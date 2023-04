4 τρόποι με τους οποίους η βιταμίνη C σας κρατά υγιείς

Από την επούλωση πληγών μέχρι την ενίσχυση του ανοσοποιητικού σας συστήματος, η βιταμίνη C παρέχει πολλαπλά οφέλη.

Πιθανότατα γνωρίζετε ήδη λίγα πράγματα για τη βιταμίνη C. Βρίσκεται στα πορτοκάλια, σωστά; Ναι. Και μπορεί να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε ένα κρυολόγημα, σωστά; Κάπως έτσι. Είστε στο σωστό δρόμο, αλλά η βιταμίνη C προσφέρει πολλά περισσότερα. Τι είναι η βιταμίνη C;

Η βιταμίνη C, γνωστή και ως ασκορβικό οξύ, είναι μια υδατοδιαλυτή βιταμίνη που παίζει κρίσιμο ρόλο στην υγεία σας. Επίσης δεν την παράγει ο οργανισμός μας, άρα πρέπει να την πάρουμε μέσω της διατροφής.

Επιπλέον η βιταμίνη C είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό, που βοηθά στην άμυνα του οργανισμού από την καταστροφή των κυττάρων και παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των ιστών, στην επούλωση πληγών και στη διατήρηση ενός ισχυρού ανοσοποιητικού συστήματος.

Οφέλη για την υγεία της βιταμίνης C

Καταπολεμά τις κυτταρικές βλάβες και τις ασθένειες

Η βιταμίνη C είναι ένα αντιοξειδωτικό, που βρίσκεται σε ορισμένα τρόφιμα. Μπορείτε να σκεφτείτε τα αντιοξειδωτικά σαν τους αόρατους υπερήρωες μέσα στο σώμα σας. Η κύρια δουλειά τους είναι να σας προστατεύουν από τις ελεύθερες ρίζες ή από ασταθή μόρια που μπορούν να βλάψουν τα κύτταρα σας, να προκαλέσουν οξειδωτικό στρες, να αυξήσουν τα σημάδια γήρανσης και πολλά άλλα.

Η συσσώρευση ελεύθερων ριζών σχετίζεται με κίνδυνο ασθενειών όπως ο καρκίνος, οι καρδιακές παθήσεις και η αρθρίτιδα. Έτσι λοιπόν η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε αντιοξειδωτικά, όπως αυτές με υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C, μπορεί να βοηθήσει στην προστασία του σώματός σας από βλάβες που σχετίζονται με τις ελεύθερες ρίζες.

Προστατεύει τα μάτια σας

Η βιταμίνη C πιστεύεται ότι βοηθά στην αποτροπή του καταρράκτη (θόλωμα του φακού του ματιού σας) και επιβραδύνει την εξέλιξη της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας, μιας κατάστασης που προκαλεί στους ανθρώπους την απώλεια της κεντρικής τους όρασης.

Οι μελέτες έχουν δείξει ανάμεικτα αποτελέσματα, αλλά γνωρίζουμε ότι η βιταμίνη C δρα ως αντιοξειδωτικό για τα κύτταρα στον αμφιβληστροειδή και την περιοχή της ωχράς κηλίδας του ματιού.

Βελτιώνει την απορρόφηση του σιδήρου

Ορισμένες φυτικές τροφές, όπως τα φασόλια και το σπανάκι, περιέχουν σίδηρο (ένας τύπος που ονομάζεται μη αιμικός σίδηρος ), ο οποίος δεν απορροφάται εντελώς από το σώμα μας. Εάν όμως τον καταναλώσετε μαζί με τη βιταμίνη C, τότε ενισχύετε τη βιοδιαθεσιμότητα του μη αιμικού σιδήρου, που σημαίνει ότι απορροφάτε περισσότερο.

Ας πούμε ότι φτιάχνετε μια σαλάτα σπανάκι με φράουλες από πάνω. Το σπανάκι έχει μη αιμικό σίδηρο, ενώ οι φράουλες είναι πλούσιες σε βιταμίνη C και εάν τα καταναλώσετε μαζί, τότε η βιταμίνη C στις φράουλες βοηθά το σώμα σας να απορροφά περισσότερο σίδηρο από το σπανάκι.

Βοηθά στην επούλωση των πληγών

Η βιταμίνη C ενθαρρύνει την ανάπτυξη κολλαγόνου, το οποίο είναι ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας επούλωσης του σώματός σας. Το κολλαγόνο είναι μια πρωτεΐνη που διατηρεί το δέρμα μας νεανικό.

Είναι ένα από τα κλειδιά για τη σωστή επούλωση των τραυμάτων, συμπεριλαμβανομένων κοψιμάτων, γρατζουνιών και χειρουργικών τομών. Οι άνθρωποι που δεν λαμβάνουν αρκετή βιταμίνη C έχει αποδειχθεί ότι θεραπεύονται πιο αργά από εκείνους που λαμβάνουν τη συνιστώμενη ποσότητα.

Άλλα πιθανά οφέλη

Η επιστήμη δεν σταματά ποτέ. Υπάρχουν πάντα σε εξέλιξη μελέτες για την αποκάλυψη νέων πληροφοριών για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των πολλών ρόλων που παίζει η βιταμίνη C στο σώμα μας. Ακολουθούν μερικά άλλα πιθανά οφέλη της βιταμίνης C, αν και απαιτείται περισσότερη έρευνα για όλα αυτά:

Μπορεί να σας βοηθήσει να αναρρώσετε γρήγορα: Σε αντίθεση με ό,τι ίσως έχετε ακούσει, η βιταμίνη C δεν μπορεί να σας αποτρέψει από το να αρρωστήσετε (συγγνώμη). Αλλά μπορεί ακόμα να βοηθήσει. Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της σοβαρότητας και της διάρκειας του κρυολογήματος και της γρίπης και ενδεχομένως να μειώσει τον κίνδυνο περαιτέρω επιπλοκών.

Μπορεί να βελτιώσει την υγεία της καρδιάς: Η βιταμίνη C μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη και τη θεραπεία καρδιαγγειακών παθήσεων, συμπεριλαμβανομένων των εγκεφαλικών επεισοδίων. Ωστόσο, οι μελέτες μέχρι στιγμής είναι αντικρουόμενες, επομένως οι ερευνητές δεν μπορούν ακόμα να πουν με βεβαιότητα πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι.

Σημάδια ανεπάρκειας βιταμίνης C

Οι περισσότεροι άνθρωποι λαμβάνουν αρκετή βιταμίνη C στην καθημερινή τους διατροφή. Όμως ο υποσιτισμός, η διαταραχή της χρήσης αλκοόλ, το κάπνισμα και οι διατροφικές διαταραχές μπορούν όλα να οδηγήσουν σε χαμηλά επίπεδα βιταμίνης C.

Η μη λήψη αρκετής βιταμίνης C είναι αρκετά ασυνήθιστο, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, οι άνθρωποι μπορεί να εμφανίσουν ανεπάρκεια σε αυτήν. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σκορβούτο, μια σοβαρή μορφή ανεπάρκειας που, αν και σπάνια στις δυτικές χώρες, ωστόσο εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας ή/και σε άτομα που δεν σιτίζονται καλά.

Κίνδυνοι από υπερβολική ποσότητα βιταμίνης C

Εάν λαμβάνετε βιταμίνη C από τα τρόφιμα, συνήθως δεν χρειάζεται να λάβετε να λαμβάνετε περισσότερη από αυτή που χρειάζεστε, γιατί το σώμα δεν την αποθηκεύει, αλλά στην ουσία αποβάλλει την περίσσεια ποσότητα. Το ανώτατο όριο των συμπληρωμάτων βιταμίνης C είναι 2.000 mg την ημέρα. Σε δόσεις υψηλότερες από αυτήν, μπορεί να εμφανίσετε ανεπιθύμητες ενέργειες όπως:

Φούσκωμα.

Διάρροια.

Πονοκέφαλοι.

Ερυθρό δέρμα.

Κράμπες και/ή στομαχικές διαταραχές.

Σε πολύ υψηλά επίπεδα, επιβαρύνετε τους νεφρούς σας και αυτό μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό λίθων και, σε ακραίες περιπτώσεις, νεφρική ανεπάρκεια.

Πρέπει να παίρνετε συμπληρώματα βιταμίνης C;

Εάν ακολουθείτε μια ισορροπημένη διατροφή, πιθανότατα παίρνετε ήδη αρκετή βιταμίνη C. Αν για παράδειγμα τρώτε λαχανικά και φρούτα κάθε μέρα, θα λάβετε τη συνιστώμενη ποσότητα.

Αλλά αν φοβάστε ότι δεν λαμβάνετε αρκετή βιταμίνη C (όπως εάν καπνίζετε ή εάν δεν τρώτε πολλά φρούτα και λαχανικά), μιλήστε με γιατρό σας σχετικά με το εάν τα συμπληρώματα είναι ασφαλή για εσάς. Η συνήθης δόση συμπληρώματος είναι 500 mg την ημέρα, αλλά μπορεί να σας συστήσουν διαφορετική ποσότητα.