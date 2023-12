Φωσφορικό κάλιο στα τρόφιμα: Τι είναι και πόσο ασφαλές είναι για την υγεία σου

Πιθανότατα έχετε φάει φωσφορικό κάλιο χωρίς καν να το καταλάβετε. Αυτή η χημική ουσία είναι ένα κοινό πρόσθετο που βρίσκεται σε επεξεργασμένα τρόφιμα και σε συμπληρώματα διατροφής.

Το φωσφορικό κάλιο αποτελείται από τα διαιτητικά μέταλλα κάλιο και φώσφορο με τη μορφή φωσφορικού. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) κατηγοριοποιεί το φωσφορικό κάλιο ως "γενικά αναγνωρισμένο ως ασφαλές" (GRAS). Αυτή η χημική ουσία, ωστόσο, μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία των ατόμων με νεφρική νόσο και ορισμένες άλλες ιατρικές παθήσεις. Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας πριν πάρετε συμπληρώματα που περιέχουν φωσφορικό κάλιο για να βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλή για εσάς.

Φωσφορικό κάλιο στα τρόφιμα

Το φωσφορικό κάλιο βοηθά στη σταθεροποίηση, πυκνότητα και διατήρηση του pH (οξύτητα ή αλκαλικότητα) και της υγρασίας στα επεξεργασμένα τρόφιμα, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) και την επιτροπή εμπειρογνωμόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τα πρόσθετα τροφίμων. Αποτρέπει επίσης την καθίζηση των λιπών από τα τρόφιμα με την πάροδο του χρόνου, γεγονός που κάνει την υφή και την εμφάνισή τους πιο ελκυστική.

Το φωσφορικό κάλιο διατηρεί αποτελεσματικά και παρατείνει τη διάρκεια ζωής των επεξεργασμένων τροφίμων. Είναι ένα κοινό πρόσθετο τροφίμων σε:

Κατεψυγμένα γεύματα

Κονσερβοποιημένα τρόφιμα όπως ψάρια, σούπα και λαχανικά

Κρέατα όπως αλλαντικά, λουκάνικα και ζαμπόν

Συσκευασμένα αρτοσκευάσματα

Γαλακτοκομικά προϊόντα

Τόφου

Δημητριακά

Κρακεράκια

Χυμοί φρούτων

Καρυκεύματα

Φωσφορικό κάλιο σε συμπληρώματα

Τα συμπληρώματα πολυβιταμινών και μετάλλων περιέχουν συνήθως φώσφορο, μερικές φορές με τη μορφή φωσφορικού καλίου. Οι περισσότεροι ενήλικες, ωστόσο, δεν χρειάζονται συμπλήρωμα διατροφής για να ανταποκριθούν στη συνιστώμενη ημερήσια δόση (RDA) των 700 mg για φώσφορο, όπως αναφέρεται σε άρθρο του Ιανουαρίου 2014 που δημοσιεύτηκε στο Advances in Nutrition ‌.

Αυτό συμβαίνει επειδή οι δίαιτες των περισσότερων ανθρώπων συνήθως παρέχουν περισσότερο από αρκετό ημερήσιο φώσφορο - που βρίσκεται φυσικά στα κρέατα, τα φασόλια, τα ψάρια, τα γαλακτοκομικά και τους ξηρούς καρπούς - για να καλύψει τις ανάγκες του σώματος.

Πολλά ομοιοπαθητικά και άλλα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα περιέχουν φωσφορικό κάλιο ως ενεργό συστατικό. Αυτά τα προϊόντα, ωστόσο, δεν έχουν εγκριθεί ή αξιολογηθεί από τον FDA. Η αποτελεσματικότητά τους, επομένως, παραμένει επιστημονικά αναπόδεικτη, ιδιαίτερα όσον αφορά το φωσφορικό κάλιο.

Ιατρικές χρήσεις του φωσφορικού καλίου

Οι γιατροί συνταγογραφούν φωσφορικό κάλιο κυρίως για τη θεραπεία μιας ανεπάρκειας φωσφορικών αλάτων, γνωστή και ως υποφωσφαταιμία. Ένα χαμηλό επίπεδο φωσφορικών μπορεί να αναπτυχθεί λόγω μιας ποικιλίας ιατρικών καταστάσεων, όπως παρατεταμένος υποσιτισμός, σοβαρά εγκαύματα, ανεπάρκεια βιταμίνης D, αλκοολισμός, ανισορροπίες ηλεκτρολυτών, ορισμένες κληρονομικές διαταραχές και υπολειτουργική νόσος του θυρεοειδούς (υποθυρεοειδισμός).

Το φωσφορικό κάλιο συνταγογραφείται μερικές φορές για να βοηθήσει στην πρόληψη του σχηματισμού πέτρες στους νεφρούς σε άτομα με ιστορικό εμφάνισης αυτών.

Φροντίστε να ενημερώσετε το γιατρό σας για όλες τις συνταγές και τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα και συμπληρώματα που παίρνετε, επειδή το φωσφορικό κάλιο μπορεί να αλληλεπιδράσει με ορισμένες ουσίες, προκαλώντας πιθανώς σοβαρές παρενέργειες.

Θέματα υγείας

Τα φωσφορικά πρόσθετα τροφίμων, συμπεριλαμβανομένου του φωσφορικού καλίου, μπορούν να συμβάλλουν στη συσσώρευση περίσσειας φωσφορικών αλάτων στο σώμα, γνωστή και ως υπερφωσφαταιμία. Αυτό συμβαίνει συχνότερα σε άτομα με νεφρική νόσο, επειδή η μειωμένη νεφρική λειτουργία βλάπτει την ικανότητά τους να αποβάλλουν περίσσεια φωσφορικού άλατος στα ούρα.

Τα πρόσθετα φωσφορικών αλάτων είναι ιδιαίτερα προβληματικά επειδή απορροφώνται πιο εύκολα από το πεπτικό σύστημα στην κυκλοφορία του αίματος από ό,τι ο φυσιολογικός φώσφορος στα τρόφιμα. Το ποσοστό εντερικής απορρόφησης του φυσικού φωσφόρου στα τρόφιμα είναι 40 έως 60 τοις εκατό σε σύγκριση με ένα ποσοστό 90 τοις εκατό για τα φωσφορικά πρόσθετα τροφίμων.

Η υπερφωσφαταιμία μπορεί να βλάψει τα αιμοφόρα αγγεία του σώματος, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικού και άλλων καρδιακών διαταραχών. Τα άτομα με προχωρημένη νεφρική νόσο και υπερφωσφαταιμία διατρέχουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο για καρδιακές παθήσεις και θάνατο, όπως σημειώθηκε σε μια μελέτη τον Ιούνιο 2016 στο Clinical Journal of the American Society of Nephrology ‌.

Αν και η σχέση μεταξύ υπερφωσφαταιμίας και αυξημένων κινδύνων για την υγεία έχει μελετηθεί κυρίως σε άτομα με νεφρική νόσο, υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις ότι η πάθηση ενέχει κίνδυνο και για άτομα με φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Μια μελέτη στο European Journal of Epidemiology που περιελάμβανε περισσότερους από 6.000 συμμετέχοντες βρήκε συσχέτιση μεταξύ των αυξημένων επιπέδων φωσφορικών αλάτων και ενός αυξημένου κινδύνου θανάτου και καρδιακών προβλημάτων μεταξύ των ανδρών αλλά όχι των γυναικών. Ωστόσο, απαιτείται πρόσθετη έρευνα για να διευκρινιστούν περαιτέρω οι πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία που σχετίζονται με τα αυξημένα επίπεδα φωσφορικών αλάτων στον γενικό πληθυσμό.