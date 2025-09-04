Είναι πιο υγιεινό να μην τρως γλουτένη ή μήπως όχι;

Είναι η διατροφή χωρίς γλουτένη πραγματικά πιο υγιεινή;

Όταν προσπαθείτε να βελτιώσετε την υγεία σας, η πρώτη σας σκέψη μπορεί να είναι να αντικαταστήσετε ορισμένα από τα συνηθισμένα τρόφιμα με πιο υγιεινές εκδοχές. Η συσκευασία αυτών των τροφίμων μπορεί να αναγράφει «καθαρό» ή «χωρίς γλουτένη», κάτι που μπορεί να τα κάνει να φαίνονται υγιεινά. Αλλά είναι απαραίτητο να αποφεύγετε τη γλουτένη για μια υγιεινή διατροφή;

Για περίπου ένα στα 100 άτομα που πάσχουν από κοιλιοκάκη, η κατανάλωση γλουτένης προκαλεί στον οργανισμό μια ανοσολογική απόκριση που βλάπτει τις λάχνες στο λεπτό έντερο. Ακόμα και η ελάχιστη ποσότητα γλουτένης μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε κάποιον με κοιλιοκάκη, επομένως είναι ζωτικής σημασίας να την αποφεύγει εντελώς.

Για ένα μικρό επιπλέον ποσοστό του πληθυσμού, η ευαισθησία στη γλουτένη που δεν οφείλεται σε κοιλιοκάκη μπορεί να σημαίνει ότι η διακοπή της είναι χρήσιμη για τη μείωση συμπτωμάτων όπως αέρια, φούσκωμα , διάρροια και κόπωση. Τα άτομα με αλλεργία στο σιτάρι πρέπει επίσης να περιορίσουν τη γλουτένη.

Αλλά τι γίνεται με όλους τους άλλους;

Εάν δεν έχετε καμία από τις παραπάνω παθήσεις, δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι η διακοπή της γλουτένης θα βελτιώσει την υγεία σας ή θα αποτρέψει τις ασθένειες. Οι περισσότεροι μπορούν να τρώνε τακτικά γλουτένη χωρίς προβλήματα, επειδή το σώμα δεν βλέπει τη γλουτένη ως απειλή. Η τήρηση μιας δίαιτας χωρίς γλουτένη δεν είναι απαραίτητα πιο υγιεινή εάν το σώμα σας μπορεί να την αφομοιώσει. Στην πραγματικότητα, η διακοπή όλων των πηγών γλουτένης μπορεί να είναι επιβλαβής και μερικές φορές ανθυγιεινή.

Πιο συγκεκριμένα η διακοπή της γλουτένης μπορεί να σημαίνει απώλεια σημαντικών θρεπτικών συστατικών, όπως φυτικές ίνες, μαγνήσιο, σίδηρο, βιταμίνες Β και χρήσιμα αντιοξειδωτικά και φυτοχημικά. Και αυτά τα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων. Αυτό που επηρεάζει επίσης την υγεία σας είναι το τι επιλέγετε να τρώτε αντί για τρόφιμα που περιέχουν γλουτένη. Το κόστος μπορεί επίσης να είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει την υγεία. Τα επεξεργασμένα τρόφιμα χωρίς γλουτένη συχνά κοστίζουν περισσότερο, πράγμα που σημαίνει λιγότερα χρήματα για την αγορά άλλων υγιεινών τροφίμων, όπως φρούτα και λαχανικά.

Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, η διατροφή χωρίς γλουτένης συνίσταται μόνο σε όσους έχουν κοιλιοκάκη, ώστε να μειωθούν τα δυσάρεστα συμπτώματα της πάθησης. Όσοι είστε υγιείς, είναι προτιμότερο να ακολουθείτε μια ισορροπημένη διατροφή που να περιλαμβάνει όλες τις ομάδες τροφίμων.