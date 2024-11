Γιατί παίρνεις βάρος τόσο εύκολα και τι μπορείς να κάνεις γι’ αυτό

Κοινοί λόγοι για την ανεπιθύμητη αύξηση βάρους

Η απώλεια βάρους δεν είναι εύκολη για τους περισσότερους ανθρώπους. Και μπορεί να είναι εντελώς απογοητευτικό εάν οι προσπάθειές σας φαίνεται να πηγαίνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μπορεί λοιπόν να αναρωτιέστε: «Γιατί παίρνω βάρος τόσο εύκολα;» Εάν νιώθετε απογοητευμένοι, μπορεί να υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους δυσκολεύεστε με το βάρος σας. Τα καλά νέα είναι ότι πολλοί από αυτούς τους λόγους έχουν απλές εξηγήσεις που είναι εύκολο να διορθωθούν. Εδώ είναι μερικοί από τους πιο συνηθισμένους και τι μπορείτε να κάνετε για να τους αντιμετωπίσετε.

Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν το βάρος σας, συμπεριλαμβανομένης της διατροφής, της άσκησης, του τρόπου ζωής και της γενετικής. Αν και δεν μπορείτε να ελέγξετε όλους τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ανεπιθύμητη αύξηση βάρους σας, υπάρχουν κάποιοι που μπορείτε να επηρεάσετε. Εδώ είναι μερικοί συνήθεις λόγοι για την ανεπιθύμητη αύξηση βάρους.

Μη ρεαλιστικοί στόχοι

Όπως πολλοί άνθρωποι, όταν ξεκινάτε ένα πρόγραμμα απώλειας βάρους θέλετε να χάσετε πολλά κιλά όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Μπορεί να ακολουθήσετε περιοριστικά προγράμματα διατροφής ή έντονα προγράμματα προπόνησης που είναι δύσκολο να τα διαχειριστείτε μακροπρόθεσμα. Η επιθυμία σας να χάσετε όσο το δυνατόν περισσότερο βάρος σε όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο μπορεί να είναι ο λόγος που παίρνετε κιλά αντί να χάνετε.

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2018 που δημοσιεύτηκε στο Preventive Medicine Reports , ο καθορισμός μη ρεαλιστικών στόχων οδηγεί σε μη βιώσιμα αποτελέσματα απώλειας βάρους και αισθήματα αδυναμίας όταν πρόκειται για την ιδέα της απώλειας βάρους στο μέλλον. Οι μη ρεαλιστικοί στόχοι μπορεί επίσης να σας δυσκολέψουν να διατηρήσετε τα κιλά που έχετε ήδη χάσει.

Μεγέθη μερίδων

Τα μεγέθη της μερίδας σας μπορεί να εξηγούν γιατί παίρνετε βάρος αντί να χάνετε. Τα μεγέθη των μερίδων αυξάνονται στα εστιατόρια και στο σπίτι εδώ και χρόνια, σύμφωνα με μια κριτική του 2018 που δημοσιεύτηκε στο The Proceedings of the Nutrition Society. Αυτό που θεωρείτε κανονική μερίδα φαγητού, μπορεί να είναι σημαντικά μεγαλύτερο από το τυπικό μέγεθος μερίδας.

Επίσης μια ανασκόπηση του 2018 σημειώνει ότι όχι μόνο οι μερίδες είναι μεγαλύτερες από ό,τι ήταν στο παρελθόν, αλλά οι άνθρωποι τρώνε μεγάλες ποσότητες τροφών με πολλές θερμίδες και χαμηλής περιεκτικότητας σε θρεπτικά συστατικά. Η κατανάλωση μεγάλων μερίδων τροφίμων υψηλής ενέργειας και χαμηλής περιεκτικότητας σε θρεπτικά συστατικά αυξάνει τη συνολική πρόσληψη θερμίδων, οδηγώντας σε αύξηση βάρους.

Επιλογές τροφίμων

Ακόμα κι αν προσέχετε τις θερμίδες, οι διατροφικές σας επιλογές μπορεί να είναι ο λόγος που κερδίζετε βάρος αντί να χάνετε. Μια μελέτη του 2019 που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Cell Metabolism διερεύνησε τις επιπτώσεις της κατανάλωσης μιας δίαιτας εξαιρετικά επεξεργασμένων τροφίμων στις διατροφικές συνήθειες και το βάρος σε μια μικρή ομάδα ενηλίκων. Οι συμμετέχοντες έκαναν μια ελάχιστα επεξεργασμένη δίαιτα για 2 εβδομάδες και μια εξαιρετικά επεξεργασμένη δίαιτα για 2 εβδομάδες. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι όταν έλαβαν μια δίαιτα με εξαιρετικά επεξεργασμένα τρόφιμα πλούσια σε λιπαρά, αλάτι και ζάχαρη, κατανάλωναν 500 περισσότερες θερμίδες την ημέρα και έτρωγαν γρηγορότερα, σε σχέση με όταν ακολουθούσαν μια δίαιτα με ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα.

Έλλειψη κίνησης

Η σύγχρονη ζωή έχει κάνει πολλά πράγματα πιο βολικά. Μπορείτε να αλλάξετε κανάλι χωρίς να σηκωθείτε από τον καναπέ και ακόμη και να παραγγείλετε διάφορα πράγματα από το διαδίκτυο, τα οποία παραδίδονται απευθείας στην πόρτα σας. Αλλά αυτές οι σύγχρονες ανέσεις σας κάνουν επίσης λιγότερο δραστήριους. Οι περισσότεροι ενήλικες επιδίδονται σε πολύ λίγη σωματική δραστηριότητα —ή καθόλου—σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Όταν πρόκειται για τη διαχείριση βάρους, η άσκηση είναι μέρος της εξίσωσης και κάθε κίνηση μετράει. Εάν εργάζεστε από το σπίτι και παραγγέλνετε όλα όσα χρειάζεστε μέσω διαδικτύου, η απροσδόκητη αύξηση βάρους σας μπορεί να οφείλεται στην αλλαγή του τρόπου ζωής σας.

Φάρμακα και συνθήκες υγείας

Πολλά φάρμακα και καταστάσεις υγείας προκαλούν επίσης ανεπιθύμητη αύξηση βάρους. Ο ορμονικός έλεγχος των γεννήσεων, τα κορτικοστεροειδή και τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία παθήσεων ψυχικής υγείας μπορεί να σας κάνουν πιο επιρρεπείς στην αύξηση βάρους. Οι παθήσεις υγείας που σχετίζονται με τις ορμόνες, όπως ο υποθυρεοειδισμός, το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS) και το σύνδρομο Cushing, προκαλούν επίσης αύξηση βάρους. Επιπλέον, οι γυναίκες βιώνουν αύξηση βάρους κατά τη διάρκεια του εμμηνορροϊκού τους κύκλου λόγω κατακράτησης υγρών.

Ύπνος και στρες

Η έλλειψη ύπνου και το πολύ άγχος είναι επίσης κοινές αιτίες ανεπιθύμητης αύξησης βάρους. Όταν δεν κοιμάστε επαρκώς, το σώμα σας μετατρέπει τις περιττές θερμίδες σε λίπος, η όρεξή σας αυξάνεται και τρώτε περισσότερο. Το βραχυπρόθεσμο στρες είναι φυσιολογικό. Βελτιώνει την εστίαση και ενισχύει την ενέργεια σας για να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε μια αγχωτική κατάσταση. Αλλά το χρόνιο στρες είναι κακό για την υγεία και το βάρος σας. Όταν αισθάνεστε πάντα αγχωμένοι, η ορμόνη του στρες κορτιζόλη παραμένει υψηλή. Η κορτιζόλη είναι μια αναβολική ορμόνη που μειώνει τη μυϊκή μάζα και αυξάνει τη συσσώρευση λίπους.

Στρατηγικές για να αντιστρέψετε την ανεπιθύμητη αύξηση βάρους

Όταν θέλετε να αναπτύξετε στρατηγικές για να αντιστρέψετε την ανεπιθύμητη αύξηση βάρους, είναι σημαντικό πρώτα να μάθετε τι κρύβεται πίσω από το επιπλέον βάρος. Προγραμματίστε μια συνάντηση με τον γιατρό σας, ο οποίος μπορεί να σας ζητήσει να κάνετε κάποιες εξετάσεις, για να ελέγξει για παθήσεις υγείας που μπορεί να συμβάλουν στα προβλήματα βάρους σας ή μπορεί να επανεξετάσει τα φάρμακά σας. Μόλις μάθετε την αιτία της αύξησης του βάρους, μπορείτε να αναπτύξετε στρατηγικές για την αντιμετώπιση της αιτίας.

Μπορεί επίσης να υιοθετήσετε στρατηγικές που βοηθήσουν να διαχειριστείτε το άγχος, όπως η άσκηση ή ο διαλογισμός. Επιπλέον, σκεφτείτε να προσθέσετε την τακτική άσκηση και τεχνικές διαχείρισης του στρες στη ρουτίνα σας. Αυτά θα ενισχύσουν τις προσπάθειές σας για τη διαχείριση του βάρους και μπορεί ακόμη και να βελτιώσουν τον ύπνο σας.

Όσον αφορά την απώλεια βάρους, καμία στρατηγική δεν λειτουργεί για όλους. Η συνεργασία με έναν επαγγελματία, μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τις αιτίες της αύξησης του βάρους σας, ώστε να μπορείτε να κάνετε τις κατάλληλες προσαρμογές που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε τους στόχους σας.

Αλλά, το πιο σημαντικό, προσπαθήστε να μην εστιάσετε σε αυτόν τον αριθμό στη ζυγαριά. Αντιθέτως, εστιάστε στο πώς αισθάνεστε σωματικά και ψυχικά. Το να κάνετε θετικές αλλαγές στον τρόπο ζωής σας ενισχύει την ενέργειά σας και σας δίνει μια καλύτερη αίσθηση ευεξίας. Εάν διαπιστώσετε ότι παρά τις προσπάθειές σας συνεχίζετε να κερδίζετε βάρος, μπορεί να σας βοηθήσει να μιλήσετε με έναν ειδικό.