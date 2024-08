Τι πραγματικά συμβαίνει στο σώμα σου όταν έχεις δυσκοιλιότητα

O κοιλιακός πόνος δεν είναι πάντα η μόνη παρενέργεια της δυσκοιλιότητας.

Σύμφωνα με το National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, οι ειδικοί ορίζουν επίσημα τη δυσκοιλιότητα ως το να έχετε λιγότερες από τρεις κενώσεις την εβδομάδα. Ενώ η δυσφορία στο στομάχι είναι σίγουρα η πιο κοινή παρενέργεια.

Όμως σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανίσετε και άλλα συμπτώματα όπως τα παρακάτω.

Μπορεί να μην έχετε πολλή ενέργεια

Μια επιπλοκή της δυσκοιλιότητας είναι το αίσθημα νωθρότητας ή λήθαργου. Ο συνδυασμός κοιλιακής δυσφορίας και φουσκώματος μπορεί σίγουρα να μειώσει την ενέργειά σας. Αυτό αναφέρεται συνήθως από πολλούς με δυσκοιλιότητα, αλλά δυστυχώς δεν είναι ένα καλά τεκμηριωμένο σύμπτωμα στην ιατρική βιβλιογραφία.

Η όρεξή σας μπορεί να χαθεί

Δεν νιώθετε όρεξη για φαγητό αυτή τη στιγμή; Είναι χαρακτηριστικό όταν έχετε δυσκοιλιότητα. Όταν το κόλον και το ορθό είναι γεμάτα, τότε το ορθό στέλνει αντανακλαστικά μηνύματα στο στομάχι και στον εγκέφαλο για να επιβραδύνει την κένωση του στομάχου, προκαλώντας παρατεταμένη πληρότητα μετά τα γεύματα.

Μπορεί να αισθάνεστε ναυτία

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η δυσκοιλιότητα μπορεί να προκαλέσει αδιαθεσία . Έχει να κάνει με τους ίδιους παράγοντες που προκαλούν μειωμένη όρεξη. Έτσι, αν δεν πεινάτε πραγματικά και προσπαθείτε να φάτε ούτως ή άλλως, μπορεί να καταλήξετε να αισθάνεστε ναυτία. Για το λόγο αυτό, μία από τις παρενέργειες της χρόνιας δυσκοιλιότητας μπορεί να είναι ο έμετος.

Με την πάροδο του χρόνου, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε διαρροή της ουροδόχου κύστης

Η χρόνια δυσκοιλιότητα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για ακράτεια ούρων. Η επανειλημμένη καταπόνηση μπορεί να αποδυναμώσει τους μύες του πυελικού εδάφους σας , γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή ούρων.

Το να αντιμετωπίζετε προβλήματα δυσκοιλιότητας κατά καιρούς δεν είναι κάτι που πρέπει να σας ανησυχεί. Αλλά θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας εάν τα μέτρα που παίρνετε δεν επαρκούν ή εάν έχετε δυσκοιλιότητα περισσότερες από δύο φορές τους τελευταίους τρεις μήνες.

Επίσης η δυσκοιλιότητα είναι επείγουσα κατάσταση όταν συνοδεύεται από ανησυχητικά συμπτώματα όπως απώλεια βάρους, αίμα στα κόπρανα, αναιμία, επίμονο φούσκωμα, νυχτερινό πόνο ή μάζα στο στομάχι σας ή εάν έχετε οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του παχέος εντέρου.

Εάν έχετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα, αναζητήστε ιατρική βοήθεια το συντομότερο δυνατόν. Ο γιατρός σας μπορεί να πραγματοποιήσει διαγνωστικές εξετάσεις για να προσδιορίσει εάν υπάρχει κάποιο υποκείμενο πρόβλημα.