8 σημάδια που δείχνουν ότι ίσως έχεις έλλειψη ψευδαργύρου

Ο ψευδάργυρος μπορεί να επηρεάσει τα πάντα, από το δέρμα σας μέχρι την όρασή σας.

Ο ψευδάργυρος μπορεί να μην είναι ένα από τα πρώτα μέταλλα που σκέφτεστε να βάλετε στη λίστα με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που σας διατηρούν υγιείς, αλλά παρόλα αυτά είναι απαραίτητος. Ο ψευδάργυρος βοηθά το ανοσοποιητικό σας σύστημα να καταπολεμά τους εισβολείς, διασφαλίζει ότι τα κοψίματα και οι γρατζουνιές μπορούν να κλείσουν και υποστηρίζει την υγιή ανάπτυξη του εμβρύου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η μη πρόσληψη επαρκούς ποσότητας θα μπορούσε να διαταράξει άλλες διαδικασίες που είναι σημαντικές για την υγεία και την ευεξία. Αλλά το να γνωρίζετε τα σημάδια έλλειψης ψευδαργύρου μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε αυτά τα ατυχήματα.

8 σημάδια που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν έλλειψη ψευδαργύρου

Η ανεπάρκεια ψευδαργύρου είναι σχετικά σπάνια, αλλά ορισμένες ομάδες διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο από άλλες. Άτομα με διατροφικές διαταραχές, διαταραχές χρήσης ουσιών και γαστρεντερικές παθήσεις διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για πραγματική ανεπάρκεια ψευδαργύρου. Οι χορτοφάγοι και οι vegans διατρέχουν επίσης υψηλότερο κίνδυνο, επειδή πολλές τροφές πλούσιες σε ψευδάργυρο (όπως στρείδια, μοσχάρι, χοιρινό και γαλοπούλα) είναι ζωικής προέλευσης.

Αργή επούλωση πληγών

Τα συμπτώματα της ανεπάρκειας ψευδαργύρου μπορεί να ποικίλλουν σημαντικά, ανάλογα με την ηλικία σας. Αλλά ένα από τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα -ειδικά σε ηλικιωμένους - είναι η αργή επούλωση τραυμάτων. Ο ψευδάργυρος παίζει βασικό ρόλο στο ανοσοποιητικό σας σύστημα, βοηθώντας το σώμα σας να καταπολεμά τις μολύνσεις και να επουλώνει τραυματισμούς. Έτσι, αν παρατηρήσετε ότι οι κοψίματα και οι γρατζουνιές χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να κλείσουν, η χαμηλή περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο μπορεί να είναι η αιτία.

Τριχόπτωση

Αν τα μαλλιά σας αρχίσουν να αραιώνουν ή να πέφτουν, μπορεί να φταίει η χαμηλή περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο. Επίσης τα χαμηλά επίπεδα ψευδαργύρου έχουν συνδεθεί με διάφορες παθήσεις τριχόπτωσης, όπως η γυροειδής αλωπεκία (μια αυτοάνοση πάθηση), η τελογενής τριχόπτωση (προσωρινή τριχόπτωση που προκαλείται από στρες) και η ανδρική φαλάκρα, σύμφωνα με μια ανασκόπηση του 2017 .

Ακμή

Η ακμή μπορεί να μην είναι ένα συνηθισμένο σύμπτωμα έλλειψης ψευδαργύρου, αλλά μπορεί να είναι ένα σημάδι ότι χρειάζεστε περισσότερο από αυτό το θρεπτικό συστατικό. Μια ανασκόπηση του 2020 διαπίστωσε ότι τα άτομα με ακμή τείνουν να έχουν χαμηλότερα επίπεδα ψευδαργύρου από ό,τι τα άτομα που δεν την έχουν. Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι ο ψευδάργυρος μπορεί να βοηθήσει στην καταστολή των εξάρσεων, αφήνοντάς σας με λιγότερα σπυράκια.

Χρόνια ασθένεια

Η ανεπάρκεια ψευδαργύρου έχει συνδεθεί με διάφορες άλλες παθήσεις, όπως η πνευμονία και ο διαβήτης. Δεδομένου ότι ο ψευδάργυρος υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σας σύστημα, η έλλειψη μπορεί να σας κάνει πιο ευάλωτους σε ασθένειες. Η ανεπάρκεια ψευδαργύρου μπορεί επίσης να δυσκολέψει το σώμα σας να καταπολεμήσει τη φλεγμονή και τη βλάβη των κυττάρων από τις ελεύθερες ρίζες - και τα δύο έχουν συνδεθεί με χρόνιες ασθένειες.

Απώλεια όρασης

Τα μάτια σας, ειδικά οι αμφιβληστροειδείς σας, περιέχουν πολύ ψευδάργυρο. Αλλά καθώς μεγαλώνετε, αυτά τα επίπεδα αρχίζουν να μειώνονται - και καθώς αυτό συμβαίνει, μπορεί να εμφανίσετε ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, σύμφωνα με μια μελέτη του 2019. Τα καλά νέα; Έρευνες δείχνουν ότι η συμπλήρωση ψευδαργύρου μπορεί να σας βοηθήσει να αποτρέψετε την απώλεια όρασης. Απλώς φροντίστε να μιλήσετε με τον γιατρό σας.

Απώλεια γεύσης

Αν το φαγητό δεν έχει την ίδια γεύση με παλιά, μπορεί να έχετε έλλειψη ψευδαργύρου. Αυτό το θρεπτικό συστατικό εμπλέκεται σε ορισμένες από τις πιο βασικές σας αισθήσεις. Και η μη επαρκής πρόσληψη ψευδαργύρου μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας να μυρίζετε και να γεύεστε πράγματα—μερικές φορές προκαλώντας σας να χάσετε εντελώς τη γεύση ή την όσφρηση, σύμφωνα με μια ανασκόπηση του 2017 .

Δυσκολία στην ακοή

Η έλλειψη ψευδαργύρου μπορεί να επηρεάσει την ακοή σας με μερικούς διαφορετικούς τρόπους. Μελέτες δείχνουν ότι η ανεπάρκεια ψευδαργύρου μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής ή εμβοές —ένα επίμονο βουητό ή κουδούνισμα στο αυτί σας. Επιπλέον, όσο χαμηλότερα είναι τα επίπεδα ψευδαργύρου σας, τόσο πιο δυνατός και σοβαρός είναι πιθανό να είναι αυτός ο βουητός ήχος.

Καχεκτική ανάπτυξη

Ένα σημαντικό σημάδι ανεπάρκειας ψευδαργύρου —ειδικά σε βρέφη, παιδιά και εφήβους— είναι η καχεκτική ανάπτυξη,. Ο ψευδάργυρος είναι απαραίτητος για την υγιή ανάπτυξη λόγω της επίδρασής του στην ανάπτυξη των κυττάρων. Η έλλειψή του μπορεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη και την εξέλιξη. Και τα συμπτώματα που σχετίζονται με την ανεπάρκεια, όπως η απώλεια όρεξης και η διάρροια, μπορούν να επιδεινώσουν το πρόβλημα.

Πόσο ψευδάργυρο χρειάζεστε

Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα (η ποσότητα που πρέπει να στοχεύσετε) είναι 8 χιλιοστόγραμμα (mg) για ενήλικες γυναίκες και 11 mg για ενήλικες άνδρες. Το ανεκτό ανώτατο όριο για την κατανάλωση ψευδαργύρου είναι 40 mg την ημέρα, το οποίο είναι αρκετά δύσκολο να επιτευχθεί. Όταν ξεπερνάμε πολύ αυτήν την ποσότητα σε κάπως τακτική βάση, μπορεί να αντιμετωπίσουμε αρνητικές επιπτώσεις όπως ναυτία, διάρροια και πονοκεφάλους καθώς και μειωμένη απορρόφηση χαλκού , σιδήρου και μαγνησίου (ο ψευδάργυρος μπορεί να αναστείλει την απορρόφησή τους όταν καταναλώνεται σε υπερβολικές ποσότητες).