Να πότε τα συμπληρώματα βιταμινών μπορεί να βλάψουν την υγεία σου

Οι βιταμίνες είναι θρεπτικά συστατικά που μπορούν να ληφθούν μέσω της διατροφής ή ως συμπληρώματα διατροφής. Η λήψη της κατάλληλης ποσότητας βιταμινών είναι απαραίτητη για να λειτουργεί σωστά το σώμα σας

Ίσως να μην το γνωρίζετε, αλλά η λήψη περίσσειας βιταμινών μπορεί να προκαλέσει μια σειρά από προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένης της τοξικότητας (υπερβιταμίνωση). Τα συμπτώματα υπερδοσολογίας βιταμινών μπορεί να περιλαμβάνουν δερματικό εξάνθημα, στομαχικές διαταραχές, επιληπτικές κρίσεις ή εγκεφαλικό επεισόδιο.

Μπορεί η περίσσεια βιταμινών να βλάψει την υγεία σας;

Ναι, η λήψη υπερβολικών βιταμινών μπορεί να βλάψει την υγεία σας. Τα συμπληρώματα βιταμινών θεωρούνται συχνά ένας αβλαβής τρόπος για τη βελτίωση της υγείας. Ωστόσο, να έχετε υπόψη σας ότι υπάρχουν κίνδυνοι που σχετίζονται με τις βιταμίνες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν παίρνετε υψηλές δόσεις ή τις παίρνετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι σοβαροί κίνδυνοι που συνδέονται με τις υψηλές δόσεις βιταμινών είναι οι παρακάτω:

Αυξημένος κίνδυνος θνησιμότητας : Οι σταθερά υψηλές δόσεις συμπληρωμάτων βιταμίνης Ε (≥400 διεθνείς μονάδες (UI)/ημέρα) σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου.

Κίνδυνος καρκίνου : Μελέτες έχουν δείξει ότι υψηλές δόσεις βιταμινών Α, Β6 και Β12 μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα. Η λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης Ε σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να προκαλέσει επανεμφάνιση του καρκίνου μετά από θεραπεία με ακτινοβολία.

Κίνδυνος κατάγματος : Η λήψη υπερβολικής ποσότητας βιταμίνης Α ή βιταμίνης D μπορεί να μειώσει την οστική πυκνότητα και να αυξήσει την πιθανότητα καταγμάτων των οστών.

Λιποδιαλυτές vs υδατοδιαλυτές βιταμίνες

Οι βιταμίνες ταξινομούνται είτε ως διαλυτές στο λίπος ( λιποδιαλυτές) ή διαλυτές στο νερό (υδατοδιαλυτές). Οι λιποδιαλυτές βιταμίνες περιλαμβάνουν τις βιταμίνες A, D, E και K. Οι υδατοδιαλυτές περιλαμβάνουν και τις οκτώ βιταμίνες του συμπλέγματος Β και τη βιταμίνη C.

Κίνδυνοι υπερβολικής πρόσληψης λιποδιαλυτών βιταμινών

Αυτές οι βιταμίνες παραμένουν στον οργανισμό περισσότερο και είναι πιο πιθανό να συσσωρευτούν στο σώμα. Αυτό σημαίνει ότι οι λιποδιαλυτές βιταμίνες είναι πιο πιθανό να προκαλέσουν τοξικότητα. Τα συμπτώματα της υπερβολικής ποσότητας βιταμίνης Α περιλαμβάνουν:

Ηπατικά προβλήματα

Απώλεια όρασης

Αυξημένη πίεση στο κρανίο (ενδοκρανιακή υπέρταση)

Τα συμπτώματα της υπερβολικής ποσότητας βιταμίνης D περιλαμβάνουν:

Υπερβολική ούρηση

Επιληπτικές κρίσεις

Κατάγματα οστών

Τα συμπτώματα της υπερβολικής ποσότητας βιταμίνης Ε περιλαμβάνουν:

Υπερβολική αιμορραγία

Εγκεφαλικό

Κίνδυνοι υπερβολικής πρόσληψης υδατοδιαλυτών βιταμινών

Οι υδατοδιαλυτές βιταμίνες είναι γενικά πιο ασφαλείς από τις λιποδιαλυτές βιταμίνες επειδή δεν συσσωρεύονται στο σώμα. Εάν παίρνετε υπερβολική ποσότητα από αυτές τις βιταμίνες, το σώμα σας συνήθως τις αφαιρεί μέσω των ούρων σας. Τα συμπτώματα υπερβολικής δόσης υδατοδιαλυτών βιταμινών μπορεί να μην εντοπιστούν αμέσως. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

Ναυτία

Εμετός

Διάρροια

Δερματικό εξάνθημα

Ποιος κινδυνεύει από τοξικότητα

Όποιος παίρνει συμπληρώματα βιταμινών μπορεί να παρουσιάσει τοξικότητα βιταμινών, ορισμένοι όμως διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο.

Μωρά: Τα μωρά που θηλάζουν μπορεί να έχουν αυξημένα επίπεδα βιταμινών εάν οι μητέρες τους λαμβάνουν συμπληρώματα. Επίσης τα βρεφικά παρασκευάσματα για πρόωρα μωρά συχνά περιέχουν υψηλές ποσότητες βιταμίνης D, η οποία μπορεί να προκαλέσει τοξικότητα εάν καταναλωθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Παιδιά: Τα παιδιά διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να λάβουν κατά λάθος υπερβολική ποσότητα βιταμινών. Πολλές βιταμίνες που κυκλοφορούν στο εμπόριο μοιάζουν με καραμέλες, κάτι που τις κάνει ιδιαίτερα ελκυστικές για τα παιδιά.

Έγκυες: Αν και η ανεπάρκεια βιταμινών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να βλάψει ένα αναπτυσσόμενο μωρό, η υπερβολική ποσότητα μπορεί επίσης να είναι επικίνδυνη. Στην πραγματικότητα, οι έγκυες στις ανεπτυγμένες χώρες έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν αυξημένα επίπεδα βιταμίνης Α παρά λίγη ποσότητα. Τα υψηλά επίπεδα βιταμίνης Α κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης μπορεί να προκαλέσουν καρδιακές ή εγκεφαλικές ανωμαλίες στο μωρό ή αποβολή.

Ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας: Οι ηλικιωμένοι μπορεί να μεταβολίσουν τα φάρμακα με διαφορετικό τρόπο από τους νεότερους. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουν υψηλότερα ή χαμηλότερα επίπεδα βιταμινών στο σώμα μετά από μια τυπική δοσολογία από ό,τι οι νεότεροι σε ηλικία. Για παράδειγμα, οι ηλικιωμένοι μπορεί να έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν γνωστικά προβλήματα εάν παίρνουν υπερβολική ποσότητα βιταμίνης D.

Πόση ποσότητα από κάθε βιταμίνη χρειάζεστε;

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι οι υγιείς που ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή συνήθως δεν χρειάζεται να λαμβάνουν συμπληρώματα βιταμινών. Στην πραγματικότητα, η έρευνα δείχνει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι λαμβάνουν ήδη τις συνιστώμενες ποσότητες βιταμινών μέσω της τροφής. Να τι πρέπει να προσέχετε πριν πάρετε κάποιο συμπλήρωμα βιταμινών.

Βιταμίνη Α : Οι ημερήσιες ανάγκες ποικίλλουν από 700 έως 1300 μικρογραμμάρια (μg) την ημέρα, ανάλογα με το φύλο και το εάν είστε έγκυες ή θηλάζετε. Η βιταμίνη Α είναι ζωτικής σημασίας για την όραση, την ανάπτυξη των οστών και ένα υγιές ανοσοποιητικό σύστημα. 11 Οι διατροφικές πηγές περιλαμβάνουν γαλακτοκομικά, αυγά και ψάρια.

Βιταμίνη Β3 : Η συνιστώμενη πρόσληψη είναι 14 έως 18 χιλιοστόγραμμα (mg) ημερησίως, ανάλογα με το φύλο και την κατάσταση της εγκυμοσύνης. Η βιταμίνη Β3, γνωστή και ως νιασίνη, βρίσκεται σε κρέατα όπως το κοτόπουλο, το μοσχάρι και το ψάρι. Το σώμα τη χρειάζεται για να παράγει ενέργεια.

Βιταμίνη C : Οι άνδρες πρέπει να στοχεύουν σε 90 mg ημερησίως, ενώ οι γυναίκες χρειάζονται 75 έως 120 mg ημερησίως, ανάλογα με την κατάσταση εγκυμοσύνης και γαλουχίας. Η βιταμίνη C είναι ένα αντιοξειδωτικό που βοηθά το σώμα να χτίσει το κολλαγόνο και να διασπάσει την πρωτεΐνη. Οι άνθρωποι δεν παράγουν βιταμίνη C, επομένως πρέπει να την καταναλώνουν μέσω της διατροφής ή των συμπληρωμάτων τους. Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι πλούσια σε βιταμίνη C.

Βιταμίνη D : Οι περισσότεροι ενήλικες χρειάζονται 15 μg βιταμίνης D καθημερινά. Το σώμα παράγει βιταμίνη D μέσω της έκθεσης στο ηλιακό φως. Είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία των οστών. Μερικά ψάρια περιέχουν βιταμίνη D και πολλές άλλες τροφές είναι εμπλουτισμένες με αυτήν.

Βιταμίνη Ε : Επιδιώξτε 15 mg την ημέρα ή 19 mg εάν θηλάζετε. Η βιταμίνη Ε είναι ένα αντιοξειδωτικό που ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και προστατεύει από τις βλάβες που προκαλούνται από τις ελεύθερες ρίζες. Οι διατροφικές πηγές περιλαμβάνουν ξηρούς καρπούς, σπόρους και έλαια.

Συζητήστε τους στόχους σας με έναν γιατρό εάν σκέφτεστε να πάρετε ένα συμπλήρωμα βιταμινών. Μερικά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη πριν ξεκινήσετε ένα συμπλήρωμα περιλαμβάνουν:

Τρέχοντα επίπεδα βιταμινών : Εάν ανησυχείτε για έλλειψη βιταμινών, μια απλή εξέταση αίματος μπορεί να σας βοηθήσει να διευκρινίσετε εάν χρειάζεστε ή όχι συμπληρώματα.

Διατροφή: Να θυμάστε ότι χρειάζεστε μόνο μικρές ποσότητες βιταμινών. Οι περισσότεροι υγιείς άνθρωποι τις παίρνουν ακολουθώντας μια ισορροπημένη διατροφή.

Συνθήκες υγείας : Εάν είστε έγκυες, θηλάζετε, κάνετε περιοριστική δίαιτα ή έχετε άλλες ιατρικές παθήσεις, συζητήστε τη χρήση βιταμινών με έναν ειδικό για να βεβαιωθείτε ότι παίρνετε τη σωστή ποσότητα.

Οι βιταμίνες είναι ζωτικής σημασίας για το ανθρώπινο σώμα, αλλά οι υψηλές δόσεις μπορεί να είναι επιβλαβείς. Τα συμπτώματα της υπερδοσολογίας βιταμινών μπορεί να κυμαίνονται από ήπια (στομαχικές διαταραχές ή δερματικό εξάνθημα) έως σοβαρά (ηπατική βλάβη, επιληπτικές κρίσεις ή εγκεφαλικό επεισόδιο).