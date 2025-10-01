«Midlife Conversations»: Ένα διήμερο συνέδριο αφιερωμένο στη γυναικεία υγεία και ευεξία

Ο Όμιλος Mar-Bella Collection παρουσιάζει την πρώτη εκδήλωση “Midlife Conversations” στο ξενοδοχείο Nido στην Κέρκυρα, ενδυναμώνοντας τον διάλογο για ευεξία, ομορφιά και τρόπο ζωής για τις γυναίκες που βρίσκονται τη μέση ηλικία και μετά.

Τον Οκτώβριο, με αφορμή τον Μήνα Ευαισθητοποίησης για την Εμμηνόπαυση, η Mar-Bella Collection θα φιλοξενήσει στο ξενοδοχείο Nido την πρώτη εκδήλωση «Midlife Conversations» - ένα διήμερο συνέδριο αφιερωμένο στην ευεξία και τον τρόπο ζωής που έχει ως στόχο να ενδυναμώσει τις γυναίκες μέσω εξειδικευμένων γνώσεων, ανοιχτού διαλόγου και διαδραστικών εργαστηρίων.

Στο νοτιοανατολικό παράλιο της Κέρκυρας, το Nido - ένα adults-only καταφύγιο μέλος του Small Luxury Hotels of the World – συνδυάζει πολυβραβευμένες υπηρεσίες, με εξαιρετική γαστρονομία και απαράμιλλή φυσική ομορφιά, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ολιστική εμπειρία χαλάρωσης.

Με οικοδέσποινα την Genevieve Nikolopulos, γνωστή ως The Midlife Beauty Insider, το σαββατοκύριακο θα φέρει μαζί μια ομάδα ειδικών που καλύπτουν τους τομείς της ομορφιάς, της διατροφής, της ορμονικής υγείας, της γιόγκα και της μακροζωίας. Μαζί, θα εξερευνήσουν τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις πραγματικότητες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στη μέση ηλικία και μετά.

Οι επισκέπτες θα απολαύσουν μια διαδραστική συζήτηση, εμβαθυντικά break-out workshops για ενεργό διάλογο, καθώς και άλλες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν yoga και networking reception όλα μέσα στο ειδυλλιακό κερκυραϊκό περιβάλλον του Nido.

Η εκδήλωση είναι δωρεάν για τους φιλοξενούμενους του ξενοδοχείου με περιορισμένο κύκλο συμμετεχόντων και κατόπιν προ κράτησης ώστε να διατηρηθεί η προσωπική αλληλεπίδραση.

Συμμετέχουν:

Genevieve Nikolopulos (@this_is_fifty)

Με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της ομορφιάς, η Genevieve – γνωστή ως The Midlife Beauty Insider – εμπνέει τις γυναίκες να αγκαλιάσουν τη ζωή μετά τα 50, υποστηρίζοντας τη θετική γήρανση σε ομορφιά, ευεξία και lifestyle.

Emma Bardwell (@emma.bardwell)

Διαιτολόγος και ειδικός στην υγεία των γυναικών, η Emma ειδικεύεται στην εμμηνόπαυση και τη συνολική ευεξία. Είναι συγγραφέας των The Perimenopause Solution και 30g Plan, και έχει συνεργαστεί με κορυφαία διεθνή μέσα.

Dr. Rachel Hines (@drrachelhines)

Γενική ιατρός και ειδικός στην εμμηνόπαυση, η Rachel παρέχει ολιστική υποστήριξη σε γυναίκες κάθε ηλικίας, συνδυάζοντας ιατρικές θεραπείες με πρακτική καθοδήγηση τρόπου ζωής. Δραστηριοποιείται στο Miss Claire Mellon & Associates στο Portland Hospital, διευθύνει υπηρεσίες εμμηνόπαυσης στην Aneira Health και συμβουλεύει το The Menopause Charity

Victoria Woodhall (@victoriawoodhall)

Διευθύντρια Έκδοσης του Get the Gloss, ειδικός σε ομορφιά, ευεξία και μακροζωία, ανώτερη δασκάλα Rocket Yoga και συνιδρύτρια του podcast Hormones and Handstands για τη μέση ηλικία.

Κυριότερα Σημεία του Προγράμματος Midlife Conversations



Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025

09:00 - 10:00 Πρωινό με τη Genevieve: Γνωριμία και εισαγωγή στο σαββατοκύριακο

15:00 - 17:30 Διαδραστική συζήτηση και Q&Α

Workshops Συνεδρίες με κάθε ειδικό για εμβαθυντική συζήτηση (σε

μικρές ομάδες)

Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025

10:00 Yoga με τη Victoria Woodhall.

12:30 - 13:30 Q&Α σε μικρές ομάδες

17:00 - 18:30 Κλείσιμο με networking cocktails

Από συνεργασίες με διεθνείς ειδικούς ευεξίας όπως το OYOGO London sports agency, έως το φημισμένο γαστρονομικό φεστιβάλ Greek Chefs Abroad που υποστηρίζει την ελληνική γαστρονομία, η Mar-Bella Collection συνεχίζει να πρωτοπορεί σε βιωματικές, ουσιαστικές εμπειρίες για τους επισκέπτες. Η προσθήκη των Midlife Conversations υπογραμμίζει τον ρόλο του ομίλου ως πρωτοπόρος σε εκδηλώσεις τρόπου ζωής σχεδιασμένες να υποστηρίζουν και να εμπνέουν τους επισκέπτες των ξενοδοχείων του.

Για κρατήσεις και περαιτέρω πληροφορίες : https://www.marbella.gr/midlife-conversations/