Η απώλεια βάρους ως λύση στα μεταβολικά νοσήματα. Πόσο δύσκολη είναι η συντήρηση;

Ο διατροφολόγος Μάνος Δημητρούλης απαντά για το βάρος...που επιστρέφει!

Οι Έλληνες πρωτοστατούν στην εμφάνιση μεταβολικών διαταραχών, αφού περίπου το 59% των ενηλίκων είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, το 24% εμφανίζει μεταβολικό σύνδρομο και το 12% βρίσκεται στο στάδιο του προδιαβήτη. Παράλληλα, έρευνες διεθνώς δείχνουν ότι πάνω από το 50% των ατόμων επαναπροσλαμβάνει το βάρος που έχασε μέσα στα 2 πρώτα χρόνια, και σχεδόν 8 στους 10 μέσα στην πενταετία, ανεξαρτήτου του τρόπου που επέλεξε να τo χάσει. Κάποιοι από τους τρόπους αυτούς είναι η χρήση φαρμακευτικής αγωγής, τα βαριατρικά χειρουργεία και φυσικά πιο παραδοσιακές μέθοδοι όπως τα διατροφικά προγράμματα απώλειας βάρους, οι γνωστές μας δίαιτες. Αυτά τα ποσοστά δείχνουν πως η πρόκληση δεν είναι μόνο να χάσουμε βάρος, αλλά κυρίως να το διατηρήσουμε.

Γιατί είναι τόσο δύσκολο να διατηρήσουμε την απώλεια του χαμένου βάρους;

Η διατήρηση του βάρους μετά από απώλεια δεν οφείλεται σε «αδυναμία» του ατόμου, αλλά σε έναν σύνθετο συνδυασμό βιολογικών, ψυχολογικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Βιολογικά, ο οργανισμός προσπαθεί να επαναφέρει το προηγούμενο «φυσιολογικό» βάρος μέσω μείωσης του βασικού μεταβολισμού, της αύξησης της πείνας ενώ η απώλεια μυϊκής μάζας μειώνει περαιτέρω τις θερμίδες που καίγονται σε ηρεμία. Στην ψυχολογική διάσταση, η συναισθηματική υπερφαγία, η διατροφική κόπωση, η απώλεια κινήτρων και οι υπερβολικά αυστηρές δίαιτες δυσχεραίνουν την τήρηση νέων συνηθειών, ενώ περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί παράγοντες όπως ο καθιστικός τρόπος ζωής, η εύκολη πρόσβαση σε θερμιδικά πυκνά τρόφιμα, οι κοινωνικές συνήθειες και η έλλειψη υποστήριξης από το περιβάλλον επιβαρύνουν την κατάσταση. Τέλος, η έλλειψη παρακολούθησης και καθοδήγησης και μετά την επίτευξη του στόχου καθιστά πιο πιθανή την επιστροφή στις παλιές συνήθειες.

Η πείνα τι ρόλο παίζει;

Είναι πολύ βασικός ο ρόλος της πείνας σ’ αυτή την διαδικασία καθώς όταν χάνουμε βάρος, μειώνεται η ενεργειακή δαπάνη και αυξάνεται η παραγωγή ορμονών που προκαλούν πείνα, όπως η γρελίνη, ενώ μειώνεται η δράση ορμονών κορεσμού όπως η GLP-1. Έτσι, το σώμα προσπαθεί να “επαναφέρει” το προηγούμενο του βάρος. Αυτός είναι και ο λόγος που η επαναπρόσληψη δεν είναι ένδειξη αποτυχίας, αλλά φυσιολογική βιολογική διαδικασία.

Ποιοι είναι οι πιο αποτελεσματικοί φυσικοί τρόποι να περιορίσουμε την επαναπρόσληψη;

Υπάρχουν αρκετές στρατηγικές που βοηθούν στο να προλάβουμε την επαναπρόσληψη βάρους, όπως:

Η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης: Η πρωτεΐνη αυξάνει το αίσθημα κορεσμού και προστατεύει τη μυϊκή μάζα, η οποία είναι κρίσιμη για τη διατήρηση του βασικού μεταβολισμού.

Η καθημερινή φυσική δραστηριότητα: Δεν χρειάζεται απαραίτητα έντονη άσκηση, ακόμη και 30-50 λεπτά περπάτημα ήπιας έντασης βοηθούν στη σταθεροποίηση του ενεργειακού ισοζυγίου και μπορεί να ενισχύσουν τον μεταβολισμό μακροπρόθεσμα.

Τα σταθερά γεύματα και ο ύπνος: Η ακανόνιστη διατροφή και η έλλειψη ύπνου διαταράσσουν τις ορμόνες της πείνας και του κορεσμού, αυξάνοντας τις πιθανότητες να υπερκαταναλώσει κάποιος τροφή στα γεύματα του.

Η Καλή ενυδάτωση: Το νερό βοηθά στην ομαλή λειτουργία του μεταβολισμού και στη ρύθμιση της όρεξης.

Η Διαχείριση του στρες: Το χρόνιο στρες αυξάνει την κορτιζόλη, η οποία μπορεί να αυξήσει το αίσθημα της πείνας και να ευνοήσει την αποθήκευση λίπους, κυρίως στην περιοχή της κοιλιάς.

Πώς αλλιώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη μεταβολική μας ισορροπία;

Η επαρκής μυϊκή μάζα, η σωστή κατανομή μακροθρεπτικών συστατικών, η σταθερή πρόσληψη ενέργειας και η καλή επάρκεια σε μικροθρεπτικά συστατικά (βιταμίνες, ιχνοστοιχεία) βοηθούν στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού.

Επιπλέον, η μεταβολική μας υγεία μπορεί να ενισχυθεί και από ορισμένα συστατικά, όπως αυτά που αυξάνουν την ορμόνη GLP-1. Τέτοιου είδους συστατικά μπορούν να συμβάλλουν στη ρύθμιση της όρεξης και της λιπόλυσης με φυσικό τρόπο, ενώ τις περισσότερες φορές μπορούμε να τα βρούμε σε συμπληρώματα διατροφής

Μπορούν τα συμπληρώματα διατροφής να βοηθήσουν;

Ναι, αρκεί να τα βλέπουμε ως εργαλεία υποστήριξης, όχι ως μαγικές λύσεις, αφού και αυτά συνήθως μπορούν να δράσουν συνεργιστικά παράλληλα με την τροποποίηση των συμπεριφορών που επηρεάζουν την υγεία.

Υπάρχουν συστατικά που έχουν σχεδιαστεί με βάση τα μονοπάτια δράσης που μπορεί να συμβάλλουν στην ρύθμισης της όρεξης και στην αύξηση της ορμόνης GLP-1, όπως το Metabolaid® , ένα κλινικά μελετημένο, πατενταρισμένο μίγμα εκχυλισμάτων λουίζας και ιβίσκου, βασικό συστατικό του συμπληρώματος διατροφής Bennett DiaVita, της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας Bennett.

Το Bennett DiaVita περιλαμβάνει επίσης γαϊδουράγκαθο, Β-γλυκάνες, Ψευδάργυρο, Χρώμιο, Βιοτίνη και Βιταμίνη D, αποτελώντας πλήρη συνδυασμό συστατικών που μπορούν να δράσουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση βασικών μεταβολικών ανισορροπιών. Άτομα με BMI>25, άτομα που πάσχουν από μεταβολικό σύνδρομο, που βρίσκονται στα στάδια Προδιαβήτη ή και Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2, μπορούν να επωφεληθούν από την δράση του.

To Bennett DiaVita, προάγοντας τη υγεία μέσω του ελέγχου βάρους, μπορεί να αποτελέσει πραγματικό σύμμαχο στην προσπάθεια απώλειας τόσο των περιττών κιλών όσο και του λίπους με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. Με πάνω από 20 χρόνια έρευνας, αυξάνει το αίσθημα κορεσμού μέσω της ρύθμισης ορμονών που εκκρίνονται από το έντερο κατά τη λήψη τροφής Συγκεκριμένα, βάσει μελετών, το Metabolaid®, (βασικό συστατικό του Bennett DiaVita), αυξάνει την ορμόνη GLP-1 κατά 31%.

Επιπλέον, οδηγεί σε απώλεια βάρους, καύση λίπους καθώς και μείωση της περιφέρειας της μέσης. Συγκεκριμένα, το σωματικό λίπος μειώθηκε κατά 7% σε μελέτη 8 εβδομάδων ενώ άλλη μελέτη καταδεικνύει μείωση κοιλιακού λίπους κατά 7,5% σε μόλις 12 εβδομάδες. Φυσικά όλα τα παραπάνω, έχουν ως αποτέλεσμα τη ρύθμιση βασικών δεικτών υπερλιπιδαιμίας (μείωση χοληστερόλης & τριγλυκεριδίων) καθώς και την εξουδετέρωση του «ενεργειακού» χάσματος που νιώθε κάποιος που βρίσκεται σε περίοδο μειωμένης πρόσληψης θερμίδων.

Φυσικά, το Bennett DiaVita δεν αντικαθιστά τη διατροφή ή τη φαρμακευτική αγωγή όταν αυτή κρίνεται αναγκαία. Φαίνεται όμως πως μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε έναν τρόπο ζωής που βασίζεται σε ισορροπία και καθοδήγηση από επαγγελματίες υγείας.

Μάνος Δημητρούλης

Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

