Είναι φυσιολογικό να νιώθουμε όλο και πιο κουρασμένοι καθώς μεγαλώνουμε;

Η αλλαγή είναι φυσιολογική καθώς προχωράμε σε διάφορες φάσεις της ζωής.

Οι αλλαγές που βιώνουμε καθώς μεγαλώνουμε μπορεί να περιλαμβάνουν νέες προοπτικές στη ζωή, την οικογένεια ή την καριέρα, καθώς και φυσιολογικές αλλαγές στο σώμα.

Οι άνθρωποι υφίστανται μια σειρά από σωματικές αλλαγές καθώς μεγαλώνουν. Για να αναφέρουμε μερικά παραδείγματα, μια μελέτη του 2021 που δημοσιεύθηκε στο Cell Reports διαπίστωσε ότι η ισορροπία των βακτηρίων στο έντερο μας αλλάζει δραματικά καθώς μεγαλώνουμε.

Επιπλέον, έρευνα από μια μελέτη του 2020 που διεξήχθη στη Γερμανία αποκαλύπτει ότι η λειτουργία του ανοσοποιητικού μας συστήματος σταδιακά μειώνεται με την ηλικία. Επίσης μια μελέτη του 2015 που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences έδειξε ότι το φυσικό εσωτερικό ρολόι του σώματός μας αρχίζει επίσης να αλλάζει καθώς μεγαλώνουμε.

Με όλες αυτές τις αλλαγές, είναι φυσικό να πιστεύουμε ότι μια πτώση στα επίπεδα ενέργειας μπορεί να είναι μεταξύ αυτών. Ωστόσο σύμφωνα με τους ειδικούς η αύξηση της κούρασης καθώς μεγαλώνουμε μπορεί να μην είναι τόσο φυσιολογική όσο νομίζετε.

Λόγοι που μπορεί να νιώθετε κουρασμένοι καθώς μεγαλώνετε

Ορισμένες σωματικές αλλαγές που βιώνουμε καθώς μεγαλώνουμε μπορούν να οφείλονται στο αίσθημα της κούρασης, παρόλο που δεν υπάρχει πραγματική εξάντληση της ενέργειας. Μια αιτία λοιπόν μπορεί να είναι η μείωση της παραγωγής οιστρογόνων και τεστοστερόνης που συμβαίνει καθώς περνάνε τα χρόνια. Στη συνέχεια, αυτό έχει ως αποτέλεσμα αλλαγές στην πεπτική μας λειτουργία, τη μυϊκή δύναμη και τον μεταβολισμό, τα οποία μπορούν να μας κάνουν να νιώθουμε χαμηλή ενέργεια.

Ωστόσο, η ηλικία από μόνη της δεν έχει να κάνει με τον λόγο που μπορεί να δυσκολεύεστε να σηκωθείτε από το κρεβάτι το πρωί. Αντίθετα, αυτό μπορεί να αποδοθεί σε παράγοντες του τρόπου ζωής. Συχνά, οι άνθρωποι αισθάνονται πιο κουρασμένοι καθώς μεγαλώνουν, αλλά αυτό οφείλεται στο ότι δεν κοιμούνται αρκετά, δεν τρώνε σωστά ή δεν ασκούνται τακτικά, όχι επειδή είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία.

Επιπλέον το υπερβολικό άγχος ή η κοινωνική απομόνωση , που μπορεί να εμφανιστεί σταδιακά με την ηλικία, μπορεί να οδηγήσει στο να νιώθετε ότι δεν έχετε ενέργεια. Η ανάπτυξη ορισμένων παθήσεων υγείας μπορεί επίσης να είναι ένας παράγοντας κούρασης.

Εάν υποψιάζεστε ότι η μείωση της ενέργειάς σας μπορεί να συνδέεται με μια κατάσταση σωματικής υγείας, φροντίστε να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για σωστή διάγνωση και θεραπεία.

Η σωστή ενυδάτωση, η διατήρηση μιας ισορροπημένης διατροφής και ο ύπνος οκτώ ωρών τη νύχτα είναι σημαντικά για να νιώθετε ευεξία και να έχετε ενέργεια. Επιπλέον καλό θα ήταν να στοχεύετε σε 20 λεπτά σωματικής δραστηριότητας καθημερινά. Το περπάτημα, το κολύμπι ή ο χορός είναι εξαιρετικές επιλογές για άτομα άνω των 50 ετών.

Η διατήρηση της ψυχικής και συναισθηματικής μας υγείας μπορεί επίσης να βοηθήσει στην ενίσχυση των επιπέδων ενέργειάς μας. Επομένως, σκεφτείτε να ασχοληθείτε με τον διαλογισμό, τη γιόγκα ή άλλες πρακτικές ενσυνειδητότητας. Τέλος, ελέγξτε εάν η απώλεια ενέργειας αναφέρεται ως παρενέργεια σε οποιαδήποτε συνταγογραφούμενα φάρμακα και μιλήστε με το γιατρό σας εάν παρεμβαίνει στην καθημερινή σας ζωή.