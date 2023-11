Βιταμίνη C: Πότε μπορεί να σου προκαλέσει πέτρες στα νεφρά

Μπορεί η υπερβολική ποσότητα βιταμίνης C να οδηγήσει σε πέτρες στα νεφρά;

Σε αναμονή του χειμώνα, πολλοί από εσάς προσπαθείτε να λάβετε όσο το δυνατόν περισσότερες προληπτικές ενέργειες για να αποφύγετε τη γρίπη και το κρύωμα, είτε πρόκειται για το συχνότερο πλύσιμο των χεριών, τη λήψη περισσότερων βιταμινών ή την προσθήκη επιπλέον συμπληρωμάτων βιταμίνης C.

Όμως όπως όλα στα ζωή, έτσι και με τη βιταμίνη C δεν πρέπει να το παρακάνετε, γιατί θα έχετε δυσμενείς συνέπειες στην υγεία σας. Πιο συγκεκριμένα μια πρόσφατη μελέτη στο περιοδικό JAMA Internal Medicine διαπίστωσε ότι όσοι συμμετέχοντες έλαβαν συμπληρώματα βιταμίνης C 1.000 mg/ημέρα ή περισσότερο διέτρεχαν αυξημένο κίνδυνο για πέτρες στους νεφρούς. Φυσικά η πρόσληψη βιταμίνης C μέσω της διατροφής δεν ενέχει τον ίδιο κίνδυνο.

Η συνιστώμενη διατροφική δόση για βιταμίνη C είναι 75 mg/ημέρα για τις γυναίκες και 90 mg/ημέρα για τους άντρες. Οι περισσότεροι άνθρωποι λαμβάνουν αρκετή βιταμίνη C από μια ισορροπημένη διατροφή και το σώμα μας την απορροφά πιο αποτελεσματικά από τα τρόφιμα που τρώμε.

Ωστόσο άτομα που μπορεί να είναι ευαίσθητα σε ανεπάρκεια βιταμίνης C, όπως καπνιστές, άτομα με σοβαρή εντερική δυσαπορρόφηση ή καχεξία και ασθενείς με καρκίνο διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ανεπάρκειας βιταμίνης C και μπορεί να ωφεληθούν από τη χρήση συμπληρωμάτων βιταμίνης C υπό την επίβλεψη γιατρού.

Οι κύριες πηγές βιταμίνης C περιλαμβάνουν τα εσπεριδοειδή, τις ντομάτες, τα πεπόνια, τα ακτινίδια και τις φράουλες. Περίπου το 70% έως 90% της βιταμίνης C απορροφάται σε μέτριες προσλήψεις 30 έως 180 mg/ημέρα. Ωστόσο, σε δόσεις πάνω από 1 g/ημέρα, η απορρόφηση πέφτει σε λιγότερο από 50%. Ενώ η απορροφούμενη, μη μεταβολισμένη βιταμίνη C απεκκρίνεται στα ούρα.

Τι είναι οι πέτρες στους νεφρούς;

Οι πέτρες στους νεφρούς είναι μια σκληρή εναπόθεση αλάτων και μετάλλων που σχηματίζονται μέσα στους νεφρούς σας. Κανονικά οι νεφροί απομακρύνουν τα απόβλητα και τα υγρά από το αίμα σας μέσων των ούρων. Εάν όμως δεν έχετε αρκετό υγρό στο αίμα σας, τα απόβλητα μπορεί να συσσωρευτούν και να σχηματιστούν πέτρες. Αυτές οι πέτρες μπορεί να είναι τόσο μικρές όσο ένας κόκκος αλατιού ή να γίνουν τόσο μεγάλες όσο μια μπάλα του γκολφ.

Η πρόσληψη βιταμίνης C, που ονομάζεται επίσης ασκορβικό οξύ, έχει προταθεί ως παράγοντας κινδύνου για τον σχηματισμό λίθων στους νεφρούς, επειδή μπορεί να αυξήσει την απέκκριση οξαλικού στα ούρα, έναν τύπο άλατος ασβεστίου που είναι υπεύθυνος για ορισμένες πέτρες.

Η βιταμίνη C μετατρέπεται εν μέρει σε οξαλικό και απεκκρίνεται στα ούρα, αυξάνοντας έτσι δυνητικά τον κίνδυνο σχηματισμού λίθων από οξαλικό ασβέστιο.

Τα κοινά συμπτώματα της πέτρας στους νεφρούς περιλαμβάνουν:

Έντονος πόνος στο πλάι ή στο κάτω μέρος της κοιλιάς σας

Πόνος κατά την ούρηση

Αίμα στα ούρα σας

Ναυτία, έμετος

Επείγουσα ούρων

Ροζ, κόκκινα ή καφέ ούρα

Οι πέτρες στους νεφρούς μπορεί να κολλήσουν στον νεφρό εάν είναι πολύ μεγάλες για να περάσουν από μόνες τους, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα όπως έντονο πόνο στα νεφρά, ναυτία και έμετο. Εάν υπάρχει νεφρική απόφραξη, μπορεί να συμβεί μόνιμη νεφρική βλάβη εάν αφεθεί χωρίς θεραπεία.

Εάν έχετε συμπτώματα φραγμένης πέτρας ή λοίμωξης, επισκεφτείτε το γιατρό σας όσο το δυνατόν γρηγορότερα για αξιολόγηση και θεραπεία.

pexels

Παράγοντες κινδύνου για πέτρες στους νεφρούς

Περίπου 1 στα 10 άτομα θα αναπτύξει πέτρες στους νεφρούς, ενώ τα ακόλουθα θα αυξήσουν τον κίνδυνο:

Αφυδάτωση λόγω ξηρού κλίματος ή από έντονη άσκηση ή απλά δεν πίνετε αρκετό νερό

Μεταβολικές καταστάσεις όπως κυστινουρία, οξαλουρία ή ουρική αρθρίτιδα

Χρήση ορισμένων φαρμάκων όπως αναστολείς πρωτεάσης, αντιβιοτικά, ορισμένα διουρητικά και αντιόξινα με βάση το ασβέστιο

Ασθένειες ή χειρουργικές επεμβάσεις της πεπτικής οδού, συμπεριλαμβανομένης της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου και της χειρουργικής γαστρικής παράκαμψης

Μια διατροφή πλούσια σε αλάτι, πρωτεΐνες, επεξεργασμένα σάκχαρα και αναψυκτικά

Είχατε πέτρες στο παρελθόν

Οικογενειακό ιστορικό

Δομικές ανωμαλίες στο νεφρό

Έχετε κάποια κυστική νεφρική νόσο

Τα ούρα σας περιέχουν υψηλά επίπεδα κυστίνης, οξαλικού, ουρικού οξέος ή ασβεστίου

Εάν υπάρχουν υποψίες για πέτρες στους νεφρούς ο γιατρό θα σας κάνει εξετάσεις για να καθορίσει εάν έχετε πέτρες και να αναπτύξει ένα σχέδιο θεραπείας. Η θεραπεία θα εξαρτηθεί από το πόσο μεγάλος είναι ο λίθος, αν φράζει το ουροποιητικό σας σύστημα και τον βαθμό του πόνου που προκαλεί.

Πώς να αντιμετωπίσετε τις πέτρες στους νεφρούς

Εάν έχετε μια μικρή πέτρα στους νεφρούς , το φάρμακο για τον πόνο και τα υγρά μπορεί να είναι αρκετά για να βοηθήσουν την πέτρα να περάσει από το ουροποιητικό σύστημα. Μια μεγάλη πέτρα ή μια που φράζει το ουροποιητικό σας σύστημα μπορεί να απαιτήσει λιθοτριψία για να διασπαστεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να απαιτηθεί χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση της πέτρας.

Πώς να αποτρέψετε τις πέτρες στους νεφρούς

Για να αποτρέψετε τις πέτρες στους νεφρούς είναι σημαντικό να μένετε ενυδατωμένοι καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να μειώσετε το νάτριο και τις ζωικές πρωτεΐνες, όπως το κρέας, από τη διατροφή σας.

Τα τρέχοντα επιστημονικά στοιχεία συμφωνούν για τις βλαβερές συνέπειες της υψηλής πρόσληψης κρέατος, ενώ η υψηλή περιεκτικότητα σε φρούτα και λαχανικά και η ισορροπημένη πρόσληψη γαλακτοκομικών προϊόντων ενέχουν χαμηλότερο κίνδυνο για πέτρες στους νεφρούς. Μια ισορροπημένη διατροφή φαίνεται να είναι η πιο προστατευτική επιλογή για ασθενείς με πέτρα στους νεφρούς.

Εάν είχατε πέτρες στους νεφρούς και ο γιατρός σας μπορεί να καθορίσει τον τύπο των λίθων, μπορεί να σας δώσει πιο συγκεκριμένες διατροφικές συστάσεις. Από τη στιγμή που είχατε πέτρες στο παρελθόν, έχετε 35% έως 50% πιθανότητα να εμφανίσετε κι άλλη μέσα σε 10 χρόνια. Ακολουθήστε τις συστάσεις του γιατρού σας για να αποτρέψετε μια υποτροπή.