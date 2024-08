Η δυσκοιλιότητα είναι ένα κοινό πρόβλημα.

Η δυσκοιλιότητα μπορεί να έχει μία μόνο αιτία ή πολλές αιτίες ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι συνέπεια της μερικώς αφομοιωμένης τροφής που κινείται πολύ αργά μέσω του παχέος εντέρου (μέρος του παχέος εντέρου).

Είναι δουλειά του παχέος εντέρου, εν μέρει, να απομακρύνει το νερό από τα απόβλητα. Αλλά αν η διέλευση των αποβλήτων μέσω του πεπτικού σας συστήματος είναι αργή, το παχύ έντερο μπορεί να απορροφήσει πάρα πολύ νερό με αποτέλεσμα τη δυσκοιλιότητα. Λιγότερο συχνά, η δυσκοιλιότητα είναι σημάδι απόφραξης του εντέρου.

Οι πιο περίεργοι λόγοι που μπορεί να προκαλέσουν δυσκοιλιότητα

Συμπληρώματα διατροφής

Τα συμπληρώματα διατροφής είναι φυσικά προϊόντα που μπορεί να περιλαμβάνουν μέταλλα, βιταμίνες, βότανα ή προβιοτικά. Μελέτες δείχνουν ότι ορισμένα συμπληρώματα, όπως το ασβέστιο, μπορεί να προκαλέσουν δυσκοιλιότητα.

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκοιλιότητα και παίρνετε και συμπληρώματα ασβεστίου, μπορεί να είναι χρήσιμο να διανείμετε τη δόση κατά τη διάρκεια της ημέρας ή να τη λαμβάνετε με το φαγητό. Μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο να αλλάξετε το είδος του ασβεστίου που λαμβάνετε.

Ο σίδηρος είναι ένας άλλος πιθανός ένοχος. Μια ανασκόπηση του 2021 διαπίστωσε ότι η λήψη σιδήρου μπορεί να προκαλέσει μια ποικιλία συμπτωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της δυσκοιλιότητας ή της διάρροιας.

Επίσης οι πολυβιταμίνες περιέχουν μια ποικιλία βιταμινών και μετάλλων και ορισμένα από αυτά τα συστατικά (όπως το ασβέστιο και ο σίδηρος) μπορεί να προκαλέσουν δυσκοιλιότητα σε μερικούς ανθρώπους.

Τα αποτελέσματα των συμπληρωμάτων διαφέρουν από άτομο σε άτομο και εξαρτώνται από πολλές μεταβλητές, όπως ο τύπος, η δοσολογία, η συχνότητα χρήσης και οι αλληλεπιδράσεις με τα τρέχοντα φάρμακα. Μιλήστε με τον γιατρό σας πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε συμπληρώματα.

Φάρμακα

Πολλά φάρμακα μπορούν δυνητικά να προκαλέσουν δυσκοιλιότητα ως παρενέργεια. Μεταξύ αυτών, το National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases

Παυσίπονα

Μερικά αντικαταθλιπτικά

Αντιόξινα που περιέχουν ασβέστιο ή αλουμίνιο

Διουρητικά

Φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της νόσου του Πάρκινσον

Φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη των επιληπτικών κρίσεων (που ονομάζονται αντισπασμωδικά)

Φάρμακα που ανακουφίζουν από μυϊκούς σπασμούς (αντισπασμωδικά ή αντιχολινεργικά)

Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου

Το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS) είναι μια γαστρεντερική διαταραχή που μπορεί να προκαλέσει κοιλιακό άλγος με αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου. Μερικοί άνθρωποι βρίσκουν ότι η αφόδευση ανακουφίζει τον πόνο από κράμπες. Άλλοι θεωρούν ότι χειροτερεύει τα συμπτώματα. Με το IBS, μπορεί να έχετε δυσκοιλιότητα, διάρροια ή και τα δύο.

Δεν είναι σαφές τι προκαλεί το IBS, αλλά οι ειδικοί πιστεύουν ότι μια σύνδεση μεταξύ του εγκεφάλου και του εντέρου μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο.

pexels

Δυσλειτουργία του πυελικού εδάφους

Το πυελικό έδαφος αποτελείται από μύες και ιστούς που υποστηρίζουν τα πυελικά σας όργανα (συμπεριλαμβανομένης της ουροδόχου κύστης και του ορθού σας). Όταν οι μύες και οι ιστοί του πυελικού εδάφους σφίγγουν ή χαλαρώνουν ακατάλληλα, μπορεί να είναι δύσκολο να περάσουν τα κόπρανα. Η επανεκπαίδευση των μυών του πυελικού εδάφους μέσω φυσικοθεραπείας μπορεί να βοηθήσει.

Αλλαγές στη ρουτίνα

Διαταραχές στην καθημερινή ρουτίνα καθώς και αλλαγές που συμβαίνουν με την πάροδο του χρόνου μπορεί να σας κάνουν να προκαλέσουν δυσκοιλιότητα. Εάν οι συνήθειες του εντέρου σας έχουν αλλάξει, εξετάστε πιθανότητες όπως:

Αλλαγές που σχετίζονται με τα ταξίδια

Αλλαγές που σχετίζονται με τα γεύματα (τι τρώτε και πόσο τρώτε)

Φαρμακευτική αγωγή

Πολλές περιπτώσεις δυσκοιλιότητας μπορούν να αντιμετωπιστούν επιτυχώς στο σπίτι με δίαιτα, αυξημένες φυτικές ίνες, υγρά και φάρμακα.

Μπορεί να είναι καλή ιδέα να απευθυνθείτε σε έναν γιατρό εάν έχετε δυσκοιλιότητα και έχετε συμπτώματα όπως:

Ναυτία

Εμετός

Φούσκωμα

Καμία κίνηση του εντέρου επί τρεις ημέρες (και αυτό είναι ασυνήθιστο για εσάς)

Πόνος στο στομάχι

Αίμα στα κόπρανα σας

Εάν αισθάνεστε άβολα ή έχετε ανησυχητικά συμπτώματα, μη διστάσετε να αναζητήσετε βοήθεια.