρωγαν οι συμμετέχοντες.

Η ομάδα μελέτης μέτρησε πόσο χρόνο χρειάστηκαν πάνω από 200 εθελοντές από τη Δανία για να φάνε πέντε κομμάτια σοκολάτας ακούγοντας μουσική διαφορετικών ρυθμών, καθώς και καθόλου μουσική. Όσοι άκουγαν μουσική με πιο αργό ρυθμό, ο χρόνος φαγητού επιβραδύνθηκε στα 38 δευτερόλεπτα. Επιπλέον, η ακρόαση συνθέσεων με μουσικές νότες που συνδέονται άψογα μεταξύ τους είχε ως αποτέλεσμα μεγαλύτερους χρόνους μάσησης από ό,τι όταν οι συμμετέχοντες άκουγαν τραγούδια με ξεχωριστές νότες.

Όμως είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως η μουσική δεν μας επηρεάζει μόνο όταν τρώμε. Μπορεί επίσης να επηρεάσει τα τρόφιμα που αγοράζουμε. Μια ανάλυση του 2019 που δημοσιεύτηκε στο Journal of the Academy of Marketing Science διαπίστωσε ότι η μουσική που παίζεται σε χαμηλή ένταση έφερε τους καταναλωτές σε μια χαλαρή κατάσταση, γεγονός που τους οδήγησε να κάνουν πιο υγιεινές αγορές τροφίμων. Η μουσική που παιζόταν σε υψηλή ένταση, ωστόσο, είχε το αντίθετο αποτέλεσμα.

Τέλος, η μουσική που δημιουργεί ψυχικούς συσχετισμούς με ορισμένα προϊόντα μπορεί επίσης να επηρεάσει τις συμπεριφορές αγοράς τροφίμων. Μια μελέτη του 1999 που δημοσιεύτηκε στο Journal of Applied Psychology διαπίστωσε ότι τις ημέρες που παιζόταν γαλλική μουσική σε μια γαλλική έκθεση κρασιού, οδήγησε σε αύξηση των πωλήσεων. Τα ίδια αποτελέσματα αποδείχθηκαν αληθή για τις γερμανικές πωλήσεις κρασιού τις ημέρες που έπαιζε γερμανική μουσική στο κατάστημα.

Έτσι, την επόμενη φορά που θα απολαμβάνετε ένα γεύμα ή θα ψωνίσετε στο σούπερ μάρκετ, ίσως θελήσετε να ακούσετε τι μουσική παίζει γύρω σας.