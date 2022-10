Γιατί οι γυναίκες παίρνουν λίπος στην κοιλιά στη μέση ηλικία;

Aν βρίσκεστε στη μέση ηλικία και παρατηρείτε αλλαγές στην περιοχή της κοιλιάς σας, δεν είστε οι μόνες

Παρατηρείτε λίπος στην κοιλιά σας; Αν βρίσκεστε στη μέση ηλικία, υπάρχει απάντηση γι' αυτό καθώς από έρευνες επιβεβαιώνεται πως πρόκειται για μια φυσιολογική αλλαγή που παρατηρείται στις γυναίκες όσο μεγαλώνουν.

Πριν την εμμηνόπαυση, οι ορμόνες και τα οιστρογόνα ανεβαίνουν και όπως διαπιστώνεται, αυτές οι αλλαγές προκαλούν αλλαγές στο σώμα μαζί με διακυμάνσεις στην ψυχολογία, εξάψεις, ακανόνιστες περιόδους. Όλη αυτή η μετάβαση είναι πιο έντονη από τα 45-55 έτη και τελειώνει επίσημα έναν χρόνο μετά την τελευταία περίοδο. Κάπως έτσι, το πέρασμα στην εμμηνόπαυση γίνεται απότομα.

Οι γυναίκες αποθηκεύουν περισσότερο λίπος στους μηρούς και τους γοφούς, πριν την εμμηνόπαυση αλλά όσο εισέρχονται σε αυτή, το σώμα τους αλλάζει πολύ συνήθως και κυρίως στον τρόπο που αποθηκεύουν το λίπος. Συγκεκριμένα, σε μελέτη του 2021, οι επιστήμονες παρακολούθησαν τον τρόπο που άλλαξαν τα σώματα 380 μεσήλικων γυναικών στη Βοστώνη και το Λος Άντζελες μέσα σε 12 χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη μετάβασή τους στην εμμηνόπαυση.

Φυσικά, τα αποτελέσματα διέφεραν αλλά αυτό που διαπιστώθηκε κατά κύριο λόγο, είναι ότι οι γυναίκες κοντά στην εμμηνόπαυση άρχιζαν να αποθηκεύουν λίπος περισσότερο ενώ οι άνδρες λιγότερο γύρω από τους μηρούς και τους γοφούς και περισσότερο στο μεσαίο τμήμα τους. Φυσικά, όλες αυτές οι αλλαγές μπορεί να οφείλονται παράλληλα στην κακή διατροφή, στο στρες, γενικότερα σε έναν κακό τρόπο ζωής.

Οι κίνδυνοι από το κοιλιακό λίπος

Ο κίνδυνος διαβήτη τύπου 2, οι ημικρανίες, η διαταραχή της πνευμονικής λειτουργίας αλλά και ο κίνδυνος άσθματος αυξάνεται από το υπερβολικό βάρος και ιδιαίτερα από την κοιλιακή παχυσαρκία, σύμφωνα με μια μελέτη 88.000 δασκάλων στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με έρευνα που έχει δημοσιευτεί στο The New England Journal of Medicine, η μεγάλη μέση μπορεί σχεδόν να διπλασιάσει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου ακόμα κι αν το συνολικό σωματικό βάρος είναι φυσιολογικό.

Η λύση

Μειώστε τη ζάχαρη

Κάντε ασκήσεις με βάρη

Πολλοί πιστεύουν ότι πρέπει κάνουν αερόβιες ασκήσεις, για να χάσουν βάρος. Και ενώ η αερόβια μπορεί να σας βοηθήσει να κάψετε θερμίδες και να σας βάλει σε ένα συνολικό έλλειμμα θερμίδων, η προπόνηση δύναμης και η άρση βαρών θα σας βοηθήσουν να χάσετε βάρος μακροπρόθεσμα. Η προπόνηση δύναμης θα σας βοηθήσει να χτίσετε περισσότερη μυϊκή μάζα, που σημαίνει ότι το σώμα σας θα καίει περισσότερες θερμίδες σε κατάσταση ηρεμίας.

Η ζάχαρη περιέχει θερμίδες χωρίς ουσιαστικά καμία θρεπτική αξία. Έτσι, όχι μόνο αυτές οι θερμίδες θα αυξηθούν το βάρος σας, παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο το σώμα μας αποθηκεύει λίπος στην κοιλιά. Η έρευνα δείχνει ότι η αύξηση της κατανάλωσης ζάχαρης, μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερο λίπος στην κοιλιά.

Επιπλέον, η ζάχαρη αυξάνει τα επίπεδα ινσουλίνης και η υπερβολική ινσουλίνη έχει συνδεθεί με την παχυσαρκία. Αυτό μπορεί επίσης μπορεί να οδηγήσει σε αντίσταση στην ινσουλίνη και ένα κοινό σύμπτωμα της αντίστασης στην ινσουλίνη είναι η επιπλέον αποθήκευση λίπους στην κοιλιά.

Κοιμηθείτε αρκετά

Ενώ η διατροφή και η άσκηση παίζουν σημαντικό ρόλο για την απώλεια λίπους, πολλοί άνθρωποι τείνουν να αγνοούν μια άλλη σημαντική συνήθεια στον τρόπο ζωής: τον ύπνο Η έλλειψη ύπνου θα μπορούσε να αυξήσει την παραγωγή της κορτιζόλης ορμόνης του στρες, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσετε κόπωση, αυξημένη επιθυμία για φαγητό και χαμηλότερη ενέργεια. Όλα αυτά θα επηρεάσουν την αποτελεσματικότητά σας στο γυμναστήριο και θα επηρεάσουν την τήρησή σας σε ένα πρόγραμμα διατροφής. Στόχος να κοιμάστε επτά έως οκτώ ώρες κάθε βράδυ χωρίς διακοπές.