Πώς θα βάλετε στη διατροφή των παιδιών σας τα μήλα: Βρείτε έξυπνους και εύκολους τρόπους

Η σωστή διατροφή αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη σωματική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών. Και το μήλο είναι βασικό συστατικό της

Η νέα σχολική χρονιά ήρθε και μαζί της ξεκινάει το γνωστό πρωινό τρέξιμο: βιβλία, τετράδια, δραστηριότητες και φυσικά… το lunchbox που πρέπει να γεμίσει με ενέργεια.

Οι μαμάδες ξέρουμε καλά πόσο σημαντική είναι η σωστή διατροφή για τα παιδιά μας, και τα φρούτα - και ειδικά τα μήλα - είναι οι μικροί ήρωες που κάνουν τη διαφορά. Τραγανά, ζουμερά και γεμάτα βιταμίνες, τα μήλα δίνουν στα παιδιά μας την ενέργεια που χρειάζονται για να ξεκινήσουν τη μέρα τους γεμάτα χαμόγελα.

Δεν χρειάζονται καμία προετοιμασία: ένα μήλο στο lunchbox και το σνακ είναι έτοιμο. Επίσης, το μήλο προσφέρει φυσικά σάκχαρα που κρατούν τα παιδιά δραστήρια χωρίς απότομες πτώσεις ενέργειας, ενώ οι βιταμίνες και τα αντιοξειδωτικά ενισχύουν το ανοσοποιητικό τους σύστημα, βοηθώντας τα να μείνουν δυνατά και υγιή μέσα στις καθημερινές τους περιπέτειες. Κι επειδή τα μικρά μας αγαπούν τις εκπλήξεις, μπορούμε να ενσωματώσουμε το μήλο σε muffins, smoothies, φρουτοσαλάτες ή ακόμα και μικρές μπάρες δημητριακών.

Με κάθε μπουκιά, παίρνουν όλα τα οφέλη ενός φρούτου που συνδέεται με τη χαρά, τη φροντίδα και την υγεία - μια μικρή δόση αγάπης μέσα στο lunchbox τους. Η υγεία ξεκινάει από το πιάτο μας, και με λίγη φαντασία, τα μήλα μπορούν να γίνουν ο καθημερινός σύμμαχος κάθε μαμάς που θέλει να δώσει στα παιδιά της το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας. Και τι πιο υπέροχο από το να βλέπεις τα παιδιά σου να τρώνε κάτι νόστιμο, θρεπτικό και φυσικό, γεμάτα χαμόγελα και ενέργεια για τις νέες τους περιπέτειες;

Η αλήθεια είναι πως τα μικρά μας, πεθαίνουν για νέες περιπέτειες: Θέλουν να δοκιμάζουν διαρκώς νέα επιτραπέζια, νέα σπορ, νέα βιβλία, νέα κόμικ, νέα χόμπι και φυσικά; Νέες λιχουδιές. Για αυτό έχει σημασία να ενσωματώσουμε στη διατροφή τους το μήλο ZAGORIN με ευφάνταστους τρόπους. Έτσι θα προσλαμβάνουν όλα τα απίθανα οφέλη του μήλου χωρίς να βαριούνται ποτέ.

5 top συνταγές με μήλα ZAGORIN, ώστε μικροί και μεγάλοι να μην βλέπουμε την ώρα για το επόμενο σνακ μας

1. Τραγανές και full protein μπάρες δημητριακών με μήλο ZAGORIN και ξηρούς καρπούς

Υλικά για 10 πεντανόστιμες μπάρες:

2 φλιτζάνια νιφάδες βρώμης (ολικής)

1 μεγάλο μήλο ZAGORIN, τριμμένο (με τη φλούδα)

½ φλιτζάνι ανάμεικτοι ξηροί καρποί (π.χ. καρύδια, αμύγδαλα, φουντούκια), χοντροκομμένοι

½ φλιτζάνι μέλι ή σιρόπι σφενδάμου

1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα (προαιρετικά, αλλά ταιριάζει πολύ)

Πάμε να μαγειρέψουμε:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C και στρώνουμε ένα μικρό ταψί (20x20 εκ.) με λαδόκολλα. Τρίβουμε το μήλο και το στύβουμε ελαφρά για να απομακρύνουμε λίγη από την περιττή υγρασία. Ανακατεύουμε σε ένα μεγάλο μπολ τη βρώμη, το τριμμένο μήλο, τους ξηρούς καρπούς, το μέλι και την κανέλα μέχρι να ενωθούν καλά τα υλικά. Απλώνουμε το μείγμα στο ταψί, πιέζοντάς το καλά με μια σπάτουλα ή το πίσω μέρος ενός κουταλιού για να είναι συμπαγές. Ψήνουμε για περίπου 20–25 λεπτά, μέχρι να ροδίσει ελαφρώς η επιφάνεια. Αφήνουμε να κρυώσει εντελώς πριν τις κόψουμε σε μπάρες. Extra ZAGORIN Tips:

Μπορούμε να προσθέσουμε και λίγες σταφίδες ή cranberries αν θέλουμε.

Διατηρούνται στο ψυγείο έως και μια εβδομάδα.

2. Σπιτικό επιδόρπιο γιαουρτιού με μήλο ZAGORIN μπανάνα και βρώμη

Υλικά για 5 γιάμι μπολάκια:

1 ώριμη μπανάνα

½ μήλο ZAGORIN (τριμμένο ή βρασμένο/στον ατμό, αν είναι για πολύ μικρό παιδί)

2 κουταλιές της σούπας νιφάδες βρώμης

½ φλιτζάνι στραγγιστό γιαούρτι (ή γιαούρτι πλήρες παιδικό)

1 πρέζα κανέλα (προαιρετικά, αν το παιδί είναι άνω του έτους)

Πάμε να μαγειρέψουμε:

Λιώνουμε την μπανάνα με πιρούνι μέχρι να γίνει πουρές. Προσθέτουμε το τριμμένο ή μαγειρεμένο μήλο και ανακατεύουμε καλά. Ανακατεύουμε τη βρώμη μέσα στο μείγμα φρούτων (μπορούμε να την έχουμε μουλιάσει πρώτα για πιο μαλακή υφή, ειδικά αν είναι για μωρό). Ρίχνουμε το γιαούρτι και την κανέλα και τα ενώνουμε όλα απαλά. Σερβίρουμε αμέσως ή το αφήνουμε 5-10 λεπτά να “μαλακώσει” η βρώμη.

Αυτό το γιαουρτο-επιδόρπιο είναι ιδανικό ακόμα και για πολύ μικρά παιδιά. Είναι ένας υπέροχος τρόπος να αποφύγουμε τα έτοιμα παιδικά γιαουρτάκια που είναι γεμάτα πρόσθετα σάκχαρα και συντηρητικά.

3. Αφράτα muffin με μήλο ZAGORIN και άρωμα κανέλας

Υλικά για 6 muffin:

1½ φλιτζάνι αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

½ φλιτζάνι ζάχαρη (κατά προτίμηση καστανή)

1 μεγάλο μήλο ZAGORIN, τριμμένο

½ φλιτζάνι φυτικό λάδι ή λιωμένο βούτυρο

1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα

Πάμε να μαγειρέψουμε:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C και τοποθετούμε θήκες για μάφιν στη φόρμα. Ανακατεύουμε σε ένα μπολ το αλεύρι, τη ζάχαρη και την κανέλα. Προσθέτουμε το λάδι και το τριμμένο μήλο και ανακατεύουμε απαλά μέχρι να έχουμε ένα ομοιογενές μείγμα. Δεν ανακατεύουμε υπερβολικά. Μοιράζουμε το μείγμα στις θήκες, γεμίζοντάς τις κατά περίπου ¾. Ψήνουμε για 20–25 λεπτά ή μέχρι να βγαίνει καθαρό ένα μαχαίρι/οδοντογλυφίδα που βυθίζουμε στο κέντρο.

Extra Zagorin Tip:

Αν θέλουμε, μπορούμε να πασπαλίσουμε λίγη επιπλέον κανέλα ή ζάχαρη στην κορυφή πριν το ψήσιμο για πιο τραγανή κρούστα.

4. Κρεμώδες smoothie μήλου

Υλικά για ένα δροσερό χορταστικό ποτήρι:

1 μήλο ZAGORIN (με ή χωρίς φλούδα, κομμένο)

½ φλιτζάνι στραγγιστό γιαούρτι

1 κουταλιά φυστικοβούτυρο ή ταχίνι

½ μπανάνα

½ φλιτζάνι νερό ή φυτικό γάλα

Ας φτιάξουμε το smoothie μας:

Βάζουμε όλα τα υλικά στο μπλέντερ. Χτυπάμε μέχρι να γίνει λείο και κρεμώδες. Σερβίρουμε αμέσως, με πάγο αν θέλουμε.

Το νο1 σμούθι με μήλα ZAGORIN για μικρούς αθλητές που έχουν ανάγκη από μια καλή πηγή πρωτεΐνης.

5. Και το πιο νόστιμο σνακ ZAGORIN για το τέλος: Μυρωδάτα σταφιδόψωμα με αλεύρι ολικής

Υλικά για 10 μικρά σταφιδοψωμάκια με μήλο ZAGORIN

250 γρ. αλεύρι ολικής άλεσης

1 φακελάκι ξηρή μαγιά (ή 20 γρ. νωπή)

1 μήλο ZAGORIN (τριμμένο ή σε μικρά κυβάκια)

60 γρ. σταφίδες (μαύρες ή ξανθές)

1 κ.γ. κανέλα

1/2 κ.γ. γαρύφαλλο (προαιρετικά)

2-3 κ.σ. μέλι ή σιρόπι αγαύης (ή ζάχαρη καρύδας)

2 κ.σ. ελαιόλαδο

120 ml χλιαρό νερό ή φυτικό γάλα (π.χ. αμυγδάλου)

1 πρέζα αλάτι

Πάμε να μαγειρέψουμε:

Σε ένα μπολ βάζουμε το χλιαρό νερό, τη μαγιά και 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι. Ανακατεύουμε και την αφήνουμε για 10 λεπτά να ενεργοποιηθεί. Σε μια μεγάλη λεκάνη βάζουμε το αλεύρι, το αλάτι, την κανέλα, τις σταφίδες και το τριμμένο μήλο. Προσθέτουμε το μέλι, το ελαιόλαδο και τη μαγιά. Ζυμώνουμε μέχρι να έχουμε μια μαλακή ζύμη. Σκεπάζουμε τη ζύμη με πετσέτα και την αφήνουμε σε ζεστό μέρος για 1 ώρα, μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο. Πλάθουμε μικρά ψωμάκια, τα τοποθετούμε σε ταψί με λαδόκολλα και τα αφήνουμε για άλλα 20-30 λεπτά να φουσκώσουν. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 20-25 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν.

Extra Zagorin Tips:

Μπορούμε να προσθέσουμε και λίγα καρύδια για επιπλέον γεύση και ενέργεια.

Αν τα θέλουμε πιο γλυκά, αυξάνουμε το μέλι ή προσθέτουμε 1 κ.σ. ζάχαρη καρύδας.

Φυλάσσονται σε αεροστεγές δοχείο για 2-3 ημέρες ή στην κατάψυξη για εβδομάδες.

Και κάτι ακόμη που αξίζει να κρατήσουμε είναι πως τα μήλα της Ζαγοράς Πηλίου ξεχωρίζουν για την τραγανή τους υφή, τη γλυκιά τους γεύση και τις βιταμίνες τους που βοηθούν τα παιδιά να παραμείνουν δραστήρια και υγιή.

Κάθε μήλο που φτάνει σε αυτά είναι καρπός της φροντίδας και της παράδοσης του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς Πηλίου. Εδώ και 110 χρόνια, ο Συνεταιρισμός φροντίζει τη γη, στηρίζει τους παραγωγούς και φέρνει στα τραπέζια των οικογενειών προϊόντα γεμάτα ποιότητα και αγάπη.

Καλή Σχολική Χρονιά, λοιπόν, σε όλα τα παιδιά, στους γονείς, τους κηδεμόνες και τους δασκάλους, γεμάτη δύναμη, χαρά και φυσικά… ζουμερά και υγιεινά μήλα!