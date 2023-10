Είναι πραγματικός ο εθισμός στο φαγητό;

Δεν υπάρχει επίσημη διάγνωση (ακόμα) για τον εθισμό στα τρόφιμα. Αλλά οι ειδικοί λένε ότι υπάρχει αυξανόμενη αναγνώριση αυτού του προβλήματος - και μερικοί προσπαθούν να βρουν λύσεις.

Ο όρος «εθισμός στις τροφές» χρησιμοποιείται συνήθως για να χαρακτηρίσει συμπεριφορές γύρω από την κατανάλωση τροφών ιδιαίτερα εκείνων που είναι πλούσιες σε ζάχαρη, λίπος ή υδατάνθρακες.

Μπορεί η λέξη «εθισμός» - που συνήθως σχετίζεται με ναρκωτικά, αλκοόλ, τζόγο ή άλλες συμπεριφορές που γίνονται υπερβολικά και που μπορεί να βλάψουν σοβαρά την υγεία και την ευημερία κάποιου - να ισχύει και για τα τρόφιμα ή για ορισμένα τρόφιμα;

Σύμφωνα με ένα άρθρο στο American Journal of Psychiatry , ο εθισμός στις τροφές δεν θεωρείται κλινική διαταραχή. Αλλά ορισμένοι ψυχολόγοι και ερευνητές διατροφής και συμπεριφορικής υγείας που μελετούν το θέμα λένε ότι ίσως θα έπρεπε να είναι.

Αν και δεν έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως ως επίσημη διάγνωση, ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει διατροφικές συμπεριφορές που δεν έχουν περιορισμό και δεν διακόπτονται παρά τις δυσμενείς σωματικές, συναισθηματικές ή κοινωνικές επιπτώσεις.

Υπάρχουν αυξανόμενα στοιχεία που υποστηρίζουν όχι μόνο αυτούς τους ισχυρισμούς, αλλά επίσης δείχνουν ότι συγκεκριμένα τρόφιμα οδηγούν σε φυσιολογικές διεργασίες στον εγκέφαλο που συμβαίνουν και σε άλλους τύπους εθιστικής συμπεριφοράς.

Τι είναι ο εθισμός στις τροφές;

Σύμφωνα με το περιοδικό Yale Journal of Biology and Medicine , η λέξη «εθισμός» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο των τροφίμων (σε μια αναφορά στη σοκολάτα) το 1890. Το 1956, ο ερευνητής Theron Randolph, MD, χρησιμοποίησε τον όρο «εθισμός στο φαγητό» στο Quarterly Journal of Studies on Alcohol για να περιγράψει μια ειδική συμπεριφορά που αφορούσε ένα ή περισσότερα τρόφιμα, τα οποία καταναλώνονται τακτικά και στα οποία ένα άτομο είναι πολύ ευαίσθητο, προκαλώντας συμπτώματα παρόμοια με εκείνα άλλων διαδικασιών εθισμού.

Πιο πρόσφατα, ο όρος «εθισμός στις τροφές» έχει συσχετιστεί με συμπτώματα εθισμού ως απόκριση σε τροφές με μεγάλη ανταμοιβή (σκεφτείτε καραμέλα, παγωτό, πατατάκια και πίτσα). Επίσης κάποιοι ερευνητές το 2009 ανέπτυξαν την Κλίμακα Εθισμού στα Τρόφιμα του Γέιλ (YFAS) , για να μετρήσουν σημάδια διατροφικής συμπεριφοράς που μοιάζουν με εθισμό.

Οι 25 ερωτήσεις έχουν σχεδιαστεί για να καθορίσουν εάν ορισμένα εξαιρετικά επεξεργασμένα τρόφιμα (σοκολάτα, παγωτό, πατατάκια και πίτσα, μεταξύ άλλων) προκαλούν εθιστικές συμπεριφορές σε ορισμένα άτομα - συμπεριφορές που αντιστοιχούν στα διαγνωστικά κριτήρια του DSM-5.

Εάν αισθάνεστε τακτικά απώλεια ελέγχου όταν τρώτε, έντονες λιγούρες ή αισθήματα λύπης όταν προσπαθείτε να σταματήσετε αυτή τη συμπεριφορά ή αν δυσκολεύεστε να σταματήσετε να τρώτε όταν αισθάνεστε χορτάτοι (ακόμα και αν υπάρχουν αρνητικές συνέπειες), είναι πιο πιθανό να πληρείτε τα κριτήρια YFAS για τον εθισμό στα τρόφιμα.

Μια μελέτη με δείγμα 500 ενηλίκων διαπίστωσε ότι περισσότερο από το 14 τοις εκατό πληρούσαν τα κριτήρια για τον εθισμό σε τροφές με μεγάλη ανταμοιβή. Μια μετα-ανάλυση 272 μελετών στην Ευρωπαϊκή Επισκόπηση Διατροφικών Διαταραχών του Μαρτίου 2022 διαπίστωσε ότι ο συνολικός επιπολασμός του εθισμού στα τρόφιμα θα μπορούσε να φτάσει το 20%.

Τα άτομα με προδιάθεση στον εθισμό, καθώς και εκείνοι που αγωνίζονται με προβλήματα βάρους, έχουν περισσότερες πιθανότητες να συμπεριφέρονται με τρόπους που ευθυγραμμίζονται με τον ορισμό του εθισμού στα τρόφιμα, όπως και τα άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση, άγχος και κατάθλιψη.

Αλλά αυτό σίγουρα δεν σημαίνει ότι όλοι σε αυτές τις ομάδες έχουν αυτές τις συμπεριφορές και δεν σημαίνει ότι και άλλοι εκτός αυτών των ομάδων δεν θα έχουν αυτές τις συμπεριφορές. Ο εθισμός στο φαγητό μπορεί να επηρεάσει οποιονδήποτε, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή οικονομικής κατάστασης.

Η επιστήμη της εθιστικής συμπεριφοράς που σχετίζεται με τα τρόφιμα

Εδώ αξίζει να επισημανθεί ότι τα στοιχεία, που δημοσιεύθηκαν στο Archives of General Psychiatry , έδειξαν ότι οι τροφές με μεγάλη ανταμοιβή (αυτές με μεγάλες ποσότητες ζάχαρης, λίπους και αλατιού) ενεργοποιούν το κύκλωμα ανταμοιβής του εγκεφάλου (δηλαδή νευροδιαβιβαστές ντοπαμίνης ) με τρόπους παρόμοιους με άλλες εθιστικές ουσίες, όπως ναρκωτικά και αλκοόλ.

Όταν ενεργοποιείται το σύστημα ανταμοιβής, ο εγκέφαλος βιώνει αύξηση της ντοπαμίνης, ωθώντας τους ανθρώπους να καταναλώνουν περισσότερα, δημιουργώντας έτσι έναν ανθυγιεινό κύκλο.

Ωστόσο, αυτό το σύστημα ανταμοιβής ντοπαμίνης δεν ενεργοποιείται με την κατανάλωση όλων των τροφίμων. Έτσι όπως τα εθιστικά φάρμακα - τα οποία είναι ανθρωπογενή και ειδικά σχεδιασμένα για να διεγείρουν την απελευθέρωση ντοπαμίνης –έτσι και τα τρόφιμα που οδηγούν σε αντιδράσεις εθισμού είναι επίσης εξαιρετικά επεξεργασμένα. Τείνουν να είναι κατασκευασμένα από τον άνθρωπο και χημικά σχεδιασμένα για να έχουν όσο το δυνατόν πιο νόστιμη γεύση (κάτι που, με τη σειρά του, ενεργοποιεί το σύστημα ανταμοιβής ντοπαμίνης).

Αξίζει να επισημανθεί ότι όταν πρόκειται για τον εθισμό στα τρόφιμα, οι ερευνητές επικεντρώνονται στα εξαιρετικά επεξεργασμένα τρόφιμα. Τα φυσικά και ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα (όπως φρούτα, λαχανικά, ψάρια ή αυγά) είναι απίθανο να προκαλέσουν εθιστικές συμπεριφορές.

pexels

Πρέπει ο εθισμός στα τρόφιμα να είναι μια κλινική διαταραχή;

Δεν συμφωνούν όλοι οι επαγγελματίες υγείας σε αυτό. Η ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο Frontiers in Psychiatry το 2021 υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν ακόμη αρκετές έρευνες και στοιχεία για τον καθορισμό των παραμέτρων του εθισμού στα τρόφιμα, για να μην αναφέρουμε τις κλινικές κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο διάγνωσης και θεραπείας . Ενώ το YFAS είναι ένα καλά επικυρωμένο όργανο για τον προσδιορισμό της σοβαρότητας των συμπτωμάτων, δεν υπάρχουν ακόμη κλινικά επικυρωμένα διαγνωστικά κριτήρια που να είναι καλά καθορισμένα και παγκοσμίως αποδεκτά.

Το συμπέρασμα από εκείνους που υποστηρίζουν ότι ο εθισμός στα τρόφιμα είναι κλινική διάγνωση είναι ότι χρειάζεται πρώτα περισσότερη έρευνα σχετικά με τον τρόπο σωστής διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης. Και μέχρι να γίνουν περισσότερες μελέτες για τον καθορισμό της κατάστασης και των επιλογών θεραπείας, ο εθισμός στα τρόφιμα παραμένει σε μια γκρίζα περιοχή όπου οι γιατροί γνωρίζουν την πιθανή διάγνωση και συνεργάζονται με τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες.

Νομίζετε ότι μπορεί να είστε εθισμένοι στα τρόφιμα: Τώρα τι;

Εάν ανησυχείτε ότι μπορεί να παλεύετε με τον εθισμό στα τρόφιμα, είναι σημαντικό να μιλήσετε πρώτα με έναν γιατρό για να προσδιορίσετε εάν υπάρχουν άλλα τα υποκείμενα ιατρικά ζητήματα που θα μπορούσαν να παίζουν κάποιο ρόλο, όπως ένα πρόβλημα θυρεοειδούς.

Εάν δεν υπάρχει υποκείμενο ιατρικό πρόβλημα, αλλά ανησυχείτε για τις διατροφικές σας συνήθειες ή τα διατροφικά σας πρότυπα όταν πρόκειται για συγκεκριμένα τρόφιμα, σκεφτείτε να μιλήσετε με έναν διαιτολόγο ή θεραπευτή. Όλοι οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας που έχουν άδεια διάγνωσης κλινικών διαταραχών θα πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζουν και να διαγνώσουν μια διατροφική διαταραχή, αλλά κάποιος που ειδικεύεται στη θεραπεία διατροφικών διαταραχών μπορεί να έχει περισσότερη εμπειρία στην ανάπτυξη μιας θεραπευτικής προσέγγισης γύρω από τις συγκεκριμένες ανησυχίες σας.

Η θεραπεία για τις διατροφικές διαταραχές μπορεί να περιλαμβάνει γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία για διατροφικές διαταραχές (CBT-E), άλλους τύπους θεραπείας ομιλίας (ή ψυχοθεραπεία), διατροφική συμβουλευτική, φάρμακα και ορισμένες προσεγγίσεις ολοκληρωμένης θεραπείας (όπως γιόγκα, διαλογισμός και βελονισμός ).

Δεν υπάρχουν επίσημες κατευθυντήριες γραμμές θεραπείας για τον εθισμό στα τρόφιμα, καθώς δεν είναι επί του παρόντος μια κλινική διαταραχή, αλλά οι ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι παρόμοιες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, καθώς και τεχνικές μη χειρουργικής διέγερσης του εγκεφάλου, όπως η διακρανιακή μαγνητική διέγερση (TMS) - κατά την οποία τα μαγνητικά πεδία χρησιμοποιείται για την τόνωση των νευρικών κυττάρων στον εγκέφαλο — θα μπορούσε να βοηθήσει.