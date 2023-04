Κετογονική δίαιτα: 4 μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι για την υγεία

Υπάρχουν πολλά ακόμα που δεν γνωρίζουμε ακόμη για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της κετογονικής δίαιτας.

Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί η κετογονική δίαιτα η οποία υπόσχεται γρήγορα αποτελέσματα είναι τόσο δελεαστική. Αλλά προτού τη δοκιμάσετε, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσετε ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πολλά πράγματα που να γνωρίζουμε όσο αφορά τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της στο σώμα.

Η παρακολούθηση της κετογονικής δίαιτας για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να είναι δύσκολη, και ακόμη και ορισμένοι από τους υποστηρικτές της προειδοποιούν να μην τηρείτε τις αυστηρές οδηγίες της για μεγάλος χρονικό διάστημα.

4 μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι για την υγεία

Μπορεί να επηρεάσει την αθλητική σας απόδοση

Σε μια μελέτη του 2019 που δημοσιεύτηκε στο Journal of Sports Medicine and Physical Fitness , οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι συμμετέχοντες είχαν χειρότερα αποτελέσματα σε υψηλής έντασης ποδηλασία και τρεξίματος μετά από τέσσερις ημέρες σε κετογονική δίαιτα σε σύγκριση με εκείνους που είχαν περάσει τέσσερις ημέρες με υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες.

Το σώμα είναι σε πιο όξινη κατάσταση όταν βρίσκεται σε κέτωση, κάτι που μπορεί να περιορίσει την ικανότητά του να αποδίδει σε μέγιστα επίπεδα. Σίγουρα, η κετογονική δίαιτα μπορεί να βοηθήσει τους αθλητές να χάσουν βάρος, κάτι που μπορεί να είναι χρήσιμο για την ταχύτητα και την αντοχή. Αλλά στην πραγματικότητα, τα οφέλη της απώλειας βάρους θα μπορούσαν τουλάχιστον εν μέρει να ακυρωθούν από τη μείωση της απόδοσης.

Η χαλάρωση των κανόνων μπορεί να προκαλέσει ανάκτηση βάρους

Στην πορεία πολλοί μπορεί να μεταβούν σε μια πιο χαλαρή μορφή της κετογονικής δίαιτας που επιτρέπει περισσότερους υδατάνθρακες ή λιγότερη παρακολούθησης. Και το πρόβλημα εδώ, είναι ότι η ανάκτηση βάρους είναι σχεδόν αναπόφευκτη.

Το πιο πιθανό είναι πως θα χάσετε βάρος με την κετογονική δίαιτα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν θα μπορέσετε να την τηρήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να ξαναπάρετε τα κιλά που είχατε χάσει-ίσως και περισσότερα. Εκτός από το ότι αυτό είναι εξαιρετικά απογοητευτικό, αυτοί οι τύποι διακυμάνσεων βάρους συνδέονται επίσης με υψηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου.

Μπορεί να οδηγήσει σε ανεπάρκεια βιταμινών ή μετάλλων

Ο περιορισμός των υδατανθράκων στα 50 γραμμάρια την ημέρα ή λιγότερο πιθανό σημαίνει ότι κόβετε τους εξαιρετικά επεξεργασμένους υδατάνθρακες, αλλά σημαίνει επίσης ότι ίσως χρειαστεί να περιορίσετε τα φρούτα και ορισμένα λαχανικά, τα οποία είναι επίσης πηγές υδατανθράκων. Και όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι ανησυχητικό ειδικά εάν κάποιος ακολουθεί την κετογονική δίαιτα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα φρούτα και τα λαχανικά μας κάνουν καλό είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες και μέταλλα και εάν τα εξαλείψετε, δεν θα λαμβάνετε αυτά τα θρεπτικά συστατικά που είναι απαραίτητα για την υγεία.

Μπορεί επίσης να είναι δύσκολο να λάβετε αρκετές φυτικές ίνες ενώ μειώνετε τους υδατάνθρακες, καθώς τα δημητριακά ολικής αλέσεως είναι μία από τις μεγαλύτερες πηγές αυτού του σημαντικού θρεπτικού συστατικού. Επομένως, μπορεί να χάσετε τα πολλά οφέλη των φυτικών ινών.

pexels

Μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2019 στο Journal of the American College of Cardiology , διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που ακολουθούν δίαιτες χαμηλών υδατανθράκων είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν κολπική μαρμαρυγή, σε σύγκριση με εκείνους που τρώνε μέτριες ποσότητες υδατανθράκων. Σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (AHA), αυτός ο τύπος αρρυθμίας αυξάνει τον κίνδυνο θρόμβων αίματος, εγκεφαλικού επεισοδίου και καρδιακής ανεπάρκειας .

Επίσης μια μελέτη του 2018 που δημοσιεύτηκε στο Lancet διαπίστωσε ότι όσοι έκαναν δίαιτα χαμηλών υδατανθράκων που κατανάλωναν μεγάλες ποσότητες κρέατος και γαλακτοκομικών είχαν υψηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου σε σύγκριση με εκείνους που κατανάλωναν υδατάνθρακες με μέτρο ή που κατανάλωναν κυρίως φυτικές πρωτεΐνες.

Παρόλα αυτά συνολικά, δεν υπάρχει αρκετή μακροχρόνια έρευνα για να γνωρίζουμε ακριβώς τι κάνει η κετογονική δίαιτα στο σώμα για μεγάλο χρονικό διάστημα - ή γιατί φαίνεται να επηρεάζει μερικούς ανθρώπους διαφορετικά από άλλους.

Το κύριο χαρακτηριστικό της κετογονικής δίαιτας είναι η κατανάλωση περισσότερων λιαπαρών τροφών λίπους και λιγότερο υδατανθράκων. Ενώ μερικοί άνθρωποι ισχυρίζονται ότι είναι χρήσιμο για την απώλεια βάρους, πολλοί προειδοποιούν για τον κετογονικό τρόπο διατροφής λόγω ποικίλων ανησυχιών για την υγεία.

Προσωπικά συμβουλεύω όποιον σκέφτεται να δοκιμάσει την κετογονική δίαιτα να προσπαθήσει να το κάνει με ισορροπία και όχι να μεταβεί σε ακρότητες. Είναι σημαντικό να εξετάσετε τι σας λείπει σε μια δίαιτα και τι είναι πραγματικά βιώσιμο για εσάς. Να βεβαιωθείτε ότι έχετε ικανοποίηση και κορεσμό από τα τρόφιμα που τρώτε και ότι αισθάνεστε καλά και λαμβάνετε μια ποικιλία τροφών. Αυτό είναι που θα σας βοηθήσει να το διατηρήσετε ένα υγιές βάρος.