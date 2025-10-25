Αυτοί είναι οι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο για καρκίνο του μαστού

Οι κυριότεροι βιολογικοί, ορμονικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού.

Το ταξίδι σας στην υγεία του μαστού ξεκινά με τη γνώση. Είτε ανησυχείτε για τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού, είτε έχετε ιστορικό καρκίνου του μαστού ή άλλων μορφών καρκίνου στην οικογένειά σας, είτε είστε περίεργοι για τις γενετικές εξετάσεις, το πρώτο βήμα είναι να μάθετε περισσότερα για τον κίνδυνο.

Όλοι διατρέχουμε κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού και κάποιοι από εμάς διατρέχουμε υψηλότερο κίνδυνο από άλλους. Η ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού μπορεί να σας δώσει τη δυνατότητα να λάβετε σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τη φροντίδα του μαστού και να αναλάβετε τον έλεγχο της υγείας σας.

Μελέτες έχουν δείξει ότι ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του μαστού οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων. Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τον κίνδυνο περιλαμβάνουν το να είσαι γυναίκα και την ηλικία. Οι περισσότεροι καρκίνοι του μαστού διαγιγνώσκονται σε γυναίκες ηλικίας 50 ετών και άνω. Ορισμένες γυναίκες θα εμφανίσουν καρκίνο του μαστού ακόμη και χωρίς να έχουν άλλους παράγοντες κινδύνου. Η ύπαρξη ενός παράγοντα κινδύνου δεν σημαίνει ότι θα εμφανίσετε την ασθένεια και δεν έχουν όλοι οι παράγοντες κινδύνου την ίδια επίδραση. Οι περισσότερες γυναίκες έχουν ορισμένους παράγοντες κινδύνου, αλλά δεν εμφανίζουν καρκίνο του μαστού. Συζητήστε με τον γιατρό σας σχετικά με τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο και σχετικά με τον έλεγχο για καρκίνο του μαστού.

Παράγοντες που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο

Ξεκινήστε κατανοώντας ποιοι παράγοντες κινδύνου συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του μαστού. Το να γεννιέστε γυναίκα είναι ο πιο συνηθισμένος παράγοντας κινδύνου για καρκίνο του μαστού. Αν και οι άνδρες μπορούν να εμφανίσουν καρκίνο του μαστού, είναι περίπου 100 φορές πιο συχνός στις γυναίκες. Η ηλικία είναι ένας άλλος κοινός παράγοντας κινδύνου. Καθώς μεγαλώνετε, έχετε περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσετε καρκίνο του μαστού. Το υπερβολικό βάρος ή η παχυσαρκία μετά την εμμηνόπαυση και η κατανάλωση αλκοόλ συνδέονται όλα με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του μαστού. Το κάπνισμα μπορεί επίσης να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο.

Παράγοντες που συνδέονται με μειωμένο κίνδυνο καρκίνου του μαστού

Ορισμένοι παράγοντες, όπως ο θηλασμός και η άσκηση, συνδέονται με μειωμένο κίνδυνο καρκίνου του μαστού. Η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών μπορεί επίσης να σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο καρκίνου του μαστού.

Παράγοντες υπό μελέτη

Άλλοι παράγοντες, όπως τα φάρμακα γονιμότητας, οι βαφές μαλλιών και το στρες, βρίσκονται επί του παρόντος υπό μελέτη. Τα μέχρι σήμερα ευρήματα δεν είναι αρκετά ισχυρά για να πούμε εάν αυτοί οι παράγοντες σχετίζονται πραγματικά (ή δεν σχετίζονται πραγματικά) με τον καρκίνο του μαστού. Επομένως, απαιτείται περισσότερη έρευνα.

Παράγοντες που δεν συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο

Στους καλά μελετημένους παράγοντες που δεν συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του μαστού περιλαμβάνονται τα εμφυτεύματα στήθους και η καφεΐνη.

Φόβοι χωρίς στοιχεία

Υπάρχουν πολλές φήμες ότι ορισμένοι παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού, αλλά δεν υπάρχουν οριστικά στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτούς τους ισχυρισμούς.

Έκτρωση : Η έρευνα δείχνει ότι η έκτρωση δεν συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του μαστού.

Αντιιδρωτικά : Η μέχρι σήμερα έρευνα δεν έχει βρει κάποια σύνδεση μεταξύ της χρήσης αντιιδρωτικών και του καρκίνου του μαστού.

Σουτιέν : Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η χρήση σουτιέν αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού.

Γαλακτοκομικά : Η τρέχουσα έρευνα δεν δείχνει καμία σχέση μεταξύ των γαλακτοκομικών προϊόντων και του καρκίνου του μαστού. Ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα μπορεί στην πραγματικότητα να μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού.

Εξωσωματική Γονιμοποίηση : Οι περισσότερες μεγάλες μελέτες υποδεικνύουν ότι η έκθεση σε υψηλότερα επίπεδα οιστρογόνων κατά τη διάρκεια της εξωσωματικής γονιμοποίησης δεν αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού.

Εκτίμηση κινδύνου καρκίνου του μαστού

Ο γιατρός σας μπορεί να εκτιμήσει τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού σας χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο όπως το Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνου Καρκίνου του Μαστού και το IBIS (το μοντέλο Tyrer-Cuzik). Στη συνέχεια, μπορείτε μαζί να λάβετε αποφάσεις σχετικά με την υγεία σας, όπως πότε και πόσο συχνά θα κάνετε προληπτικό έλεγχο για καρκίνο του μαστού.

Εάν διατρέχετε υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού…

Εάν διατρέχετε υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού, μιλήστε με τον γιατρό σας σχετικά με ένα πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου που είναι κατάλληλο για εσάς. Μπορεί να χρειαστεί να υποβάλλεστε σε προληπτικό έλεγχο νωρίτερα και συχνότερα από άλλες γυναίκες. Εάν ένα μέλος της οικογένειας έχει κληρονομική γονιδιακή μετάλλαξη που σχετίζεται με καρκίνο του μαστού, συζητήστε με τον γιατρό σας εάν θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο γενετικής συμβουλευτικής και γενετικών εξετάσεων.