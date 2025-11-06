Πώς τα προβιοτικά επηρεάζουν την παλινδρόμηση οξέος - βοηθούν ή τη χειροτερεύουν;

Ο ρόλος των προβιοτικών στη ρύθμιση της οξύτητας του στομάχου και στη βελτίωση της γαστρεντερικής υγείας.

Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση είναι ένα από τα πιο συχνά προβλήματα του πεπτικού, που ταλαιπωρεί όλο και περισσότερους ανθρώπους λόγω άγχους, μη ισορροπημένης διατροφής ή καθιστικού τρόπου ζωής. Η αίσθηση καψίματος στο στήθος και η δυσφορία μετά το φαγητό είναι ενοχλήσεις που επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητα. Τα τελευταία χρόνια, τα προβιοτικά έχουν αναδειχθεί ως σύμμαχοι της υγείας του εντέρου, με πολλούς να τα λαμβάνουν και για την αντιμετώπιση γαστρεντερικών διαταραχών. Όμως, τι πραγματικά συμβαίνει όταν παίρνετε προβιοτικά σε περιπτώσεις παλινδρόμησης οξέος; Μπορούν να βοηθήσουν στη ρύθμιση της μικροβιακής ισορροπίας και να ανακουφίσουν τα συμπτώματα ή, αντίθετα, να τα επιδεινώσουν; Ας δούμε πώς μπορείτε να τα εντάξετε σωστά στη ρουτίνα σας.

Τι συμβαίνει με τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση όταν παίρνετε προβιοτικά

Ορισμένες μελέτες για τα προβιοτικά δείχνουν βελτίωση στην παλινδρόμηση οξέος

Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση εμφανίζεται όταν το περιεχόμενο του στομάχου σας ρέει προς τα πάνω στον οισοφάγο. Ο οισοφάγος είναι ο σωλήνας που συνδέει τον λαιμό σας με το στομάχι σας. Η παλινδρόμηση μπορεί να προκαλέσει καούρα ή δυσπεψία. Ορισμένες μελέτες έχουν προσπαθήσει να προσδιορίσουν εάν τα προβιοτικά μειώνουν τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων στη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (GERD). Σύμφωνα με έρευνα:

Τα ευρήματα μιας ανασκόπησης 13 μελετών του 2020 σημείωσαν βελτίωση στα συμπτώματα της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης (ΓΟΠ), όπως η αναγωγή, η καούρα, η ναυτία, ο πόνος στο στομάχι και τα αέρια.

Μια μελέτη του 2018 σε παιδιά με ΓΟΠ που έλαβαν προβιοτικά διαπίστωσε ότι όσοι έλαβαν επίσης έναν τύπο φαρμάκου που μειώνει την οξύτητα και ονομάζεται αναστολέας αντλίας πρωτονίων (PPI), είχαν σημαντικά λιγότερα πεπτικά συμπτώματα.

Παρά τα ευρήματα, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να επιβεβαιωθεί ότι τα προβιοτικά είναι αποτελεσματικά για αυτή τη χρήση.

Οι ειδικοί υγείας δεν έχουν συγκεκριμένες οδηγίες

Κατά τη γνώμη των ειδικών υγείας:

Η Αμερικανική Γαστρεντερολογική Εταιρεία (AGA) δεν έχει εκδώσει συγκεκριμένες οδηγίες ούτε έχει κάνει σχόλια σχετικά με τη χρήση προβιοτικών για τη ΓΟΠ, είτε υπέρ είτε κατά αυτής.

Η Διεθνής Ένωση Προβιοτικών αναφέρει ότι ενώ η θεραπεία της ΓΟΠ θα πρέπει πάντα να ξεκινά με αλλαγές στον τρόπο ζωής, τα προβιοτικά μπορούν να αποτελέσουν μια χρήσιμη προσθήκη.

Ο χρόνος που χρειάζονται για να εργαστούν ποικίλλει

Η χρονική διάρκεια που θα δράσει ένα προβιοτικό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με μεμονωμένους παράγοντες, όπως ο τύπος και η σοβαρότητα των συμπτωμάτων. Σε μια ανασκόπηση μελετών , για τη παλινβδρόμιση οξέος ορισμένοι παρατήρησαν βελτίωση των συμπτωμάτων εντός μίας ή δύο εβδομάδων, ενώ άλλοι παρατήρησαν βελτίωση των συμπτωμάτων μετά από 12 εβδομάδες.

Τα προβιοτικά στελέχη για την παλινδρόμηση οξέος μπορεί να διαφέρουν

Ενώ ψάχνετε στον διάδρομο με τα συμπληρώματα διατροφής, πιθανότατα θα δείτε δεκάδες προβιοτικά - αλλά ποιες είναι οι καλύτερες επιλογές για την παλινδρόμηση οξέος; Στη μελέτη του 2018 σε παιδιά με ΓΟΠ, οι ερευνητές βρήκαν θετικά αποτελέσματα με το προβιοτικό στέλεχος Lactobacillus reuteri. Επίσης μια ανασκόπηση μελετών του 2020 σημείωσε περιορισμένα στοιχεία για τη σύγκριση των προβιοτικών στελεχών και του πόσο καλά λειτουργούν. Ωστόσο, οι ερευνητές σημείωσαν ότι οι μελέτες που εξέτασαν τα στελέχη Lactobacillus και Bifidobacterium ανέφεραν όλες θετικές επιδράσεις στα συμπτώματα της ΓΟΠ.

pexels

Οι παρενέργειες είναι συνήθως ελάχιστες

Στην ανασκόπηση κλινικών μελετών, πολλά άτομα ανέφεραν ότι δεν παρουσίασαν παρενέργειες. Λίγα άτομα ανέφεραν αέρια και φούσκωμα. Συνήθως , τα προβιοτικά είναι καλά ανεκτά. Εάν εμφανίσετε παρενέργειες, αυτές θα είναι γενικά ήπιες και θα περιλαμβάνουν γαστρεντερικά (ΓΕ) συμπτώματα, όπως αέρια.

Τα προβιοτικά δεν είναι για όλους

Τα προβιοτικά δεν είναι πάντα ασφαλή ή κατάλληλα για όλους. Θα πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε τον γιατρό σς πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε νέα φάρμακα ή συμπληρώματα, συμπεριλαμβανομένων των προβιοτικών. Τα προβιοτικά μπορεί να μην είναι ασφαλή για ορισμένα άτομα, όπως:

Πρόωρα βρέφη

Άτομα που είναι πολύ άρρωστα

Άτομα με προβλήματα στο ανοσοποιητικό σύστημα ή που λαμβάνουν φάρμακα που επηρεάζουν το ανοσοποιητικό σύστημα

Άτομα με άλλες σοβαρές ιατρικές παθήσεις

Πώς να παίρνετε προβιοτικά για την ανακούφιση από την παλινδρόμηση οξέος

Υπάρχουν πολλά είδη προβιοτικών διαθέσιμα. Εάν θέλετε να πάρετε ένα προβιοτικό συμπλήρωμα , μπορείτε να ρωτήσετε τον γιατρό σας για το ποιο είναι το καλύτερο για εσάς. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση:

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ετικέτα του προϊόντος και πάρτε το σύμφωνα με τις οδηγίες.

Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης για να βεβαιωθείτε ότι το προβιοτικό σας δεν έχει λήξει.

Φυλάξτε το συμπλήρωμά σας με το μπουκάλι ερμητικά κλειστό και μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.

Τροφές που είναι συνήθως πλούσιες σε προβιοτικά περιλαμβάνουν:

Κεφίρ

Κίμτσι

Τρόφιμα που περιέχουν miso

Ψωμί με προζύμι

Τέμπε

Μη παστεριωμένο ξινολάχανο

Γιαούρτι

Οι ζωντανές καλλιέργειες είναι μικροοργανισμοί που χρησιμοποιούνται για τη ζύμωση τροφίμων και ποτών. Ωστόσο, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία άλλων προϊόντων που έχουν υποστεί ζύμωση και δεν περιέχουν προβιοτικά. Ορισμένα τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση—όπως το γιαούρτι ή το γάλα που έχει υποστεί ζύμωση—μπορεί να περιέχουν ωφέλιμα προβιοτικά. Ωστόσο, δεν πληρούν όλα τα τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση τον επίσημο ορισμό των προβιοτικών, επομένως είναι σημαντικό να ελέγχετε την ετικέτα για να βεβαιωθείτε ότι περιέχουν ζωντανές και ενεργές καλλιέργειες.

Άλλοι τρόποι αντιμετώπισης της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης

Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής για την πρόληψη και τον έλεγχο της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης περιλαμβάνουν:

Περιορίστε τα τρόφιμα που μπορεί να επιδεινώσουν τα συμπτώματα της παλινδρόμησης, όπως η σοκολάτα, ο καφές, τα πικάντικα ή τηγανητά τρόφιμα, η μέντα και τα ανθρακούχα ποτά.

Αποφύγετε να ξαπλώνετε για τουλάχιστον δύο ώρες μετά το φαγητό.

Στηρίξτε το κεφάλι σας ενώ κοιμάστε. Μπορείτε να το κάνετε αυτό βάζοντας βιβλία στο κεφάλι του κρεβατιού σας ή τοποθετώντας μια σφήνα κάτω από το στρώμα. Μην χρησιμοποιείτε μόνο μαξιλάρια για να στηρίξετε το κεφάλι σας, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να αυξήσει την πίεση στο στομάχι και να επιδεινώσει τα συμπτώματα.

Αποφύγετε τα μεγάλα γεύματα, προτιμήστε μικρότερα και πιο συχνά γεύματα.

Φορέστε ρούχα που εφαρμόζουν άνετα γύρω από την κοιλιά.

Σταματήστε το κάπνισμα.

Αποφύγετε το αλκοόλ, αν είναι δυνατόν.

Χάστε βάρος, εάν χρειάζεται.

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από τον γιατρό σας εξατομικευμένες συστάσεις για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων παλινδρόμησης.

Τέλος είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως οι κατασκευαστές συμπληρωμάτων διατροφής δεν μπορούν να ισχυριστούν ότι τα προϊόντα τους μπορούν να αποτρέψουν ή να θεραπεύσουν οποιαδήποτε ιατρική πάθηση. Επίσης, τα συμπληρώματα δεν ρυθμίζονται από τον οργανισμό φαρμάκων τόσο αυστηρά όσο τα μη συνταγογραφούμενα και τα συνταγογραφούμενα φάρμακα.