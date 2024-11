Βιταμίνη C: Τελικά μπορεί να σε βοηθήσει όταν έχεις αρρωστήσει;

Όταν ήσασταν παιδιά και αρρωσταίνατε σίγουρα ακούγατε από τους γονείς σας ότι πρέπει να πίβνετε χυμό πορτοκάλι γιατί η βιταμίνη C θα σας κάνει καλά. Όμως τελικά μας βοηθά πραγματικά η βιταμίνη C όταν είμαστε άρρωστοι; Και ποια είναι τα οφέλη της;

Η βιταμίνη C υποστηρίζει το ανοσοποιητικό μας σύστημα, βοηθά το σώμα μας να επουλώνει τις πληγές, προστατεύει τις αρθρώσεις μας και συμβάλλει στον σχηματισμό κολλαγόνου, της κύριας πρωτεΐνης στο σώμα. Η βιταμίνη C είναι επίσης ένα αντιοξειδωτικό που βοηθά στην προστασία των κυττάρων σας από τις λεγόμενες ελεύθερες ρίζες , οι οποίες παράγονται όταν το σώμα σας εκτίθεται σε δυνητικά καρκινικά πράγματα όπως ο καπνός του τσιγάρου και οι ακτίνες του ήλιου. Όμως παρόλα αυτά τα οφέλη, υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία που υποστηρίζουν την ιδέα ότι η λήψη επιπλέον δόσεων βιταμίνης C μπορεί να αποτρέψει αποτελεσματικά τα κοινά κρυολογήματα.

Για τους περισσότερους ανθρώπους, η λήψη ενός καθημερινού από του στόματος συμπληρώματος βιταμίνης C μέσω δισκίων, σκόνης ροφημάτων ή τσίχλας μπορεί να μην είναι τόσο ωφέλιμο επειδή μπορεί να το λαμβάνετε από τη διατροφή σας φυσικά. Το σώμα μας δεν παράγει από μόνο του βιταμίνη C, αλλά πολλά από αυτά που τρώμε την περιέχουν. Τα εσπεριδοειδή μπορεί να είναι το πρώτο που σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε βιταμίνη C, αλλά τροφές όπως οι πατάτες, το σπανάκι, οι ντομάτες, τα μούρα και άλλα φρούτα και λαχανικά με έντονα χρώματα την περιέχουν επίσης. Σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση, μια πορτοκαλί πιπεριά έχει τριπλάσια ποσότητα βιταμίνης C από ένα πορτοκάλι.

Πηγές βιταμίνης C

Η βιταμίνη C βρίσκεται σε αφθονία σε διάφορα φρούτα, λαχανικά, βότανα και εμπλουτισμένα τρόφιμα. Οι κοινές πηγές μπορούν να βρεθούν στον παρακάτω.

Ακτινίδιο 93 mg (103% DV )

Κόκκινες και πορτοκαλί πιπεριές 128 mg

Φράουλες 59 mg

πορτοκάλια 53 mg

Παπάγια 61 mg

Μπρόκολο 89 mg

Ντομάτα 23 mg

Βιταμίνη C και κρυολόγημα

Πολλοί μπορεί να πιστεύουν ότι πρέπει να διπλασιάσουν τα συμπληρώματα βιταμίνης C όταν αισθάνονται άρρωστοι, αλλά η περισσότερη ποσότητα δεν είναι πάντα καλό. Η λήψη υπερβολικής ποσότητας βιταμίνης C μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες που μπορεί να σας κάνουν να αισθανθείτε χειρότερα, όπως ναυτία, έμετος , κράμπες στο στομάχι , φούσκωμα , κόπωση , καούρα , πονοκεφάλους, έξαψη του δέρματος και ακόμη και πέτρες στους νεφρούς σε μερικούς ανθρώπους. Βεβαιωθείτε ότι δεν καταναλώνετε περισσότερο από τη συνιστώμενη ημερήσια δόση των 500 χιλιοστόγραμμα.

Επιπλέον τα υψηλά επίπεδα βιταμίνης C μπορούν να επηρεάσουν πολλά είδη φαρμάκων, αλλά και τα αποτελέσματα ορισμένων ιατρικών εξετάσεων όπως ο έλεγχος αίματος ή γλυκόζης. Για ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, η χρήση αντιοξειδωτικών όπως η βιταμίνη C μπορεί να μειώσει την επίδραση των φαρμάκων χημειοθεραπείας.

Συνολικά, η λήψη βιταμίνης C μέσω της διατροφής είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποκομίσετε τα οφέλη της, αλλά η λήψη επιπλέον βιταμίνης C, ιδιαίτερα για εκείνους με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα , δεν θα ήταν επιβλαβής. Ορισμένες περιορισμένες έρευνες δείχνουν ότι η βιταμίνη C μπορεί να αποτρέψει τη διάρκεια ενός ιού, όπως το κοινό κρυολόγημα. Έτσι, εάν το κρυολόγημά σας διαρκεί μια εβδομάδα, η λήψη βιταμίνης C μπορεί να το μειώσει κατά 13 ώρες, κάτι που δεν είναι τόσο σημαντικό. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για να αποφασίσετε τι είναι καλύτερο για εσάς.