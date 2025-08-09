Carnivore diet: Όσα πρέπει να ξέρεις πριν ξεκινήσεις τη δίαιτα των σαρκοφάγων

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη διατροφή που βασίζεται αποκλειστικά στο κρέας – οφέλη, κίνδυνοι και επιστημονικά δεδομένα.

Ξαφνιάστηκα στην κυριολεξία όταν έμαθα ότι η Carnivore Diet ήταν μια από τις δίαιτες που έχουν αναζητηθεί περισσότερο στο Google για το 2025 μέχρι στιγμής. Όταν έμαθα για πρώτη φορά αυτή τη δίαιτα το 2018, δεν πίστευα ότι θα κέρδιζε τόσο μεγάλη απήχηση — απλώς μου φαινόταν πολύ ακραία και, ειλικρινά, πολύ γελοία για να την πάρω στα σοβαρά. Αλλά να που φτάσαμε, επτά χρόνια αργότερα, και είναι πιο δημοφιλής από ποτέ. Ας αναλύσουμε λοιπόν τι περιλαμβάνει στην πραγματικότητα η δίαιτα των κρεατοφάγων— και αν είναι καλή ιδέα ή όχι.

Τι είναι η δίαιτα των σαρκοφάγων

Η δίαιτα των σαρκοφάγων είναι ακριβώς αυτό που ακούγεται: Μια δίαιτα αποκλειστικά με ζώα. Οι πιο ακραίες εκδοχές περιλαμβάνουν την κατανάλωση μόνο βοδινού, αλατιού και νερού. Ενώ άλλες εκδοχές επιτρέπουν και άλλες τροφές ζωικής προέλευσης, όπως κρέας, ψάρι, αυγά και ζωικά λίπη. Αλλά αυτή η δίαιτα αποκλείει όλες τις φυτικές τροφές. Αυτό σημαίνει ότι δεν τρώτε φρούτα, λαχανικά, δημητριακά, όσπρια, ξηρούς καρπούς και σπόρους. Με λίγα λόγια, είναι η τελευταία εκδοχή της τάσης της δίαιτας χαμηλών υδατανθράκων — σκεφτείτε την κετογονική δίαιτα, αλλά σε ακόμη πιο ακραίο επίπεδο.

Αυτή η τάση έγινε δημοφιλής από τον ορθοπεδικό χειρουργό Shawn Baker όταν την προώθησε στο podcast του Joe Rogan το 2017. Την ίδια χρονιά, η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του γιατρού ανακλήθηκε προσωρινά. Η άδεια επανήλθε το 2019 υπό την προϋπόθεση ότι θα επιβλέπονταν κατά την άσκηση της ιατρικής. Έκτοτε, η δημοτικότητά της Carnivore Diet συνέχισε να αυξάνεται, κυρίως χάρη στην προώθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ισχυρισμοί για τη δίαιτα των σαρκοφάγων

Οι οπαδοί αυτής της δίαιτας ισχυρίζονται ότι τους έχει βοηθήσει να βελτιώσουν:

Την απώλεια βάρους

Την ψυχική υγεία

Την υγεία του εντέρου

Τα επίπεδα ενέργειας

Τα επίπεδα φλεγμονής

Τις αυτοάνοσες παθήσεις

Ωστόσο, αυτοί είναι σε μεγάλο βαθμό ανέκδοτοι ισχυρισμοί που διατυπώνονται από μη επαγγελματίες της διατροφής και δεν υποστηρίζονται από την επιστήμη της διατροφής. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής μακροπρόθεσμες ή ελεγχόμενες μελέτες που να έχουν διερευνήσει τη δίαιτα των σαρκοφάγων.

Κίνδυνοι της δίαιτας των σαρκοφάγων

Η βιομηχανική παραγωγή ζωικών τροφών μπορεί να βλάψει την πλανητική υγεία, αναφέρει ο ιστότοπος των Ηνωμένων Εθνών, αλλά η Carnivore diet μπορεί να βλάψει και την προσωπική υγεία.

Ελλείψεις βιταμινών και μετάλλων

Η δίαιτα των σαρκοφάγων είναι εξαιρετικά περιοριστική, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ελλείψεις θρεπτικών συστατικών και μακροχρόνιες περιοριστικές διατροφικές συνήθειες. Μια μελέτη περίπτωσης στο τεύχος Δεκεμβρίου 2024 του Nutrients σημείωσε ότι η δίαιτα των σαρκοφάγων δεν επαρκούσε για τη θειαμίνη, το μαγνήσιο, το ασβέστιο, τη βιταμίνη C (ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό) και άλλα. Η ανεπαρκής πρόσληψη αυτών των θρεπτικών συστατικών μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα υγείας της καρδιάς, του εγκεφάλου, των νεύρων και των οστών.

Έλλειψη φυτικών ινών και άλλων φυτικών ενώσεων

Πολυάριθμες φυτικές ενώσεις που καταπολεμούν τις ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων των φυτικών ινών, βρίσκονται φυσικά στα φυτά. Δεδομένου ότι η διατροφή των κρεατοφάγων αποκλείει τα φυτά, θα στερείται επίσης φυτοθρεπτικών συστατικών και φυτικών ινών που προστατεύουν την υγεία. Επίσης οι φυτικές ίνες είναι ζωτικής σημασίας για το συνολικό μικροβίωμα του εντέρου, την κινητικότητα και τις τακτικές κενώσεις. Η απουσία τους από τη δίαιτα των σαρκοφάγων μπορεί να οδηγήσει σε δυσκοιλιότητα και άλλες γαστρεντερικές παρενέργειες.

unsplash

Αυξημένος κίνδυνος καρδιακών παθήσεων και άλλων χρόνιων παθήσεων

Ορισμένες μελέτες, συμπεριλαμβανομένης μίας στο Journal of Cardiovascular and Development and Disease , έχουν συνδέσει την υψηλή πρόσληψη ορισμένων ζωικών τροφών -ιδίως επεξεργασμένων κρεάτων- με δείκτες αυξημένης φλεγμονής και οξειδωτικού στρες. Σύμφωνα με έρευνα σε επίπεδο πληθυσμού που δημοσιεύτηκε στο American Journal of Lifestyle Medicine τον Φεβρουάριο του 2025, η υιοθέτηση περισσότερων φυτικών διατροφικών προτύπων μπορεί να μειώσει σημαντικά τον συνολικό κίνδυνο χρόνιων παθήσεων.

Το συμπέρασμα

Μια διατροφή που βασίζεται αποκλειστικά στο κρέας στερείται εγγενώς διατροφικής ισορροπίας. Επειδή είναι εξαιρετικά περιοριστική και τα επιστημονικά στοιχεία εξακολουθούν να είναι πολύ περιορισμένα, δεν τη συνιστώ σε κανέναν. Αν και μπορεί να νιώθετε καλά βραχυπρόθεσμα, η δίαιτα των σαρκοφάγων είναι εντελώς ακραία. Υπάρχει διαφορά μεταξύ μιας δίαιτας που προάγει την απώλεια βάρους και μιας που προάγει την υγεία. Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε περιοριστική δίαιτα, συμβουλευτείτε έναν ειδικό για εξατομικευμένη, βασισμένη σε τεκμηριωμένες οδηγίες διατροφή.