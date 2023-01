Οι πιο περίεργοι λόγοι που μπορεί να έχετε δυσκοιλιότητα και τι μπορείτε να κάνετε

Η δυσκοιλιότητα είναι ένα κοινό πρόβλημα και οι αιτίες είναι πολλές.

Η δυσκοιλιότητα ορίζεται τεχνικά ως 3 ημέρες χωρίς κίνηση του εντέρου, ωστόσο, αυτό ποικίλλει ευρέως από άτομο σε άτομο. Η κίνηση του εντέρου τρεις φορές την εβδομάδα μπορεί να είναι φυσιολογική για ένα άτομο, ενώ οι καθημερινές κινήσεις του εντέρου μπορεί να είναι φυσιολογικές για ένα άλλο άτομο.

Υπάρχουν πολλές πιθανές αιτίες δυσκοιλιότητας. Για παράδειγμα, η έλλειψη φυτικών ινών στη διατροφή, η μη λήψη αρκετών υγρών και τα χαμηλά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο. Άλλες αιτίες μπορεί να περιλαμβάνουν καταστάσεις υγείας όπως κοιλιοκάκη ή σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, εγκυμοσύνη, παράγοντες τρόπου ζωής, ακόμη και αλλαγή στη ρουτίνα.

Τι προκαλεί τη δυσκοιλιότητα;

Συμπληρώματα διατροφής

Τα συμπληρώματα διατροφής είναι φυσικά προϊόντα που μπορεί να περιλαμβάνουν μέταλλα, βιταμίνες, βότανα ή προβιοτικά. Μελέτες δείχνουν ότι ορισμένα συμπληρώματα, όπως το ασβέστιο, μπορεί να προκαλέσουν δυσκοιλιότητα.

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκοιλιότητα όταν λαμβάνετε συμπληρώματα ασβεστίου, μπορεί να είναι χρήσιμο να διανείμετε τη δόση κατά τη διάρκεια της ημέρας ή να τη λαμβάνετε με το φαγητό. Μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο να αλλάξετε το είδος του συμπληρώματος που λαμβάνετε.

Ο σίδηρος είναι ένας άλλος πιθανός ένοχος. Μια ανασκόπηση του 2021 διαπίστωσε ότι η λήψη σιδήρου μπορεί να προκαλέσει μια ποικιλία συμπτωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της δυσκοιλιότητας ή της διάρροιας. Οι πολυβιταμίνες περιέχουν μια ποικιλία βιταμινών και μετάλλων και ορισμένα από αυτά τα συστατικά (όπως το ασβέστιο και ο σίδηρος) μπορεί να προκαλέσουν δυσκοιλιότητα σε μερικούς ανθρώπους.

Φάρμακα

Πολλά φάρμακα μπορούν δυνητικά να προκαλέσουν δυσκοιλιότητα ως παρενέργεια. Μεταξύ αυτών, το National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases ξεχωρίζει:

Παυσίπονα

Μερικά αντικαταθλιπτικά

Αντιόξινα που περιέχουν ασβέστιο

Διουρητικά

Φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της νόσου του Πάρκινσον

Φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη των επιληπτικών κρίσεων (που ονομάζονται αντισπασμωδικά)

Φάρμακα που ανακουφίζουν από μυϊκούς σπασμούς (αντισπασμωδικά ή αντιχολινεργικά)

Διατροφή

Εάν δεν τρώτε αρκετά δημητριακά ολικής αλέσεως, φρούτα ή λαχανικά, μην εκπλαγείτε αν έχετε δύσκολες ή ακανόνιστες κινήσεις του εντέρου. Μια δίαιτα χαμηλή σε φυτικές ίνες μπορεί να οδηγήσει σε δυσκοιλιότητα.

Τα εξαιρετικά επεξεργασμένα τρόφιμα (τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν κατεψυγμένα γεύματα, γρήγορο φαγητό και σνακ) τείνουν να είναι χαμηλότερα σε φυτικές ίνες. Εάν έχετε ήδη δυσκοιλιότητα, αυτά μπορεί να είναι κάποια τρόφιμα που πρέπει να αποφεύγετε ή να τα καταναλώνετε λιγότερο συχνά.

Η κατανάλωση αρκετού νερού είναι επίσης σημαντική για τη διατήρηση τακτικών κινήσεων του εντέρου. Τα άτομα που δεν πίνουν αρκετά υγρά μπορεί να εμφανίσουν δυσκοιλιότητα.

Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου

Το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS) είναι μια γαστρεντερική διαταραχή που μπορεί να προκαλέσει κοιλιακό άλγος με αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου. Με το IBS, μπορεί να έχετε δυσκοιλιότητα, διάρροια ή και τα δύο. Δεν είναι σαφές τι προκαλεί το IBS, αλλά οι ειδικοί πιστεύουν ότι μια σύνδεση μεταξύ του εγκεφάλου και του εντέρου μπορεί να παίζει ρόλο.

Εγκυμοσύνη

Η δυσκοιλιότητα είναι συχνή στην εγκυμοσύνη. Το American College of Obstetricians and Gynecologists δηλώνει ότι μπορεί να είναι πιο συχνό προς το τέλος της εγκυμοσύνης. Ένας πιθανός λόγος είναι τα ψηλά επίπεδα ορμονών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αυτές οι ορμόνες μπορούν να επιβραδύνουν την πέψη και να χαλαρώσουν τους μύες στο έντερο, κάνοντάς σας να αισθάνεστε δυσκοιλιότητα.

Ένας άλλος παράγοντας είναι η διαστελλόμενη μήτρα. Καθώς αυτό το όργανο τεντώνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, μπορεί να ασκήσει πίεση στο έντερο. Και αυτό μπορεί να επιβραδύνει τις κινήσεις του εντέρου.

Δυσλειτουργία του πυελικού εδάφους

Το πυελικό έδαφος αποτελείται από μύες και ιστούς που υποστηρίζουν τα πυελικά σας όργανα (συμπεριλαμβανομένης της ουροδόχου κύστης και του ορθού σας). Όταν οι μύες και οι ιστοί του πυελικού εδάφους σφίγγουν ή χαλαρώνουν ακατάλληλα, μπορεί να είναι δύσκολο να περάσουν τα κόπρανα. Η επανεκπαίδευση των μυών του πυελικού εδάφους μέσω φυσικοθεραπείας μπορεί να βοηθήσει.

Αλλαγές στη ρουτίνα

Διαταραχές στην καθημερινή ρουτίνα καθώς και αλλαγές που συμβαίνουν με την πάροδο του χρόνου μπορεί να σας κάνουν να εμφανίσετε δυσκοιλιότητα. Εάν οι συνήθειες του εντέρου σας έχουν αλλάξει, εξετάστε πιθανότητες όπως:

Αλλαγές που σχετίζονται με τα ταξίδια

Αλλαγές που σχετίζονται με τα γεύματα (με άλλα λόγια, τι τρώτε και πόσο τρώτε)

Τη φαρμακευτική αγωγή

Έλλειψη άσκησης

Πολλές περιπτώσεις δυσκοιλιότητας μπορούν να αντιμετωπιστούν επιτυχώς στο σπίτι με την κατάλληλη διατροφή όπως αύξηση φυτικών ινών μαζί με υγρά και με φάρμακα , όπως καθαρτικά. Μπορεί να είναι καλή ιδέα να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό εάν έχετε δυσκοιλιότητα και έχετε συμπτώματα όπως:

Ναυτία

Εμετός

Φούσκωμα

Καμία κίνηση του εντέρου σε τρεις ημέρες (και αυτό είναι ασυνήθιστο για εσάς)

Πόνος στο στομάχι

Αίμα στα κόπρανα σας

Όπως γίνεται αντιληπτό πολλά πράγματα μπορούν να οδηγήσουν σε δυσκοιλιότητα. Εάν αισθάνεστε άβολα ή έχετε ανησυχητικά συμπτώματα, μη διστάσετε να αναζητήσετε βοήθεια.