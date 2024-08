Οι ανεπάρκειες σε κάποια θρεπτικά συστατικά μπορεί να έχουν πολλές δυσάρεστες επιπτώσεις στο σώμα, συμπεριλαμβανομένης της τριχόπτωσης.

Οι αιτίες της τριχόπτωσης είναι πολλές και μια από αυτές είναι η ανεπάρκεια σε θρεπτικά συστατικά. Ο πιο κοινός τύπος τριχόπτωσης, η ανδρογενετική αλωπεκία , επηρεάζει το 80 τοις εκατό των ανδρών και το 50 τοις εκατό των γυναικών και μπορεί να εντοπιστεί στη γενετική και τις αλλαγές που σχετίζονται με την ηλικία.

Άλλες αιτίες της τριχόπτωσης περιλαμβάνουν το άγχος, τον τοκετό, τις ασθένειες, τις ορμονικές ανισορροπίες και τις ανοσολογικές καταστάσεις ( γυροειδής αλωπεκία ).

6 ελλείψεις σε θρεπτικά συστατικά που συχνά οδηγούν σε τριχόπτωση

Βιταμίνη D

Η βιταμίνη D είναι ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη και τη θρέψη των υγιών τριχοθυλακίων. Η ανεπάρκεια της μπορεί να οδηγήσει σε πτώση ή ανάπτυξη πιο λεπτών μαλλιών. Πώς ξέρετε εάν είναι ανεπάρκεια βιταμίνης D; Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν αλλαγές στη διάθεση, κόπωση, πόνο στα οστά και στις αρθρώσεις, απώλεια οστού και μυϊκή αδυναμία ή κράμπες.

Πώς να πάρετε περισσότερη βιταμίνη D; Εκτός από το ηλιακό φως, μπορείτε να λάβετε βιταμίνη D από τα τρόφιμα αν και είναι λίγα. Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη D περιλαμβάνουν λιπαρά ψάρια (όπως σολομός, πέστροφα και σαρδέλες), μανιτάρια που έχουν υποστεί επεξεργασία με υπεριώδη ακτινοβολία (ελέγξτε την ετικέτα του προϊόντος), εμπλουτισμένα γαλακτοκομικά και φυτικό γάλα και αυγά . Ο γιατρός σας μπορεί επίσης να συστήσει ένα συμπλήρωμα βιταμίνης D εάν έχετε έλλειψη.

Σίδηρος

Ο σίδηρος είναι ένα μέταλλο που είναι απαραίτητο συστατικό της αιμοσφαιρίνης, μιας πρωτεΐνης στα ερυθρά αιμοσφαίρια που παρέχει οξυγόνο στους ιστούς του σώματός σας - συμπεριλαμβανομένων των μαλλιών.

Το σώμα σας θα δίνει πάντα προτεραιότητα σε βασικές λειτουργίες, όπως η αναπνοή και η κίνηση των μυών σας, σε σχέση με την ανάπτυξη των μαλλιών. Έτσι λοιπόν εάν τα αποθέματα σιδήρου σας είναι χαμηλά, θα πάνε πρώτα στους πνεύμονες, τους μυς και σε άλλα όργανά, και μπορεί να μην έχει περισσέψει τίποτα για τα μαλλιά σας.

Πώς θα καταλάβετε εάν έχετε ανεπάρκεια σιδήρου; Μια εξέταση αίματος είναι ο καλύτερος τρόπος για να μάθετε εάν έχετε έλλειψη σιδήρου ( σιδηροπενική αναιμία ), αλλά τα συμπτώματα περιλαμβάνουν χλωμό δέρμα, έλλειψη ενέργειας, δύσπνοια και εύθραυστα νύχια.

Πώς να πάρετε περισσότερο σίδηρο; Οι διαιτητικές πηγές σιδήρου περιλαμβάνουν εμπλουτισμένα ψωμιά και δημητριακά πρωινού, φασόλια, φακές, σπανάκι, τόφου , κρέας και θαλασσινά. Ο γιατρός σας μπορεί επίσης να συστήσει συμπληρώματα ανάλογα με τα επίπεδα σιδήρου σας.

Βιοτίνη

Θα βρείτε αυτή τη βιταμίνη σε πολλά συμπληρώματα μαλλιών, επειδή εμπλέκεται στην παραγωγή κερατίνης, μιας πρωτεΐνης που συνθέτει τα μαλλιά. Μελέτες σε άτομα με σπάνιες ασθένειες των μαλλιών και του τριχωτού της κεφαλής και σε άτομα με ανεπάρκεια βιοτίνης διαπίστωσαν ότι η συμπλήρωση με βιοτίνη οδήγησε σε βελτιώσεις στην ποιότητα και την ανάπτυξη των μαλλιών. Όμως απαιτείται περισσότερη έρευνα σχετικά με τα πιθανά οφέλη της βιοτίνης σε άλλους τύπους τριχόπτωσης.

Πώς ξέρετε εάν είναι ανεπάρκεια βιοτίνης; Οι περισσότεροι άνθρωποι λαμβάνουν αρκετή βιοτίνη στη διατροφή τους. Τούτου λεχθέντος, μερικοί μπορεί να αναπτύξουν ανεπάρκεια λόγω της γενετικής τους. Οι έγκυες ή οι γυναίκες που θηλάζουν μπορεί επίσης να διατρέχουν κίνδυνο ανεπάρκειας. Εάν έχετε ανεπάρκεια βιοτίνης, μπορεί να εμφανίσετε δερματικά εξανθήματα, εύθραυστα νύχια και απώλεια μαλλιών.

Πώς να πάρετε περισσότερη βιοτίνη; Οι διατροφικές πηγές βιοτίνης περιλαμβάνουν το βοδινό συκώτι, τα αυγά, τον σολομό, το χοιρινό και βοδινό κρέας, τους ηλιόσπορους και τις γλυκοπατάτες . Ένα συμπλήρωμα βιοτίνης μπορεί να είναι χρήσιμο, αλλά συμβουλευτείτε πρώτα τον γιατρό σας.

Ως υδατοδιαλυτή βιταμίνη, το σώμα σας θα αποβάλει με τα ούρα κάθε περίσσεια βιοτίνης που δεν χρειάζεται. Ωστόσο, πολλά συμπληρώματα για τα μαλλιά και τα νύχια περιέχουν υψηλές δόσεις βιοτίνης (5.000 έως 10.000 μικρογραμμάρια), με αποτέλεσμα να επηρεάζουν τον εργαστηριακό έλεγχο για τη λειτουργία του θυρεοειδούς, οδηγώντας σε λανθασμένη διάγνωση και ακατάλληλη θεραπεία.

unsplash

Φυλλικό Οξύ και Βιταμίνη Β12

Το φυλλικό οξύ και η Β12 είναι δύο βιταμίνες του συμπλέγματος Β που μπορούν να συνεργαστούν για να υποστηρίξουν την υγεία των τριχοθυλακίων. Και οι δύο εμπλέκονται στην παραγωγή νουκλεϊκών οξέων, μεγάλων μορίων που παίζουν ρόλο στη διαδικασία οικοδόμησης πρωτεΐνης - και η πρωτεΐνη είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη των μαλλιών. Ωστόσο, η έρευνα είναι αντικρουόμενη και χρειάζονται περισσότερες μελέτες.

Πώς θα καταλάβετε εάν πρόκειται για ανεπάρκεια φυλλικού οξέος ή βιταμίνης Β12; Μπορεί να αισθανθείτε κόπωση, αδυναμία, απώλεια μαλλιών και χλωμό δέρμα εάν έχετε ανεπάρκεια φυλλικού οξέος. Η ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 προκαλεί συμπτώματα όπως μυρμήγκιασμα, λήθη και αργή σκέψη, αλλαγές στη διάθεση και επώδυνη κόκκινη γλώσσα.

Πώς να πάρετε περισσότερο φυλλικό οξύ και βιταμίνη Β12; Το φυλλικό οξύ βρίσκεται στο μοσχαρίσιο συκώτι, τα εμπλουτισμένα δημητριακά πρωινού, το ρύζι και τα φρούτα και τα λαχανικά. Οι πηγές τροφίμων της βιταμίνης Β12 περιλαμβάνουν μοσχαρίσιο συκώτι, μύδια, στρείδια, διατροφική μαγιά, σολομό, τόνο, γάλα, γιαούρτι και εμπλουτισμένα δημητριακά πρωινού.

Ψευδάργυρος

Ο ψευδάργυρος είναι ένα ορυκτό που παίζει ρόλο σε εκατοντάδες σωματικές λειτουργίες. Μια βασική λειτουργία είναι να βοηθάτε το σώμα σας να μεταβολίσει άλλα θρεπτικά συστατικά, συμπεριλαμβανομένων αυτών που υποστηρίζουν την υγεία των μαλλιών. Η έλλειψή του έχει συσχετιστεί με ανδρική ή γυναικεία φαλάκρα (ανδρογόνο αλωπεκία). Χωρίς ψευδάργυρο δεν μπορύν να συμβούν πάρα πολλές λειτουργίες του σώματος και καταλήγετε να χάνετε μαλλιά.

Ο ψευδάργυρος παίζει επίσης ρόλο στη λειτουργία του θυρεοειδούς. Και εάν ο θυρεοειδής σας δεν λειτουργεί βέλτιστα, θα έχετε απώλεια μαλλιών ή αραίωση.

Πώς θα καταλάβετε εάν πρόκειται για ανεπάρκεια ψευδαργύρου; Μαζί με τα αραιωμένα μαλλιά, μπορεί να εμφανίσετε απώλεια όρεξης, κόπωση και απώλεια της αίσθησης της γεύσης.

Πώς να πάρετε περισσότερο ψευδάργυρο; Ο ψευδάργυρος βρίσκεται στο βοδινό κρέας, τη γαλοπούλα, τα καβούρια, τις γαρίδες, τα εμπλουτισμένα δημητριακά πρωινού, τους σπόρους κολοκύθας, το τυρί και τις φακές.

Το σώμα σας μπορεί πιο εύκολα να απορροφήσει και να χρησιμοποιήσει τον ψευδάργυρο από ζωικά προϊόντα. Εάν ακολουθείτε μια χορτοφαγική ή vegan διατροφή, συμβουλευτείτε έναν διαιτολόγο για να βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε αρκετό ψευδάργυρο.

Βιταμίνη C

Η βιταμίνη C υποστηρίζει την υγεία των μαλλιών βοηθώντας σας να απορροφήσετε τον σίδηρο από τα τρόφιμα. Εάν έχετε έλλειψη σιδήρου ή παίρνετε συμπληρώματα σιδήρου, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε επαρκή βιταμίνη C.

Πώς ξέρετε εάν είναι ανεπάρκεια βιταμίνης C; Η ανεπάρκεια βιταμίνης C ( σκορβούτο ) είναι σπάνια. Ωστόσο, τα άτομα που ακολουθούν μια περιορισμένη δίαιτα διατρέχουν τον κίνδυνο να εξαλείψουν τις φυτικές τροφές που παρέχουν βιταμίνη C. Τα άτομα που καπνίζουν και όσοι έχουν ασθένειες δυσαπορρόφησης (όπως η νόσος του Crohn και η κοιλιοκάκη ) και ορισμένοι καρκίνοι μπορεί επίσης να έχουν χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης C.

Πώς να πάρετε περισσότερη βιταμίνη C; Τα φρούτα και τα λαχανικά - ειδικά οι πιπεριές, το μπρόκολο , τα εσπεριδοειδή, το ακτινίδιο και οι φράουλες - είναι όλα άφθονες πηγές βιταμίνης C.

Το σώμα σας χρησιμοποιεί πολλές βιταμίνες και μέταλλα για να υποστηρίξει την υγεία και την ανάπτυξη των μαλλιών. Οι ελλείψεις στα παραπάνω θρεπτικά συστατικά μπορεί να συμβάλλουν στην τριχόπτωση. Ωστόσο, η τριχόπτωση έχει πολλές πιθανές αιτίες, συμπεριλαμβανομένου του στρες, της γενετικής και των αλλαγών που σχετίζονται με την ηλικία, επομένως είναι καλύτερο να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας σχετικά με τις αιτίες και τη θεραπεία.