Keto diet: 6 λόγοι που η κετογονική δίαιτα δεν είναι για σένα

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι ακολουθούν μια κετογονική δίαιτα αυτές τις μέρες.

Σε ένα τυπικό πρόγραμμα της κετογονικής δίαιτας το λίπος φτάνει έως και το 80% των ημερήσιων θερμίδων σας, ενώ μόλις το 5% προέρχεται από υδατάνθρακες ( Αξίζει να σημειωθεί: Αυτό είναι 40-60% λιγότεροι υδατάνθρακες από τη συνιστώμενη διατροφική ποσότητα .) Έτσι, εάν τρώτε 2.000 θερμίδες την ημέρα, αυτό σημαίνει ότι μόνο 100 από αυτές προέρχονται από υδατάνθρακες- συμπεριλαμβανομένων υδατανθράκων όπως φρούτα και λαχανικά.

Ο κύριος στόχος της δίαιτας κετο είναι να σας φέρει σε μια κατάσταση που ονομάζεται κέτωση, όπου το σώμα σας καίει λίπος για ενέργεια αντί για τους συνηθισμένους υδατάνθρακες

Τα άσχημα νέα; Όπως κάθε πρόγραμμα διατροφής - εγκεκριμένο από ειδικούς ή όχι – έτσι και η κετογονική δίαιτα δεν είναι για όλους. Πότε δεν πρέπει να ακολουθείτε μια δίαιτα κέτο.

Είστε έγκυος

Προκειμένου να παραμείνετε στην κέτωση, πρέπει να περιορίσετε τα δημητριακά και τα λαχανικά, τα οποία περιέχουν σημαντικές προγεννητικές βιταμίνες (όπως το φυλλικό οξύ) που είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη του μωρού σας.

Θα προειδοποιούσα ιδιαίτερα τις έγκυες γυναίκες να αποφύγουν οποιαδήποτε δίαιτα της μόδας, συμπεριλαμβανομένης της δίαιτας κετο. Είναι πάντα καλή ιδέα να περιορίζουμε τους εξαιρετικά επεξεργασμένους υδατάνθρακες, αλλά οι έγκυες γυναίκες δεν πρέπει να περιορίζουν τα φρούτα και τα λαχανικά με σκοπό να χάσουν βάρος.

Είστε vegan

Η κετογονική δίαιτα απαιτεί να περιορίσετε τα φρούτα, τα λαχανικά και τα δημητριακά - όλα τα βασικά στοιχεία μιας vegan διατροφής. Αν και δεν είναι αδύνατο να ακολουθήσετε μια δίαιτα κετο ως χορτοφάγος, είναι δύσκολο να το κάνετε σωστά εάν βάζετε τα αυγά και τα γαλακτοκομικά στη λίστα με τα «όχι». Οι vegan θα δυσκολευτούν να πάρουν αρκετό σίδηρο, βιταμίνη Β12, χολίνη και πρωτεΐνες σε μια δίαιτα κετο.

Δεν έχετε σκοπό να την ακολουθήσετε κατά γράμμα

Αν υιοθετήσετε μια κετογονική δίαιτα, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα ενήμεροι για την πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών, η οποία μπορεί να προκαλέσει καρδιακά προβλήματα με την πάροδο του χρόνου. Μια μελέτη του Ιουνίου 2020 στο The American Journal of Medicine σημειώνει ότι μια βασική ανησυχία της κετο δίαιτας είναι ότι επιτρέπει την κατανάλωση άφθονων κορεσμένων λιπών και ζωικών προϊόντων, τα οποία είναι γνωστό ότι αυξάνουν τον κίνδυνο για καρδιακές και νεφρικές παθήσεις καθώς και για καρκίνο. Ως εκ τούτου, οι ερευνητές δηλώνουν ότι αυτή η δίαιτα δεν είναι για άτομα που δεν είναι σχολαστικά και δεν είναι διατεθειμένα να κάνουν τις κατάλληλες διατροφικές επιλογές.

Οπότε, επειδή η κετογονική δίαιτα είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου από πρωτεΐνες και λιπαρά, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τρώτε cheeseburgers χωρίς ψωμάκια όλη την ημέρα. Θα πρέπει να περιορίσετε την πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών σε λιγότερο από το 10 τοις εκατό της διατροφής σας, που δεν είναι περισσότερες από 200 θερμίδες την ημέρα σε μια δίαιτα 2.000 θερμίδων.

Είχατε μια διατροφική διαταραχή

Παρόλο που η κετογονική δίαιτα δεν περιορίζει τις θερμίδες, σας αναγκάζει να σκέφτεστε αρκετά το φαγητό. Πρέπει να διαβάζετε ετικέτες, να προγραμματίζετε εκ των προτέρων και να περιορίζετε τον εαυτό σας σε κοινωνικές εκδηλώσεις λόγω του φαγητού. Και αυτό μπορεί να είναι επιζήμιο για την αποκατάσταση των διατροφικών διαταραχών.

Είχατε πέτρες στους νεφρούς

Ένας στους 10 ανθρώπους θα έχει κάποια στιγμή πέτρα στους νεφρούς, σύμφωνα με το Εθνικό Ίδρυμα Νεφρού, και μια δίαιτα κέτο θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο. Οι άνθρωποι καταναλώνουν περισσότερη πρωτεΐνη στην κετογονική δίαιτα και αυτό πιστεύεται ότι αυξάνει τα επίπεδα ουρικού οξέος (συστατικό ορισμένων λίθων στα νεφρά) και μειώνει τα επίπεδα κιτρικού (μια ουσία που αποτρέπει τις πέτρες στους νεφρούς).

Τα καλά νέα είναι ότι μπορεί να μην έχετε πρόβλημα εάν βρίσκεστε σε κέτωση μόνο για μικρά χρονικά διαστήματα.

Οι αθλητικές σας επιδόσεις είναι προτεραιότητα

Σε μια μικρή μελέτη του 2018 που δημοσιεύτηκε στο The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness , τα άτομα που ακολουθούσαν κετογονική δίαιτα είχαν χειρότερη επίδοση σε τεστ άσκησης υψηλής έντασης από αυτά που ακολουθούσαν δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες.

Η γλυκόζη (υδατάνθρακας) είναι το καύσιμο όταν χρειάζεστε ενέργεια για έντονη άσκηση. Και οι κετόνες είναι στην πραγματικότητα περισσότερο ένα εφεδρικό καύσιμο που γίνεται διαθέσιμο κατά τη διάρκεια της πείνας (ή της σοβαρής στέρησης υδατανθράκων). Πάντα ήταν το "σχέδιο Β" του σώματος. Αν και χρειάζεται να γίνει περισσότερη έρευνα, είναι καλύτερο να παραλείψετε αυτή τη δίαιτα εάν η άσκηση υψηλής έντασης ή τα ομαδικά αθλήματα είναι σημαντικά για εσάς.

Όπως και με οποιαδήποτε αλλαγή στη διατροφή σας, έτσι και εάν θελήσετε να ακολουθήσετε την κετογονική δίαιτα φροντίστε να συζητήσετε πρώτα με έναν ειδικό.