Αυτή είναι η καλύτερη άσκηση για να παραμείνεις σε φόρμα μετά τα 50

Πώς μια απλή αλλά αποτελεσματική άσκηση μπορεί να βελτιώσει τη δύναμη, την ευλυγισία και την ενέργειά σας, χωρίς υπερβολική προσπάθεια.

Η διατήρηση της φυσικής κατάστασης και της υγείας είναι απαραίτητη καθώς μεγαλώνουμε — μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη πτώσεων και τραυματισμών, αλλά και να επεκτείνει την ανεξαρτησία και την κινητικότητα. Νέα έρευνα, που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο της Πορτογαλίας και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Frontiers in Psychology , εξέτασε την αποτελεσματικότητα διαφόρων μορφών άσκησης σε ηλικιωμένους και τα αποτελέσματα διαπίστωσαν ότι η αισθητικοκινητική προπόνηση (συνδυασμός αίσθησης και κίνησης) ήταν η κορυφαία.

Η αισθητικοκινητική προπόνηση αναφέρεται σε ασκήσεις που ενσωματώνουν κινητικά και αισθητηριακά συστήματα για τη βελτίωση του συντονισμού και της ισορροπίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με χρόνιο πόνο στην πλάτη για τη βελτίωση της στάσης του σώματος, επηρεάζοντας τη λειτουργία των βαθιών μυών του κορμού. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η αισθητικοκινητική προπόνηση και η αερόβια γυμναστική στο νερό ξεπέρασαν σημαντικά άλλες μορφές άσκησης.

Κατά τη διάρκεια της μελέτης, 153 συμμετέχοντες, όλοι άνω των 50 ετών, χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες: μια ομάδα ελέγχου, μια ομάδα aqua aerobic, μια ομάδα αισθητικοκινητικής και μια ομάδα Pilates. Κατά τη διάρκεια των επόμενων 24 εβδομάδων, οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν τεστ δύναμης, ευλυγισίας και φυσικής κατάστασης σχεδιασμένα για ηλικιωμένους. Τα αποτελέσματα στη συνέχεια συγκρίθηκαν.

Η ομάδα αισθητικοκινητικής έδειξε σημαντικές βελτιώσεις σε όλες τις δοκιμασίες, ενώ η ομάδα αερόμπικ στο νερό έδειξε βελτιώσεις στο μέρος της δοκιμασίας «όρθια και καθιστή στάση». Σε αυτό το σημείο, οι συμμετέχοντες καλέστηκαν να σταθούν όρθιοι από καθιστή θέση, ελέγχοντας τη δύναμη του κάτω μέρους του σώματος. Η ομάδα αερόβιας προπόνησης στο νερό έδειξε επίσης βελτιώσεις στη δύναμη του άνω μέρους του σώματος. Αντίθετα, η ομάδα ελέγχου και η ομάδα Pilates δεν παρουσίασαν σημαντικές βελτιώσεις. Οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η αισθητικοκινητική προπόνηση και η αερόβια άσκηση στο νερό βελτίωσαν σημαντικά τη σωματική λειτουργία, ιδιαίτερα την ισορροπία, τη δύναμη και την κινητικότητα, σε όσους ήταν άνω των 50 ετών.

Μερικά παραδείγματα αισθητικοκινητικών ασκήσεων

Οι αισθητικοκινητικές ασκήσεις επικεντρώνονται στη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ του νευρικού σας συστήματος και των μυών σας. Μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της λειτουργικής φυσικής κατάστασης και στη βελτίωση της ισορροπίας και του συντονισμού σας — κάτι απαραίτητο για τους ηλικιωμένους. Ακολουθούν μερικές ενδεικτικές ασκήσεις για να δοκιμάσετε:

Σταθείτε στο ένα πόδι: Κλείστε τα μάτια σας και σηκώστε το ένα πόδι από το έδαφος. Αν αυτό είναι πολύ εύκολο, δοκιμάστε να επαναλάβετε σε μια μαλακή επιφάνεια όπως ένα μαξιλάρι ή ένα μαξιλαράκι αφρού.

Βάδισμα: Περπατήστε σε ευθεία γραμμή χωρίς να κρατάτε τίποτα για στήριξη. Καθώς αυτό γίνεται ευκολότερο, περπατήστε πιο γρήγορα ή κρατήστε κάτι στα χέρια σας.

Πλάγιο περπάτημα: Κάντε ένα βήμα πλάγια με το ένα πόδι και μετά μετακινήστε το άλλο πόδι για να τα ενώσετε. Επαναλάβετε και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Birddog: Ξεκινήστε στα τέσσερα. Τεντώστε το ένα πόδι μακριά από το σώμα σας και, αν μπορείτε, σηκώστε το αντίθετο χέρι από το έδαφος. Επαναλάβετε από την άλλη πλευρά.

Η ηλικία δεν είναι εμπόδιο για να νιώθετε δυνατοί και υγιείς. Ενσωματώνοντας αυτό το είδος προπόνησης στην καθημερινότητά σας, μπορείτε να διατηρήσετε το σώμα σας σε φόρμα, να βελτιώσετε την ευεξία σας και να απολαμβάνετε κάθε μέρα με περισσότερη ενέργεια και αυτοπεποίθηση.