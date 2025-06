Έχεις ξηρά χείλη; Να ποιες βιταμίνες που μπορεί να σου λείπουν

Τα σκασμένα χείλη δεν είναι πάντα θέμα καιρού. Δείτε ποιες βιταμίνες μπορεί να λείπουν από τον οργανισμό σας και πώς να το αντιμετωπίσετε φυσικά.

Η έλλειψη βιταμινών μπορεί να είναι μια πιθανή αιτία για την επαναλαμβανόμενη ξηρότητα των χειλιών. Συγκεκριμένα, η ανεπαρκής πρόσληψη βιταμινών Β, βιταμίνης C, ψευδαργύρου ή σιδήρου μπορεί να προκαλέσει σκάσιμο στα χείλη σας, όμως υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπορεί να ευθύνονται για την ξηρότητα των χειλιών, γι' αυτό μιλήστε με τον γιατρό σας πριν αυξήσετε την πρόσληψη αυτών των θρεπτικών συστατικών.

Ξηρά χείλη και έλλειψη βιταμινών

Βιταμίνες Β

Οι βιταμίνες Β είναι μια ομάδα υδατοδιαλυτών βιταμινών που είναι απαραίτητες για διάφορες διεργασίες στο ανθρώπινο σώμα. Μπορεί να παρατηρήσετε ξηρά χείλη και παρόμοια συμπτώματα εάν έχετε ανεπάρκεια στις ακόλουθες βιταμίνες του συμπλέγματος Β.

Νιασίνη (βιταμίνη Β3) : Η ανεπάρκεια της βιταμίνης Β3 είναι ασυνήθιστη στις ανεπτυγμένες χώρες, καθώς είναι άμεσα διαθέσιμη σε πολλά τρόφιμα, όπως το κρέας, τα όσπρια και τα δημητριακά. Όταν εμφανίζεται σοβαρή ανεπάρκεια νιασίνης, οδηγεί σε πελλάγρα., μια πάθηση που προκαλεί μια σειρά συμπτωμάτων, όπως πληγές στο στόμα και δερματικά προβλήματα, τα οποία μπορεί να εκδηλωθούν ως σκασμένα χείλη.

Βιοτίνη (βιταμίνη Β7) : Η βιοτίνη είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική κυτταρική λειτουργία και τη μετατροπή της τροφής σε ενέργεια. Υπάρχει σε ένα ευρύ φάσμα τροφίμων, επομένως η έλλειψή της είναι σπάνια. Εάν έχετε έλλειψη Β7, ωστόσο, τα χείλη σας μπορεί να πρηστούν ή να εμφανίσουν φολίδες.

Πυριδοξίνη (βιταμίνη Β6) : Η ανεπαρκής πρόσληψη ή απορρόφηση της Β6 είναι συχνή σε νεφρική νόσο τελικού σταδίου. Η ανεπάρκεια μπορεί να οδηγήσει σε μια πάθηση που προκαλεί φολιδωτά χείλη και σκασμένες γωνίες στο στόμα.

Ριβοφλαβίνη (βιταμίνη Β2) : Η Β2 είναι απαραίτητη για την παραγωγή ενέργειας, τον μεταβολισμό και την ανάπτυξη. Όπως και με τη Β6, η ανεπάρκεια ριβοφλαβίνης μπορεί να οδηγήσει σε χειλίτιδα και πρησμένα, σκασμένα χείλη.

Θα πρέπει να είστε σε θέση να λαμβάνετε επαρκείς βιταμίνες Β μέσω μιας ισορροπημένης διατροφής. Εάν υποψιάζεστε ότι έχετε ανεπάρκεια, μιλήστε με τον γιατρό σας σχετικά με τη σωστή χορήγηση συμπληρωμάτων. Ωστόσο να είστε προσεκτικοί γιατί η υπερβολική λήψη αυτών των βιταμινών μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες και η λήψη συμπληρωμάτων μόνο για μία δόση μπορεί να οδηγήσει σε ανισορροπία.

Ψευδάργυρος

Ο ψευδάργυρος είναι ένα ιχνοστοιχείο, που σημαίνει ότι το σώμα σας τον χρειάζεται μόνο σε μικρές ποσότητες. Παρά ταύτα, παίζει κρίσιμο ρόλο σε εκατοντάδες ενζυματικές αντιδράσεις και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υγείας του δέρματος, της πέψης, της ανοσίας και της ανάπτυξης. Επειδή είναι απαραίτητος σε όλο το σώμα, η ανεπάρκεια ψευδαργύρου μπορεί να επηρεάσει τα ακόλουθα:

Οστά

Πεπτικό σύστημα

Αναπαραγωγική οδός

Νευρικό σύστημα

Ανοσοποιητικό σύστημα

Δέρμα

Τα σκασμένα χείλη μπορεί να είναι ένα σπάνιο σύμπτωμα ανεπάρκειας ψευδαργύρου. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η ανεπάρκεια ψευδαργύρου σχετίζεται με φλεγμονή των χειλιών, η οποία μπορεί επίσης να προκαλέσει ξηρότητα.

Σίδηρος

Ο σίδηρος είναι απαραίτητος για την παραγωγή αιμοσφαιρίνης και μυοσφαιρίνης, δύο πρωτεΐνες που μεταφέρουν οξυγόνο σε όλο το σώμα. Ο σίδηρος έχει πολλούς άλλους ζωτικούς ρόλους, επομένως η ανεπάρκεια αυτού του μετάλλου μπορεί να είναι επιζήμια. Η φλεγμονή των χειλιών και γωνιώδης χειλίτιδα( σκασμένες γωνίες του στόματος) έχουν συνδεθεί με έλλειψη σιδήρου. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το ξεφλούδισμα των χειλιών μπορεί επίσης να υποδηλώνει έλλειψη σιδήρου.

Βιταμίνη C

Η βιταμίνη C (L-ασκορβικό οξύ) είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και την επιδιόρθωση των ιστών. Είναι επίσης ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό, που σημαίνει ότι μπορεί να βοηθήσει στην προστασία των κυττάρων από τις ελεύθερες ρίζες που προκαλούν κυτταρική βλάβη. Η ανεπάρκεια, η οποία είναι ασυνήθιστη, μπορεί να οδηγήσει σε μια πολύ σπάνια ασθένεια γνωστή ως σκορβούτο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει στοματικές πληγές και προβλήματα στην επούλωση πληγών. Τα σοβαρά σκασμένα χείλη μπορεί να είναι σύμπτωμα της νόσου.

Ενώ το σώμα δεν μπορεί να παράγει βιταμίνη C από μόνο του, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι σε θέση να λάβουν επαρκείς ποσότητες από μια ισορροπημένη διατροφή. Ωστόσο, ο αλκοολισμός, η αιμοκάθαρση ή μια πεπτική διαταραχή όπως η νόσος του Crohn μπορούν να σας θέσουν σε κίνδυνο για σκορβούτο και ανεπάρκεια βιταμίνης C. Εάν διατρέχετε κίνδυνο ανεπάρκειας, ο γιατρός σας μπορεί να συζητήσει τρόπους για να αυξήσετε την πρόσληψη τροφών πλούσιων σε βιταμίνη C, όπως μούρα, μπρόκολο, λάχανο, εσπεριδοειδή , ακτινίδιο , πορτοκάλια , πιπεριές και ντομάτες. Επιπλέον, τα συμπληρώματα βιταμίνης C διατίθενται ως κάψουλες, μασώμενα δισκία και σκόνη.

Υπερβολική βιταμίνη Α και ξηρά χείλη

Η βιταμίνη Α, μια λιποδιαλυτή βιταμίνη και φυσικό αντιοξειδωτικό, είναι ένα θρεπτικό συστατικό που χρειάζεστε καθημερινά. Ωστόσο, η υπερβολική ποσότητα βιταμίνης Α από τρόφιμα, συμπληρώματα ή φάρμακα μπορεί να οδηγήσει σε μια μακρά λίστα συμπτωμάτων, όπως ξηρές, σκασμένες γωνίες του στόματος.

Άλλες αιτίες ξηρών χειλιών

Τα ξηρά χείλη μπορεί να έχουν αιτίες που δεν σχετίζονται με ελλείψεις θρεπτικών συστατικών. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα.

Αφυδάτωση: Τα ξηρά χείλη είναι ένα συνηθισμένο και πρώιμο σύμπτωμα ότι δεν καταναλώνετε αρκετό νερό και είστε αφυδατωμένοι. Η δίψα, η ξηροστομία, ο πονοκέφαλος, η μειωμένη ούρηση και η ζάλη είναι άλλα συμπτώματα αφυδάτωσης που μπορεί να συνοδεύουν τα ξηρά χείλη.

Συσκευές CPAP: Αυτές οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία της υπνικής άπνοιας ή άλλων ιατρικών παθήσεων που δυσκολεύουν την αναπνοή τη νύχτα. Δεν είναι ασυνήθιστο να ξηραίνουν τα χείλη (και το στόμα). Η επαναρύθμιση της μάσκας ύπνου σας ή η χρήση υγραντήρα ενώ κοιμάστε μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ξηροστομίας και χειλιών.

Δερματίτιδα εξ επαφής: Ενδέχεται να εμφανίσετε ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής εάν τα χείλη σας είναι συνεχώς υγρά, γεγονός που τα καθιστά ευαίσθητα και επιρρεπή σε ξηρότητα, ξεφλούδισμα και σκάσιμο. Αυτή η αντίδραση μπορεί επίσης να προκληθεί από κάποιο αλλεργιογόνο (που προκαλεί αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής ).

Φάρμακα: Τα αντιιικά φάρμακα , τα τοπικά αναισθητικά , τα τοπικά αντιβιοτικά και τα φάρμακα για την υπέρταση με άλφα-αδρενεργικά υποδοχείς μπορεί επίσης να προκαλέσουν ξηρότητα στα χείλη

Νόσος του θυρεοειδούς : Οι υπερθυρεοειδικές και υποθυρεοειδικές παθήσεις μπορούν να προκαλέσουν ξηροδερμία και πρήξιμο των χειλιών.

Άλλες πιθανές αιτίες ξηρότητας των χειλιών περιλαμβάνουν:

Έκθεση σε υπεριώδεις ακτίνες

Καπνός

Αλμυρά ή ερεθιστικά τρόφιμα

Υπερβολικό γλείψιμο των χειλιών σας

Λοιμώξεις

Καιρός

Θεραπείες για ξηρά χείλη

Συνήθως, μια ισορροπημένη διατροφή παρέχει όλα τα μικροθρεπτικά συστατικά που χρειάζεται το σώμα σας. Ωστόσο, συγκεκριμένες δίαιτες, οι συνθήκες υγείας και τα στάδια ζωής μπορεί μερικές φορές να κάνουν τη θρέψη του σώματός σας πιο δύσκολη. Παραδείγματα τρόπων με τους οποίους ένα άτομο μπορεί να αναπτύξει ελλείψεις θρεπτικών συστατικών περιλαμβάνουν:

Χαμηλή πρόσληψη τροφής (λόγω διατροφικής διαταραχής ή έλλειψης τροφής)

Διαταραγμένη πέψη και απορρόφηση θρεπτικών συστατικών από τα τρόφιμα

Τροφικές αλλεργίες ή δυσανεξίες

Χρόνιες γαστρεντερικές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένης της κοιλιοκάκης και της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου (IBD)

Εγκυμοσύνη

Για την αντιμετώπιση ξηρών, σκασμένων χειλιών:

Χρησιμοποιήστε προϊόντα περιποίησης χειλιών χωρίς άρωμα και χωρίς ερεθισμούς

Εφαρμόστε βάλσαμο χειλιών (όπως κερί μέλισσας ή βαζελίνη) όλη την ημέρα

Χρησιμοποιήστε ένα lip balm που περιέχει αντηλιακό αν βγαίνετε έξω

Πίνετε άφθονο νερό

Χρησιμοποιήστε υγραντήρα όταν βρίσκεστε στο σπίτι

Επίσης, αποφύγετε να γλείφετε τα χείλη σας. Μπορεί να πιστεύετε ότι προσθέτει υγρασία, ωστόσο, τα πεπτικά ένζυμα και οι ουσίες στο σάλιο σας μπορούν να διασπάσουν το δέρμα σας και να επιδεινώσουν την ξηρότητα των χειλιών.

Όλοι θα έχουν ξηρά χείλη κατά καιρούς και θα μπορούν να τα αντιμετωπίσουν με μερικές εύκολες θεραπείες στο σπίτι. Ωστόσο, ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτούν την ιδιαίτερη προσοχή ενός γιατρού.