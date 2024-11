Πώς θα καταλάβεις ότι έχεις έλλειψη βιταμίνης C

Τα κυριότερα συμπτώματα έλλειψης της βιταμίνης C

Η βιταμίνη C είναι μια κοινή θρεπτική ουσία και οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι μια από τις βασικές της ιδιότητες είναι η τόνωση του ανοσοποιητικού. Είναι επίσης ένα απαραίτητο θρεπτικό συστατικό, που σημαίνει ότι το σώμα δεν μπορεί να το παράγει μόνο του, επομένως πρέπει να λαμβάνεται μέσω διατροφικών πηγών ή να καταναλώνεται ως συμπλήρωμα.

Πηγές βιταμίνης C

Η βιταμίνη C βρίσκεται σε αφθονία σε διάφορα φρούτα, λαχανικά, βότανα και εμπλουτισμένα τρόφιμα. Οι κοινές πηγές μπορούν να βρεθούν στον παρακάτω.

Ακτινίδιο 93 mg (103% DV )

Κόκκινες και πορτοκαλί πιπεριές 128 mg

Φράουλες 59 mg

πορτοκάλια 53 mg

Παπάγια 61 mg

Μπρόκολο 89 mg

Ντομάτα 23 mg

Επιδράσεις της βιταμίνης C στο ανοσοποιητικό σύστημα

Υποστηρίζει την παραγωγή λευκών αιμοσφαιρίων, την άμυνα του οργανισμού έναντι των λοιμώξεων.

Είναι αντιοξειδωτικό, που σημαίνει ότι έχει εξουδετερωτική δράση στις ελεύθερες ρίζες που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στα κύτταρα μας.

Έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, οι οποίες βοηθούν στη διατήρηση ενός ισορροπημένου ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς η χρόνια φλεγμονή μπορεί να μειώσει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού.

Παίζει βασικό ρόλο στην παραγωγή κολλαγόνου, το οποίο συμβάλλει στην ακεραιότητα του δέρματος και των βλεννογόνων. Με τη σειρά του, όσο πιο υγιές είναι το δέρμα, τόσο λιγότερο πιθανό είναι τα παθογόνα να εισέλθουν στον φραγμό του δέρματος και να προκαλέσουν μόλυνση.

Είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία αντισωμάτων, πρωτεϊνών που αναγνωρίζουν πότε υπάρχουν βακτήρια ή ιοί, γεγονός που ενισχύει την ανοσολογική απόκριση του οργανισμού.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η βιταμίνη C παίζει περισσότερο υποστηρικτικό ρόλο στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και του δερματικού φραγμού. Αν και δεν προλαμβάνει ή θεραπεύει τις ασθένειες από μόνη της, είναι απαραίτητη για ένα υγιές και λειτουργικό ανοσοποιητικό σύστημα.

Βιταμίνη C και κρυολόγημα- γρίπη

Η θεωρία ότι η βιταμίνη C έχει επίδραση στο κρυολόγημα και στη γρίπη, διαδόθηκε γύρω στο 1970, όταν ο νομπελίστας Linus Pauling δημοσίευσε ένα βιβλίο για την πρόληψη του κρυολογήματος με τη χρήση μεγάλων δόσεων βιταμίνης C. Όμως εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν πραγματικά αξιόπιστες μελέτες, που να αποδείκνυαν ότι αυτή η πεποίθηση είναι αληθινή. Από τότε έχει μελετηθεί εκτενώς. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, πολλαπλές τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες έχουν εξετάσει αν η βιταμίνη C έχει πραγματική επίδραση στο κρυολόγημα.

Τα αποτελέσματα ήταν αρκετά απογοητευτικά. Διότι, οι περισσότερες μελέτες αποκάλυψαν ό,τι η συμπλήρωση με 200mg ή περισσότερο, δεν μείωσε τη συχνότητα της ασθένειας. Ωστόσο υπάρχει μια τάση της βιταμίνης C να μειώνει τη σοβαρότητα του κρυολογήματος. Άρα, το μόνο σίγουρο είναι ότι εάν παίρνετε αρκετή ποσότητα βιταμίνης C, δεν θα γλυτώσετε το κρυολόγημα, αλλά μπορεί τα συμπτώματα να είναι πιο ελαφριά και να διαρκέσουν μικρότερο χρονικό διάστημα.

Ο ρόλος της βιταμίνης C πέρα ​​από την ανοσία

Εκτός από το ρόλο της στο ανοσοποιητικό, η βιταμίνη C συμβάλλει επίσης σε άλλες απαραίτητες λειτουργίες του σώματος, όπως η ενίσχυση της απορρόφησης σιδήρου, η παραγωγή νευροδιαβιβαστών στον εγκέφαλο που συμβάλλουν στην πρόληψη της κατάθλιψης και του άγχους, στη ρύθμιση της ισταμίνης, στην υγεία των αρθρώσεων και στη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας.

Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε από τα παραπάνω η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για την υγεία μας, γι αυτό και είναι σημαντικό να παίρνουμε αρκετή από αυτή ώστε να μην έχουμε έλλειψη. Πώς όμως θα καταλάβετε ότι έχετε ανεπάρκεια σε βιταμίνη C; Παρακάτω θα δούμε τα κυριότερα συμπτώματα.

unsplash

Τα κυριότερα συμπτώματα έλλειψης της βιταμίνης C

Προβλήματα στα δόντια

Σοβαρές μορφές ανεπάρκειας βιταμίνης C προκαλούν σκορβούτο, νόσο που εκδηλώνεται με πρήξιμο και μάτωμα στα ούλα, βλάβες στα δόντια, υποδόρια αιματώματα, αιμορραγίες των ιστών και αναιμία. Μειωμένη πρόσληψη βιταμίνης C ενδέχεται να προκαλέσει ευκολότερα λοιμώξεις και ιώσεις.

Ξηρό δέρμα

Εάν παρατηρήσετε ότι έχετε ξηροδερμία τότε μπορεί να είναι σημάδι έλλειψης της βιταμίνης C. Αυτό συμβαίνει γιατί η βιταμίνη C μειώνει τη διαδικασία της γήρανσης και διατηρεί υγιής και λαμπερή την επιδερμίδα.

Πόνος σε όλο το σώμα

Εάν νιώθετε συνεχή πόνο στο σώμα σας, τότε είναι η κατάλληλη στιγμή να εξετάσετε τη διατροφή σας. Ο χρόνιος πόνος στις αρθρώσεις είναι ένα σύμπτωμα ανεπάρκειας βιταμίνης C, έλλειψη της οποίας προκαλεί εξασθένιση των χόνδρων που προστατεύουν τις αρθρώσεις.

Κόπωση

Η ανεπάρκεια της βιταμίνης C οδηγεί σε κόπωση και σε χαμηλή ενέργεια. Η εν λόγω βιταμίνη είναι απαραίτητη για την πνευματική και σωματική λειτουργία.

Καρδιαγγειακές παθήσεις

Είναι γνωστό ότι η βιταμίνη C περιορίζει τις βλαβερές συνέπειες των ελεύθερων ριζών μέσω της αντιοξειδωτικής της δραστηριότητας και μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη ή να καθυστερήσει την ανάπτυξη ορισμένων μορφών καρκίνου, καρδιαγγειακών παθήσεων και άλλων ασθενειών στις οποίες το οξειδωτικό στρες παίζει σημαντικό ρόλο.

Μεταβολές στη διάθεση

Είναι φυσιολογικό και υγιές να έχετε κάποιες μεταβολές στη διάθεσή σας, αλλά εάν αυτό συμβαίνει σε υπερβολικό βαθμό τότε ίσως είναι σύμπτωμα ανεπάρκειας βιταμίνης C.Μια επαρκής ποσότητα βιταμίνης C θα ελέγξει τις ορμόνες που ρυθμίζουν τη διάθεση και επίσης θα σας δώσει πνευματική σταθερότητα.

Λοιμώξεις

Η βιταμίνη C βοηθά στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και καταπολεμά τις λοιμώξεις. Όταν παρουσιάζετε έλλειψη κινδυνεύετε να αναπτύξετε περισσότερες μολύνσεις και επίσης μειώνεται η ικανότητα του οργανισμού να καταστρέφει τους παθογόνους παράγοντες που προκαλούν ασθένειες και λοιμώξεις.

Τέλος οι ενήλικες άντρες χρειάζονται 90 χιλιοστόγραμμα C την ημέρα, ενώ οι ενήλικες γυναίκες χρειάζονται 75 χιλιοστόγραμμα την ημέρα. Οι καπνιστές χρειάζονται 35 χιλιοστόγραμμα περισσότερο από τους μη καπνιστές.