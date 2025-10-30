Η μικρή αλλαγή στην καθημερινότητά σου που θα εκτοξεύσει την αυτοπεποίθησή σου

Και θα σου δώσει πίσω τον έλεγχο της ζωής και της καθημερινότητάς σου.

Σε μια καθημερινότητα γεμάτη υποχρεώσεις, που όλες προσπαθούμε να τα χωρέσουμε τα πάντα μέσα σε 24 ώρες, έχει σημασία να διαθέτουμε τη δεξιότητα να ξεχωρίζουμε τί είναι σημαντικό και τί δευτερεύον. Να θέτουμε προτεραιότητες.

Η δουλειά, οι σταθερές υποχρεώσεις των παιδιών και τα πάγια έξοδα είναι πράγματα πάνω στα οποία δεν έχουμε αποκλειστικά εμείς τον πρώτο λόγο. Όμως, υπάρχουν τόσοι άλλοι τομείς της ζωής που ενώ έχουμε τη δύναμη της επιλογής, αφήνουμε τους άλλους να καθοδηγούν τις αποφάσεις μας.

Πώς η δύναμη να επιλέγουμε συμβάλει στην ενδυνάμωση και ενισχύει την αυτοπεποίθησή μας

Αρχές όπως η τακτική άσκηση, η ισορροπημένη διατροφή και ο επαρκής ύπνος είναι αποδεδειγμένο ότι ενισχύουν τη διάθεση και ως εκ τούτου, επιδρούν θετικά στην αυτοεικόνα μας και στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας. Πόσες φορές όμως δεν παρασυρόμαστε από έναν φίλο που μας προτείνει ένα ποτό ή μας «ψήνει» να πάμε για burger και να κάνουμε skip την προπόνησή μας;

Ωστόσο, κάθε απόφαση που παίρνουμε έχει σημασία για να νιώθουμε πιο δυνατοί, πιο ενεργοί και πιο παρόντες στη ζωή μας. Από τα απλά και καθημερινά πράγματα, όπως η ρουτίνα των γευμάτων και της άσκησης, μέχρι τα πιο σοβαρά, όπως η προστασία της υγείας μας, οι επιλογές μας μάς φέρνουν πιο κοντά στη ζωή που επιθυμούμε να ζούμε. Γι' αυτό είναι σημαντικό να παίρνουμε στα χέρια μας το πιο πολύτιμο εργαλείο: Τη δύναμη της επιλογής.

Η δύναμη της επιλογής συνώνυμη της υγείας

Πέρα από τις αποφάσεις της στιγμής, όπως το snacking και η fitness ιεροτελεστία μας, υπάρχουν επιλογές που επηρεάζουν τη ζωή μας μακροπρόθεσμα. Μέσα σε αυτές είναι και το πρόγραμμα της ασφάλισής μας. Ναι! Και εδώ έχουμε τη δύναμη της επιλογής, με το πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης My Health F1rst της Eurolife FFH.

Το My Health F1rst έχει σχεδιαστεί για εσένα που θέλεις να αντιμετωπίζεις περιστατικά νοσηλείας με σιγουριά, ευελιξία και μια οικονομική λύση ασφάλισης*. Μια λύση που σου εξοικονομεί χρήματα, ενώ παράλληλα σου επιτρέπει να επιλέγεις το γιατρό και το νοσοκομείο που εμπιστεύεσαι εσύ.

Πώς λειτουργεί;

Στο δίκτυο συμβεβλημένων νοσοκομείων

Τα πρώτα €750 ή €1.500 (ανάλογα με το πρόγραμμα που έχεις επιλέξει) είναι τα έξοδα της συμμετοχής σου.

Την υπόλοιπη κάλυψη αναλαμβάνει απευθείας η Eurolife FFH: Αφού καλύψεις τα πρώτα €750 ή €1.500, η εταιρεία αναλαμβάνει τα υπόλοιπα έξοδα νοσηλείας σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Στα μη συμβεβλημένα νοσοκομεία

Λαμβάνεις εφάπαξ προκαθορισμένο ποσό οικονομικής παροχής: Θα πάρεις δηλαδή, μετά την αφαίρεση της συμμετοχής σου (€750 ή €1.500 ανάλογα με το πρόγραμμα που έχεις επιλέξει), ένα συγκεκριμένο ποσό ανάλογα με το περιστατικό για το οποίο χρειάστηκε να νοσηλευτείς. Το ποσό αυτό το γνωρίζεις εκ των προτέρων, για να μπορέσεις να οργανώσεις καλύτερα τη νοσηλεία σου.

Η εφάπαξ προκαθορισμένη οικονομική παροχή καταβάλλεται μετά την έξοδό σου από το νοσοκομείο, μόλις προσκομίσεις στην εταιρεία τα απαραίτητα δικαιολογητικά σχετικά με τη νοσηλεία.

Στα δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα

100% κάλυψη εξόδων, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος: Σε περίπτωση που απαιτείται να πληρώσεις κόστη νοσηλείας. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται σε σένα απολογιστικά, και αφού έχεις προσκομίσει τα πρωτότυπα παραστατικά στη Eurolife FFH .

. Εάν καλυφθεί το σύνολο των εξόδων από άλλο (δημόσιο ή ιδιωτικό) ασφαλιστικό φορέα: τότε, μετά την αφαίρεση της συμμετοχής σου, λαμβάνεις το 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού οικονομικής παροχής έως 1.000€.

Σε περίπτωση απογευματινού χειρουργείου: η Eurolife FFH καταβάλλει τόσο το 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού οικονομικής παροχής έως 1.000€, όσο και το 100% των δαπανών.

Επιπλέον παροχές και πλεονεκτήματα:

Επίδομα Μητρότητας: Κάλυψη για φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τομή στην ασφαλισμένη.

Δαπάνες αποκατάστασης & αποθεραπείας: Κάλυψη σε κέντρα αποκατάστασης.

Επείγουσα ιατρική βοήθεια: Στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχο υγείας

Μέγιστο όριο ευθύνης της εταιρείας 700.000€ ανά ασφαλιστική περίοδο, περιστατικό νοσηλείας και ασφαλισμένο.

Μείωση στο ασφάλιστρο που πληρώνεις μέσα από το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN⁺.

*Ισχύει για τα προγράμματα My Health F1rst της Eurolife FFH, σε σχέση με τα προγράμματα Premium Health II, με αντίστοιχο ποσό απαλλαγής και θέση νοσηλείας.

Το My Health F1rst είναι το πρόγραμμα ασφάλισης υγείας που σου δίνει τη δύναμη της επιλογής. Μην την αφήσεις να πάει χαμένη.