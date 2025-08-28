Τα 5 συμπληρώματα διατροφής που δεν πρέπει να παίρνεις μαζί με τον καφέ

Έξυπνες συμβουλές χρονισμού που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις καθημερινές σας βιταμίνες και μέταλλα.

Αν είστε από εκείνους που δεν μπορούν να ξεκινήσουν τη μέρα τους χωρίς ένα (ή δύο) φλιτζάνια καφέ, δεν είστε οι μόνοι. Ο καφές είναι μια βασική πρωινή ιεροτελεστία — είτε τον πίνετε μαζί με το πρωινό, πριν από την προπόνηση ή αμέσως μόλις ξυπνήσετε, αφού σας βοηθά να νιώθετε γεμάτοι ενέργεια και έτοιμοι για την ημέρα. Αλλά αν λαμβάνετε επίσης βιταμίνες ή μέταλλα ως μέρος της πρωινής σας ρουτίνας, αξίζει να μάθετε πώς ο καφές μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα σας απορροφά αυτά τα θρεπτικά συστατικά.

Πώς ο καφές μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών

Σίδηρος

Ο σίδηρος είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη, την παραγωγή ορμονών και την κυτταρική λειτουργία. Και είναι μια κοινή έλλειψη θρεπτικών συστατικών, επομένως ο γιατρός σας μπορεί να σας έχει προτείνει τη λήψη συμπληρωμάτων. Η κατανάλωση καφέ με συμπλήρωμα σιδήρου μπορεί να κάνει το σώμα σας να απορροφήσει λιγότερο σίδηρο και με την πάροδο του χρόνου θα μπορούσε ενδεχομένως να επηρεάσει την υγεία των οστών και των μετάλλων. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι η κατανάλωση καφέ με σίδηρο μείωσε την απορρόφηση κατά 54%.

Αυτή η αλληλεπίδραση δεν οφείλεται στην καφεΐνη — οφείλεται στο χλωρογενικό οξύ, μια πολυφαινόλη στον καφέ και το τσάι. Αυτή η ένωση είναι ένας ισχυρός αναστολέας της απορρόφησης μη αιμικού σιδήρου (του τύπου που βρίσκεται σε φυτικές τροφές και συμπληρώματα). Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι πολυφαινόλες μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο το έντερό μας απορροφά τον σίδηρο. Έτσι λοιπόν συνιστώ να διαχωρίζετε τον σίδηρο από τον καφέ κατά τουλάχιστον μία ώρα και να τον συνδυάζετε με τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C, όπως λεμόνια και πορτοκάλια, για να ενισχύσετε την απορρόφηση.

Βιταμίνη D

Η βιταμίνη D είναι ένα θρεπτικό συστατικό που είναι δύσκολο να ληφθεί μόνο μέσω της διατροφής, καθώς δεν βρίσκεται φυσικά σε πολλά τρόφιμα. Ωστόσο, το σώμα μας μπορεί επίσης να παράγει βιταμίνη D από τον ήλιο. Έρευνες δείχνουν ότι η καφεΐνη μπορεί να μειώσει την έκφραση των υποδοχέων βιταμίνης D, γεγονός που μπορεί να μειώσει τα επίπεδα. Ωστόσο, η κλινική της επίδραση εξακολουθεί να μελετάται. Μια μελέτη του 2021 συνέδεσε την υψηλότερη πρόσληψη καφεΐνης με χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης D στην κυκλοφορία του αίματος, αν και χρειάζεται περισσότερη έρευνα. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο το συμπλήρωμά σας, σκεφτείτε να το παίρνετε σε απόσταση τουλάχιστον μίας ώρας από τον καφέ σας. Και επειδή η βιταμίνη D είναι λιποδιαλυτή, η λήψη της με ένα γεύμα που περιλαμβάνει υγιή λίπη μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της απορρόφησης.

Βιταμίνες Β

Αυτή η ομάδα υδατοδιαλυτών βιταμινών —συμπεριλαμβανομένων των Β1, Β2, Β7, Β9 και Β12— υποστηρίζει την παραγωγή ενέργειας, τη λειτουργία των νεύρων και τον σχηματισμό ερυθρών αιμοσφαιρίων. Οι υδατοδιαλυτές βιταμίνες διαλύονται στο νερό και το σώμα μας δεν μπορεί να αποθηκεύσει μεγάλη περίσσεια ταυτόχρονα. Καθώς οι βιταμίνες Β είναι υδατοδιαλυτές, η ήπια διουρητική δράση της καφεΐνης μπορεί να αυξήσει την ποσότητα που αποβάλλει το σώμα σας, ειδικά με υψηλότερη πρόσληψη. Μελέτες δείχνουν ότι τα άτομα που πίνουν καφέ τείνουν να έχουν χαμηλότερα επίπεδαβιταμινών Β, πιθανώς λόγω ουρικών απωλειών. Αποφύγετε τη λήψη συμπληρωμάτων με καφέ ή τσάι και περιμένετε μία ώρα αν μπορείτε. Οι υδατοδιαλυτές βιταμίνες (C, B) είναι μια χαρά με ή χωρίς τροφή, αλλά μπορεί να απορροφηθούν πιο εύκολα μετά από ένα γεύμα.

Μαγνήσιο

Το μαγνήσιο είναι ένα σημαντικό μέταλλο που παίζει ρόλο στη σύνθεση πρωτεϊνών, στη διαχείριση του σακχάρου στο αίμα, στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και στην ποιότητα του ύπνου. Ενώ βρίσκεται σε τρόφιμα όπως τα φασόλια, οι ξηροί καρποί και το γιαούρτι, πολλοί δεν λαμβάνουν αρκετή ποσότητα μόνο από τη διατροφή. Επίση η καφεΐνη μπορεί να αυξήσει την απώλεια ασβεστίου και μαγνησίου μέσω των ούρων. Εάν λαμβάνετε μαγνήσιο—ένα συνηθισμένο συμπλήρωμα που σας βοηθά να κοιμάστε καλύτερα—είναι καλύτερο να αποφεύγετε την καφεΐνη όταν το παίρνετε.

Ασβέστιο

Όπως ακριβώς και το μαγνήσιο, έτσι και το ασβέστιο μπορεί να επηρεαστεί από τον καφέ. Η απορρόφηση ασβεστίου μπορεί να μειωθεί από την καφεΐνη, αλλά η κλινική επίδραση παραμένει ασαφής. Η προσθήκη γάλακτος στον καφέ σας μπορεί να βοηθήσει στην αντιστάθμιση της απώλειας ασβεστίου, ενώ η λήψη συμπληρωμάτων ασβεστίου σε διάστημα τουλάχιστον μία ώρα μετά τον καφέ σας - ή δύο ώρες πριν - μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη απορρόφηση.

Ο καφές μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα σας απορροφά ορισμένα θρεπτικά συστατικά, αλλά απλές τροποποιήσεις μπορούν να βοηθήσουν. Η χρονική απόσταση μεταξύ των συμπληρωμάτων σας και του καφέ κατά μία ώρα μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη απορρόφηση. Αν περιστασιακά τα ξεχνάτε και τα παίρνετε μαζί, πιθανότατα θα απορροφήσετε κάποια θρεπτικά συστατικά.

Και παρά τις πιέσεις που μπορεί να δείτε από τους influencers της ευεξίας, δεν χρειάζονται όλοι συμπληρώματα. Τα συμπληρώματα είναι απλώς για να συμπληρώνουν. Για ένα άτομο με καλή γενική υγεία που καταναλώνει μια ισορροπημένη διατροφή, μπορεί να μην αξίζει να επενδύσει σε συμπληρώματα, εκτός αν έχει πραγματικά έλλειψη.