Ποιος είναι ο ρόλος του ιωδίου στην υγεία του θυρεοειδούς

Γιατί το ιώδιο είναι απαραίτητο και πόσο χρειάζεστε

Μπορεί να είναι ένας μικρός αδένας, αλλά ο θυρεοειδής σας είναι ένα ισχυρό όργανο που είναι υπεύθυνο για πολλές σημαντικές λειτουργίες που μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά στην υγεία σας.

Ο μεταβολισμός, οι ορμόνες, η πέψη, ο εγκέφαλος και πολλά άλλα επηρεάζονται από το πόσο καλά (ή όχι) λειτουργεί ο θυρεοειδής. Όταν ο θυρεοειδής δεν λειτουργεί καλά, μπορεί να αισθάνεστε αρκετά άσκημα. Οι διαταραχές του θυρεοειδούς είναι συχνές, επηρεάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο, και ακόμη πιο συχνές τις γυναίκες (1 στις 8 γυναίκες θα παρουσιάσει διαταραχή του θυρεοειδούς κάποια στιγμή στη ζωή της). Και το ιώδιο παίζει τεράστιο ρόλο στη δυσλειτουργία του θυρεοειδούς.

Όταν τα επίπεδα των θυρεοειδικών ορμονών είναι χαμηλά, οι συνέπειες μπορεί να είναι δυσμενείς για τα άτομα, όπως μια γενική νωθρότητα, αργός μεταβολισμός και αύξηση βάρους. Τα συμπτώματα μπορεί να κυμαίνονται από σοβαρή κόπωση , ομίχλη του εγκεφάλου , απώλεια μαλλιών, έως πιο σοβαρό PMS, εναλλαγές της διάθεσης και πολλά άλλα.

Ευτυχώς, όμως πλέον ξέρουμε ότι οι περισσότερες παθήσεις του θυρεοειδούς δεν είναι μια μόνιμη κατάσταση και μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω ιατρικής παρέμβασης, αλλά επίσης η διατροφή και ο τρόπος ζωής είναι σημαντικοί παράγοντες για τη θεραπεία και τελικά την επιτυχία στη διαχείριση των συνθηκών και τη μείωση των συμπτωμάτων.

Όταν πρόκειται για την υγεία του θυρεοειδούς, η διατροφή είναι το κλειδί, καθώς αυτός ο αδένας χρειάζεται θρεπτικά συστατικά, όπως σελήνιο, ψευδάργυρο, σίδηρο και βιταμίνες Β για να λειτουργεί σωστά .

Πώς συνδέονται ο θυρεοειδής και το ιώδιο

Το ιώδιο είναι ένα στοιχείο που απαιτείται έτσι ώστε ο θυρεοειδής αδένας να παράγει θυρεοειδικές ορμόνες. Δεδομένου ότι το σώμα δεν παράγει ιώδιο από μόνο του, πρέπει να προέρχεται από τις διατροφικές πηγές - και η επίτευξη της σωστής ισορροπίας είναι το κλειδί. Τα ανεπαρκή επίπεδα ή η υπερκατανάλωση ιωδίου μπορεί να οδηγήσουν σε ή να επιδεινώσουν τη νόσο του θυρεοειδούς, καθώς και να προκαλέσουν άλλες σημαντικές ανησυχίες για την υγεία.

Οι άνθρωποι που είχαν πολύ λίγο ιώδιο ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα για μεγάλο χρονικό διάστημα, με τη βρογχοκήλη να είναι ένα κοινό πρόβλημα στη δεκαετία του 1800.

Στη δεκαετία του 1920, χώρες όπως οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τη λήψη συμπληρωμάτων ιωδίου , κυρίως προσθέτοντάς το στο επιτραπέζιο αλάτι. Και αυτό βοήθησε στη μείωση των ποσοστών βρογχοκήλης. Αλλά τώρα έχουμε μια κατάσταση υπερδιόρθωσης και οι ΗΠΑ συγκαταλέγονται μεταξύ πολλών άλλων χωρών που έχουν ταξινομηθεί από τον ΠΟΥ ως μη ασφαλείς.

Γιατί λοιπόν αυτό το μικρό θρεπτικό συστατικό, που πιθανώς δεν σκέφτεστε πολύ, μπορεί να έχει τέτοιο αντίκτυπο;

Το ιώδιο είναι απαραίτητο για τον οργανισμό στις σωστές ποσότητες. Η ανεπάρκεια ιωδίου αναφέρεται συνήθως ως αιτία προβλημάτων του θυρεοειδούς, αλλά αυτό που είναι λιγότερο γνωστό είναι ότι η περίσσεια ιωδίου μπορεί επίσης να προκαλέσει ή να επιδεινώσει τον υποθυρεοειδισμό.

Επιπλέον, μεγάλες ποσότητες ιωδίου μπλοκάρουν την ικανότητα του θυρεοειδούς να παράγει θυρεοειδικές ορμόνες. Μια μελέτη του 2014 στο περιοδικό Endocrinology and Metabolism διαπίστωσε ότι τα υπερβολικά επίπεδα ιωδίου δεν είναι ασφαλή και μπορεί να οδηγήσουν σε υποθυρεοειδισμό και αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα ( θυρεοειδίτιδα Hashimoto , χρόνια λεμφοκυτταρική θυρεοειδίτιδα ), ειδικά για άτομα με υποτροπιάζουσα νόσο του θυρεοειδούς.

Οι γυναίκες που παίρνουν πολύ συμπληρωματικό ιώδιο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να γεννήσουν μωρά με συγγενή υποθυρεοειδισμό, μια ανεπάρκεια θυρεοειδούς που, εάν αφεθεί χωρίς θεραπεία, μπορεί να οδηγήσει σε ψυχικά, αναπτυξιακά και καρδιακά προβλήματα, σύμφωνα με μια μελέτη του 2012 που δημοσιεύτηκε στο The Journal of Pediatrics.

Ενώ η δηλητηρίαση από ιώδιο είναι σπάνια, η υπερκατανάλωση του μπορεί να είναι εξίσου προβληματική με την πολύ λίγη κατανάλωση.

unsplash

Τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε ιώδιο

Δεδομένου ότι η ποσότητα ιωδίου που συνιστάται για κάθε άτομο μπορεί να ποικίλλει, είναι καλύτερο να συζητήσετε τη διατροφή σας με τον γιατρό σας για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε πόσο ιώδιο χρειάζεστε ή εάν πρέπει να μειώσετε την πρόσληψη του. Μερικές από τις πιο κοινές τροφές που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ιώδιο:

Επεξεργασμένα τρόφιμα και εμπορικά αρτοσκευάσματα: Η ποσότητα ιωδίου στα επεξεργασμένα τρόφιμα δεν αναφέρεται πάντα

Γαλακτοκομικά

Ιωδιούχα άλατα

Ορισμένα θαλασσινά

Κρόκοι αυγών (ειδικά αυγά που δεν εκτρέφονται σε βοσκοτόπια)

Συμπληρώματα (πολυβιταμίνες, συμπληρώματα υποστήριξης θυρεοειδούς )

Πόσο ιώδιο χρειάζεστε

Σύμφωνα με το Food and Nutrition Board of the National Academies, η Συνιστώμενη Ημερήσια Πρόσληψη (RDA) για ιώδιο στις Ηνωμένες Πολιτείες κυμαίνεται από 90 mcg την ημέρα για νήπια έως 150 mcg για εφήβους και ενήλικες.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα φλιτζάνι απλό γιαούρτι χαμηλών λιπαρών περιέχει περίπου 75 mcg, ένα φλιτζάνι μαγειρεμένα ζυμαρικά περιέχει περίπου 27 mcg και ένα τέταρτο κουταλάκι του γλυκού ιωδιούχο αλάτι περιέχει περίπου 71 mcg, αυτό είναι γενικά εύκολη ποσότητα για κατανάλωση για τους περισσότερους ανθρώπους.

Έγκυες και θηλάζουσες

Η Αμερικανική Ένωση Θυρεοειδούς συνιστά σε όλες τις έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες να λαμβάνουν μια προγεννητική βιταμίνη που περιέχει 150 mcg ιωδίου την ημέρα ως μέρος της συνολικής συνιστώμενης πρόσληψης 220 mcg/ημέρα και 290 mg/ημέρα, αντίστοιχα. Προσοχή όμως γιατί η περίσσεια ιωδίου, ωστόσο, μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Τέλος ενώ το ιώδιο μπορεί να ανιχνευθεί στα ούρα, το να βασίζεστε σε μια τέτοια εξέταση δεν είναι χρήσιμο, καθώς το 90 τοις εκατό του ιωδίου που προσλαμβάνετε αποβάλλεται γρήγορα. Αντίθετα, οι γιατροί χρησιμοποιούν τεστ θυρεοειδούς για να καθορίσουν εάν η πρόσληψη ιωδίου σας είναι ανησυχητική ή όχι Βεβαιωθείτε ότι τυχόν προσαρμογές που κάνετε στην πρόσληψη ιωδίου, είτε αντιμετωπίζετε μια περίσταση που φαίνεται να τις απαιτεί είτε όχι, θα εγκριθούν πρώτα από τον γιατρό σας.