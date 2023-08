Ενδυναμώνοντας τις γυναίκες με Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών

Ο Σεπτέμβριος είναι Μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών

Το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (ΣΠΩ) είναι η πιο συχνή ορμονική διαταραχή των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία, που πλήττει περίπου 1 στις 10 γυναίκες παγκοσμίως. Τα συμπτώματα μπορεί να ξεκινήσουν λίγο μετά την εφηβεία, αλλά μπορεί επίσης να αναπτυχθούν κατά τα τελευταία χρόνια της εφηβείας και της πρώιμης ενήλικης ζωής. Καθώς τα συμπτώματα μπορεί να αποδοθούν και σε άλλες αιτίες ή να περάσουν απαρατήρητα, το ΣΠΩ μπορεί να παραμείνει αδιάγνωστο για κάποιο χρονικό διάστημα. Συνήθως, η διάγνωση γίνεται όταν εμφανίζονται κάποια από τα παρακάτω σημάδια:

Ακανόνιστες περίοδοι: Οι γυναίκες με ΣΠΩ έχουν συνήθως ακανόνιστες ή χαμένες περιόδους ως αποτέλεσμα της μη ωορρηξίας. Οι σπάνιες περίοδοι είναι ένα ακόμα σημάδι του ΣΠΩ. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουν λιγότερες από εννέα περιόδους το χρόνο με περισσότερες από 35 ημέρες μεταξύ των περιόδων. Άλλες γυναίκες υποφέρουν από ασυνήθιστα βαριές περιόδους.

Πολυκυστικές ωοθήκες: Παρόλο που κάποιες γυναίκες μπορεί να αναπτύξουν κύστες στις ωοθήκες τους, αυτό δεν ισχύει για όλες. Οι ωοθήκες μπορεί να είναι διευρυμένες και να περιέχουν ωοθυλάκια που περιβάλλουν τα ωάρια. Ως αποτέλεσμα, οι ωοθήκες μπορεί να μην λειτουργούν κανονικά.

Περίσσεια ανδρογόνων: Τα αυξημένα επίπεδα ανδρικής ορμόνης μπορεί να οδηγήσουν σε υπερβολική τριχοφυΐα στο πρόσωπο και στο σώμα (υπερτρίχωση) ή και περιστασιακά σε σοβαρή ακμή και τριχόπτωση (φαλάκρα ανδρικού τύπου).

Μεταξύ των συμπτωμάτων περιλαμβάνονται και η αύξηση βάρους, οι αλλαγές στην διάθεση με την πιθανότητα κατάθλιψης και η υπογονιμότητα, καθώς το ΣΠΩ αποτελεί κύρια αιτία της γυναικείας υπογονιμότητας. Αξίζει να αναφερθεί ωστόσο, πως μερικές γυναίκες μπορεί να χρειαστούν τη βοήθεια θεραπειών γονιμότητας ενώ άλλες είναι σε θέση να συλλάβουν φυσικά.

Η σειρά των συμπληρωμάτων διατροφής Inofert®, αποτελεί φυσική λύση καθώς και έναν αποτελεσματικό σύμμαχο για την αντιμετώπιση όλων των συμπτωμάτων στις γυναίκες με Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών.

Το Inofert® Combi ΗΡ για τις γυναίκες με ΣΠΩ και ΔΜΣ >25 Kg/m2 & το Inofert® ΗΡ για τις γυναίκες με ΣΠΩ και ΔΜΣ ≤25 Kg/m2 ομαλοποιώντας την ορμονική διαταραχή, αποκαθιστούν τη φυσιολογική ωορρηξία & ομαλοποιούν τον εμμηνορρυσιακό κύκλο. Επίσης, τα Inofert® Combi ΗΡ & Inofert® ΗΡ βοηθούν στην αποκατάσταση της σωστής ορμονικής ισορροπίας μειώνοντας τα επίπεδα τεστοστερόνης κι έτσι, μειώνουν το πρόβλημα της αυξημένης τριχοφυΐας και ακμής, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των γυναικών αλλά και των νέων κοριτσιών. Το Inofert® Combi ΗΡ για τις γυναίκες με ΣΠΩ και ΔΜΣ >25 Kg/m2 & το Inofert® ΗΡ για τις γυναίκες με ΣΠΩ και ΔΜΣ ≤25 Kg/m2 βοηθούν στη μείωση της χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων καθώς και στη βελτίωση των επιπέδων της καλής (HDL) χοληστερόλης.

Η σύνθεση του Inofert® Combi ΗΡ και του Inofert® ΗΡ είναι μοναδική καθώς είναι πλούσια σε α-λακταλβουμίνη, μια πρωτεΐνη που επαναφέρει τη μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου, μειώνει τη φλεγμονή και κατά συνέπεια, τον υπερανδρογονισμό και τα συμπτώματά του (π.χ. αυξημένα ανδρογόνα, έντονη τριχοφυϊα, ακμή) στο Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών.

Το Inofert® Plus χάρη στην στοχευμένη σύνθεσή του, υποστηρίζει την υγεία των ωοθηκών και προάγει τη φυσιολογική τους λειτουργία. Το Inofert® Plus επίσης, δρα αντιοξειδωτικά στα ωοθυλάκια και έτσι επιβραδύνει τη γήρανση των ωαρίων. Παράλληλα, βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των θεραπειών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ενισχύοντας την ανταπόκριση των ωοθηκών στην φαρμακευτική αγωγή πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας. Η λήψη Inofert® Combi ΗΡ ή Inofert® ΗΡ, ανάλογα με το δείκτη μάζας σώματος, συνδυαστικά με το Inofert® Plus αυξάνει το ποσοστό ώριμων ωαρίων, βελτιώνει την ποιότητά τους και αυξάνει το ποσοστό των καλής ποιότητας εμβρύων, υποστηρίζοντας πολλαπλώς την γονιμοποίηση αφού βάζει τα θεμέλια για μία ομαλή εμβρυική ανάπτυξη.

Το Inofert® Luteal βελτιώνοντας την δεκτικότητα του ενδομητρίου και αυξάνοντας το πάχος του ενδομητρίου, προάγει την εμφύτευση. Κι έτσι, όταν λαμβάνεται Inofert® Combi ΗΡ ή Inofert® ΗΡ (ανάλογα με το δείκτη μάζας σώματος) μαζί με Inofert® Plus ( από την 1η μέχρι την 14η μέρα του κύκλου) και Inofert® Luteal (από την 15η μέχρι την 28η ημέρα του κύκλου) αυξάνεται το ποσοστό των κλινικών εγκυμοσυνών.

Η σειρά των συμπληρωμάτων διατροφής Inofert® συμμετέχοντας στην εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με το ΣΠΩ, ενθαρρύνει όλες τις γυναίκες που μπορεί να πάσχουν από το σύνδρομο να αναζητήσουν ιατρική συμβουλή για την αντιμετώπιση όλων των συμπτωμάτων του ΣΠΩ.

