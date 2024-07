4 συμπληρώματα που θα ήταν καλό να μην παίρνεις εάν έχεις υψηλή αρτηριακή πίεση

Η υψηλή αρτηριακή πίεση είναι πολύ συχνή και αντιμετωπίζεται με αλλαγές στον τρόπο ζωής και φαρμακευτική αγωγή. Επιπλέον, οι άνθρωποι μπορούν να λαμβάνουν συμπληρώματα για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Εδώ είναι μερικά που δεν πρέπει να παίρνετε, καθώς μπορεί να αυξήσουν την αρτηριακή πίεση ή να επηρεάσουν τα φάρμακα για την αρτηριακή πίεση.

Η υψηλή αρτηριακή πίεση, γνωστή και ως υπέρταση, είναι μια πολύ κοινή κατάσταση που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών που επηρεάζουν την καρδιά, τα μάτια, τους νεφρούς και τον εγκέφαλο. Συχνά αναφέρεται ως ο σιωπηλός δολοφόνος, γιατί ειδικά στα αρχικά στάδια, δεν εμφανίζεται συνήθως με κανένα σύμπτωμα. Σύμφωνα με το CDC, πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην γνωρίζουν ότι έχουν υπέρταση.

Ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης περιλαμβάνει αλλαγές στον τρόπο ζωής , όπως η κατανάλωση μιας θρεπτικής διατροφής, η τακτική άσκηση και η διακοπή του καπνίσματος. Επίσης μερικοί άνθρωποι πρέπει να παίρνουν φάρμακα για να διατηρούν την αρτηριακή τους πίεση σε ένα υγιές εύρος.

Ωστόσο, όσοι δυσκολεύονται μπορεί να σκεφτούν να στραφούν σε συμπληρώματα διατροφής για πρόσθετη υποστήριξη. Με τόσα πολλά συμπληρώματα στην αγορά, αυτό μπορεί να είναι ένα δύσκολο. Τα συμπληρώματα δεν ελέγχονται από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων. Επομένως, είναι σημαντικό να γνωρίζετε πώς να επιλέξετε το καλύτερο προϊόν για εσάς.

Εάν αγοράζετε συμπληρώματα που δεν είναι υψηλής ποιότητας ή ελεγμένα από ειδικούς, μπορεί να παίρνετε κάποια που να περιέχουν άλλα συστατικά που μπορεί να μην είναι ασφαλή για εσάς ή απλώς να σπαταλάτε χρήματα σε πράγματα που δεν είναι αποτελεσματικά.

4 συμπληρώματα που θα ήταν καλό να μην παίρνετε εάν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση

Ορισμένα συμπληρώματα μπορεί να επηρεάσουν τα φάρμακα που λαμβάνονται για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης, ενώ άλλα έχει αποδειχθεί ότι αυξάνουν την αρτηριακή πίεση. Πριν αγοράσετε συμπληρώματα, είναι πάντα σημαντικό να ενημερώνεστε ερευνώντας και συζητώντας επιλογές με τον ιατρό σας.

Ενώ υπάρχουν πολλά συμπληρώματα που - όταν λαμβάνονται σε συνδυασμό με μια ισορροπημένη διατροφή - μπορεί να έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, αυτό το άρθρο θα επικεντρωθεί σε ποια συμπληρώματα είναι καλό να αποφεύγετε εάν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση. Θα μάθετε επίσης πώς μπορείτε να βελτιώσετε την αρτηριακή σας πίεση φυσικά μέσω διαφορετικών διατροφικών στρατηγικών.

Ρίζα γλυκόριζας και καραμέλα γλυκόριζας

Η γλυκόριζα έχει χρησιμοποιηθεί από καιρό ως φυτικό φάρμακο για τα γαστρεντερικά συμπτώματα και διερευνάται για τον πιθανό ρόλο της στη θεραπεία άλλων ασθενειών. Ωστόσο, το The National Center for Complementary and Integrative Health δηλώνει ότι η μακροχρόνια κατανάλωση ρίζας γλυκόριζας έχει συσχετιστεί με αυξημένη αρτηριακή πίεση και μειωμένα επίπεδα καλίου. Μια κατάσταση γνωστή ως υποκαλιαιμία μπορεί να εμφανιστεί όταν τα επίπεδα καλίου είναι πολύ χαμηλά.

Η υποκαλιαιμία είναι μια διαταραχή της ισορροπίας των ηλεκτρολυτών που μπορεί να προκαλέσει μυϊκή αδυναμία, γαστρεντερικά συμπτώματα και, σε σοβαρές περιπτώσεις, καρδιακές αρρυθμίες και αναπνευστική ανεπάρκεια. Η πρόσληψη γλυκόριζας μπορεί επίσης να αλληλεπιδράσει με ορισμένους τύπους φαρμάκων που μειώνουν την αρτηριακή πίεση, μειώνοντας την αποτελεσματικότητά τους.

Κάλιο

Οι δίαιτες πλούσιες σε κάλιο είναι γνωστό ότι συμβάλλουν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης . Το κάλιο είναι ένα μέταλλο και ένας ηλεκτρολύτης που βοηθά στη διατήρηση της ισορροπίας των υγρών, επιτρέποντας την απέκκριση περίσσειας νατρίου, η οποία μειώνει την αρτηριακή πίεση. Χαλαρώνει επίσης τα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων σας.

Αν και η διαιτητική πρόσληψη καλίου είναι χρήσιμη για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης, τα άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση που λαμβάνουν φάρμακα θα πρέπει να είναι προσεκτικά όταν λαμβάνουν συμπληρώματα με κάλιο. Στην πραγματικότητα, η American Heart Association, αποθαρρύνει τη χρήση συμπληρωμάτων καλίου σε άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση που λαμβάνουν αναστολείς του καλυπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (ACE), επειδή μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας του φαρμάκου, με αποτέλεσμα υψηλά επίπεδα καλίου στο αίμα.

Τζίνσενγκ

Χωρίς ιατρική επίβλεψη, είναι καλύτερο να αποφύγετε το τζίνσενγκ, λόγω των ποικίλων επιπτώσεών του στην αρτηριακή πίεση. Σε χαμηλές δόσεις, έχει βρεθεί ότι αυξάνει την αρτηριακή πίεση (σε αυτούς με χαμηλή αρτηριακή πίεση), ενώ οι υψηλές δόσεις μπορούν να μειώσουν την αρτηριακή πίεση σε υγιή άτομα.

Από την άλλη πλευρά, άλλες μελέτες έχουν βρει ότι έχει ουδέτερη επίδραση στην αρτηριακή πίεση. Τα αποτελέσματα είναι πολύ μικτά. Οι ερευνητές υπογραμμίζουν την ανάγκη για πιο υψηλής ποιότητας, τυχαιοποιημένες, κλινικά ελεγχόμενες δοκιμές που να αξιολογούν την αρτηριακή πίεση και να χρησιμοποιούν τυποποιημένους τύπους ρίζας ή εκχυλισμάτων τζίνσενγκ, για να καθορίσουν το ρόλο του στην καρδιαγγειακή υγεία. Τέλος, εάν παίρνετε αραιωτικά αίματος, το τζίνσενγκ μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματά τους.

Guarana και άλλα συμπληρώματα που περιέχουν καφεΐνη

Φτιαγμένο από τους σπόρους του φυτού guarana, το guarana μπορεί να βγει σε σκόνες, υγρά βάμματα και κάψουλες και χρησιμοποιείται συνήθως σε ενεργειακά ποτά που περιέχουν καφεΐνη. Οι σπόροι περιέχουν μια ισχυρή μορφή καφεΐνης και, μόλις υποβληθούν σε επεξεργασία, τα υποπροϊόντα μπορούν να περιέχουν ακόμη υψηλότερα επίπεδα καφεΐνης.

Σε σύγκριση με έναν κόκκο καφέ, ένας κόκκος guarana πιστεύεται ότι έχει τετραπλάσια ποσότητα καφεΐνης. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πόση καφεΐνη περιέχει το συμπλήρωμά σας. Μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο American Journal of Clinical Nutrition διαπίστωσε ότι η υψηλή πρόσληψη καφεΐνης μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση για λίγες ώρες μετά την κατανάλωσή της, ειδικά σε άτομα που δεν έχουν συνηθίσει να καταναλώνουν καφεΐνη και έχουν ήδη υψηλή αρτηριακή πίεση.

Διεγερτικά όπως η καφεΐνη μπορούν επίσης να αυξήσουν τον καρδιακό σας ρυθμό. Αν και οι μεμονωμένες αντιδράσεις στην καφεΐνη είναι διαφορετικές, είναι πιθανώς καλύτερο να αποφύγετε αυτούς τους τύπους συμπληρωμάτων.

Λάβετε υπόψη ότι αυτή η λίστα μπορεί να μην είναι εκτενής. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα άλλα συμπληρώματα και βιταμίνες να επηρεάσουν την αρτηριακή σας πίεση. Εάν παρατηρήσετε ότι από την έναρξη μιας νέας βιταμίνης, βοτάνου ή μετάλλου ότι η αρτηριακή σας πίεση έχει αυξηθεί, σταματήστε να το παίρνετε και απευθυνθείτε στον γιατρό για καθοδήγηση.

Συμβουλές για ισορροπημένη διατροφή εάν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση

Αυτό που τρώτε μπορεί να έχει αντίκτυπο στην αρτηριακή σας πίεση. Οι δίαιτες που είναι πλούσιες σε νάτριο και χαμηλές σε κάλιο μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Έρευνες έχουν δείξει ότι δίαιτες πλούσιες σε φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά με χαμηλά λιπαρά, ανάλατους ξηρούς καρπούς, σπόρους, υγιή λίπη όπως το ελαιόλαδο και λιγότερο επεξεργασμένο κρέας μπορεί να είναι ευεργετικές για την αρτηριακή πίεση.

Στην πραγματικότητα, η δίαιτα DASH, δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1990 για να βοηθήσει στη μείωση και τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης. Ξανά και ξανά αυτό το είδος διατροφής έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Σύμφωνα με National Heart, Lung and Bloood Institute, το πρόγραμμα διατροφής DASH είναι ένας ισορροπημένος και ευέλικτος τρόπος διατροφής που συμβάλλει στην προώθηση της υγείας της καρδιάς. Και συνιστά την κατανάλωση κυρίως ολόκληρων τροφών, γεγονός που διατηρεί χαμηλή την πρόσληψη νατρίου.

Ο στόχος είναι να διατηρηθεί η πρόσληψη νατρίου σε λιγότερο από 2.300 χιλιοστόγραμμα την ημέρα. Ωστόσο, η μείωση του στα 1.500 χιλιοστόγραμμα την ημέρα μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης ακόμη περισσότερο. Ένα δείγμα σε ένα πρότυπο διατροφής για υψηλή αρτηριακή πίεση μπορεί να περιλαμβάνει:

Λαχανικά: 4 έως 5 μερίδες την ημέρα (διαλέξτε από μια ποικιλία χρωμάτων)

Φρούτα: περίπου 4 με 5 μερίδες την ημέρα

Δημητριακά ολικής αλέσεως: 6 έως 8 μερίδες την ημέρα (κινόα, καστανό ρύζι, farro, ψωμί ολικής αλέσεως)

Γαλακτοκομικά προϊόντα χαμηλών λιπαρών: 2 έως 3 μερίδες την ημέρα (γιαούρτι με χαμηλά ή χωρίς λιπαρά, γάλα)

Άπαχο κρέας, πουλερικά και ψάρι: 6 ή λιγότερες μερίδες την ημέρα (κοτόπουλο, ψάρι, γαλοπούλα)

Ξηροί καρποί, σπόροι, όσπρια: 4 έως 5 εβδομαδιαίες μερίδες

Λίπη: 2 έως 3 μερίδες την ημέρα (αβοκάντο, ελαιόλαδο)

Γλυκά: λιγότερες από 5 μερίδες την εβδομάδα

Μην αποθαρρύνεστε αν ο τρόπος που τρώτε φαίνεται πολύ διαφορετικός από αυτόν. Το να κάνετε μικρές αλλαγές αργά μπορεί να αποφέρει θετικά αποτελέσματα και να σας βοηθήσει να χαλαρώσετε σε αυτόν τον νέο τρόπο διατροφής.

Εστιάστε στην προσθήκη τροφών πλούσιων σε κάλιο στο διατροφικό σας πρόγραμμα (και όχι σε συμπληρώματα καλίου). Η κατανάλωση ποικιλίας φρούτων και λαχανικών, συμπεριλαμβανομένων τροφών πλούσιων σε κάλιο , όπως σκουός, πατάτες, πορτοκάλια, φασόλια, βερίκοκα, δαμάσκηνα, κοτόπουλο, σολομός και γιαούρτι μπορεί να σας βοηθήσει να καλύψετε τις ανάγκες σας.

Τέλος, η μείωση της πρόσληψης τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο, όπως τα σνακ, τα κατεψυγμένα γεύματα όπως οι πίτσες, οι τηγανητές πατάτες και τα εξαιρετικά επεξεργασμένα κρέατα, όπως τα αλλαντικά, είναι επίσης σημαντική για την προώθηση της υγιούς αρτηριακής πίεσης.

Αντί να εστιάσετε σε ένα γεύμα, είναι χρήσιμο να σκεφτείτε την πρόσληψη νατρίου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για παράδειγμα, εάν φάγατε μεσημεριανό έξω εν κινήσει, προσπαθήστε να φάτε βραδινό στο σπίτι. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε την πρόσληψη νατρίου με τρόπο που λειτουργεί για τον τρόπο ζωής σας. Όταν μαγειρεύετε, αντικαταστήστε λίγο αλάτι, καρυκεύοντας με φρέσκα και αποξηραμένα βότανα, όπως σκόρδο, βασιλικό, ρίγανη, κύμινο, μαϊντανό και πάπρικα, για να αναφέρουμε μερικά.

Συχνά, ο μόνος τρόπος για να καταλάβετε ότι η αρτηριακή σας πίεση είναι αυξημένη είναι να την ελέγξετε. Εάν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση, ο γιατρός σας θα σας συστήσει αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως μείωση της πρόσληψης νατρίου, αύξηση της πρόσληψης ολόκληρων τροφών που είναι πλούσιες σε κάλιο, τακτική άσκηση και διακοπή του καπνίσματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να συνιστάται φαρμακευτική αγωγή.

Ίσως αναρωτιέστε εάν ορισμένα συμπληρώματα μπορούν να βοηθήσουν. Ενώ υπάρχουν ορισμένα συμπληρώματα ή τρόφιμα που μπορούν να προσφέρουν οφέλη για την αρτηριακή πίεση, υπάρχουν άλλα που πρέπει να αποφεύγονται, είτε επειδή έχουν ποικίλες επιδράσεις στην αρτηριακή πίεση είτε επειδή μπορούν να επηρεάσουν τη φαρμακευτική αγωγή σας. Συζητείτε πάντα τα συμπληρώματα και τα φάρμακά σας με γιατρό σας για την ασφάλεια και την ευημερία σας.