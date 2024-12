Πώς η χριστουγεννιάτικη μουσική μπορεί να επηρεάσει την υγεία σου

Είναι καλό για την υγεία σας να ακούτε χριστουγεννιάτικη μουσική;

Μερικοί τη λατρεύουν, κάποιοι τη μισούν. Αλλά μήπως η αντίδρασή μας στη χριστουγεννιάτικη μουσική είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή μουσική προτίμηση; Ή μήπως το "falalalala" έχει βαθύτερο ψυχολογικό νόημα και αντίκτυπο στην υγεία μας; Γιατί όταν κάποιοι ακούν, για παράδειγμα, το «White Christmas» του Bing Crosby, μεταφέρονται αμέσως στην παιδική ηλικία και πλημμυρίζουν από χαρούμενα συναισθήματα; Γιατί αναζητούμε τα ίδια χριστουγεννιάτικα τραγούδια ξανά και ξανά, κάτι που μπορεί να μην κάνουμε με άλλα είδη μουσικής; Έρευνες έχουν δείξει ότι η μουσική επηρεάζει σχεδόν όλα τα μέρη του εγκεφάλου , συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που ασχολούνται με τη μνήμη και το συναίσθημα.

Όταν οι άνθρωποι ακούνε τη μουσική που τους αρέσει, επηρεάζονται πολλά μέρη του εγκεφάλου που ασχολούνται με την ευχαρίστηση, το συναίσθημα και την ανταμοιβή. Αλλά, τεχνικά, αυτό λειτουργεί με οποιαδήποτε μουσική, είτε είναι τζαζ, κλασική, γκάιντα, τάνγκο, ποπ, ροκ, κ.λπ. Ωστόσο, η μουσική των γιορτών φαίνεται μοναδική ως προς την ικανότητά της να επηρεάζει τη νοσταλγία και τα συναισθήματά μας με έναν τρόπο που σχεδόν θεραπεύει. Λοιπόν, υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στο χριστουγεννιάτικο άλμπουμ της Mariah Carey; Ας μάθουμε.

Πώς μας επηρεάζει η χριστουγεννιάτικη μουσική;

Αν και δεν υπάρχει κάποια μελέτη ειδικά για τη χριστουγεννιάτικη μουσική, μια μελέτη που αναλύει την αύξηση της ντοπαμίνης που προκαλείται από τη μουσική και περαιτέρω έρευνα που αναφέρεται από την American Psychological Association, δείχνουν ότι η μουσική μπορεί να μειώσει το άγχος και να σας βάλει σε καλή διάθεση. Έτσι, αποδεικνύεται ότι το «All I Want for Christmas Is You» μπορεί, στην πραγματικότητα, να έχει κάποια οφέλη για την υγεία τα οποία τονώνουν τη διάθεση. Άρα λοιπόν αν είστε λάτρεις της χριστουγεννιάτικης μουσικής, θα μπορούσε πράγματι να έχει θετική επίδραση στην υγεία σας. Επίσης, Δανοί επιστήμονες που διεξήγαγαν μια μικρή μελέτη το 2022 διαπίστωσαν ότι η χριστουγεννιάτικη μουσική μπορεί να μειώσει τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης και, σύμφωνα με τους ερευνητές, να δυναμώσει το πνεύμα των Χριστουγέννων.

Τι γίνεται όμως αν είσαι ο Grinch των Χριστουγέννων;

Οι Grinch και Ebenezer Scrooge δεν πρόκειται να νιώσουν ξαφνικά χαρούμενοι όταν ακούν το «Jingle Bells» - αντίθετα, η μουσική θα μπορούσε να τους κάνει να νιώσουν ακόμα πιο νευριασμένοι. Επίσης ακόμα κι αν σας αρέσει η χριστουγεννιάτικη μουσική, η επανάληψη μπορεί να σας κουράσει. Όταν η ένα τραγούδ παίζεται επαναλαμβανόμενα, μπορεί στο τέλος να γίνει δυσάρεστο. Παρόλα αυτά οι περισσότεροι συνδέουν τη χριστουγεννιάτικη μουσική με τη χαρούμενη διάθεση της εποχής.

Ο παράγοντας νοσταλγία

Οι αναμνήσεις που φέρνει η χριστουγεννιάτικη μουσική μπορούν να έχουν θεραπευτική επίδραση, προκαλώντας τον εγκέφαλο να αυξήσει τα επίπεδα σεροτονίνης και να καταπραΰνει το άγχος. Επιπλέον, σύμφωνα με μια μελέτη του 2012 που δημοσιεύτηκε στο Journal of Consumer Research, τις περισσότερες φορές αναζητούμε συνειδητά τις ίδιες εμπειρίες ξανά και ξανά, επειδή περιμένουμε να βιώσουμε τα ίδια θετικά συναισθήματα που είχαμε στο παρελθόν. Για αυτόν τον λόγο, παρακολουθούμε τις ίδιες ταινίες, διαβάζουμε τα ίδια βιβλία και ακούμε χριστουγεννιάτικα τραγούδια σε επανάληψη — για να βρούμε τη χαρά που μας έδιναν όλα αυτά στο παρελθόν. Έτσι, οι άνθρωποι που τους αρέσει η χριστουγεννιάτικη μουσική θα έχουν πιθανώς μια θετική φυσιολογική απόκριση (επίσης γνωστή ως πνεύμα Χριστουγέννων) κάθε χρόνο.