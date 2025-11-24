Αποφύγετε αυτή την κοινή τροφή για να μειώσετε τον κίνδυνο καρκίνου

Μάθετε ποια τρόφιμα είναι καλύτερα να περιορίσετε και πώς να προστατεύσετε την υγεία σας μέσα από μικρές αλλαγές στη διατροφή.

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στη συνολική μας υγεία και ορισμένα τρόφιμα μπορούν να επηρεάσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, καθιστώντας πιο σημαντικό από ποτέ να κατανοήσουμε πώς οι καθημερινές μας επιλογές επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη ευεξία. Ενώ αυτό το συγκεκριμένο τρόφιμο μπορεί να φαίνεται ακίνδυνο, η έρευνα δείχνει ότι ακόμη και μικρές ποσότητες που καταναλώνονται τακτικά μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων τύπων καρκίνου.

Πιο συγκεκριμένα το Αμερικανικό Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο σημειώνει ότι ακόμα και μικρές ποσότητες επεξεργασμένου κρέατος που καταναλώνονται τακτικά αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου. Συνηθισμένα παραδείγματα περιλαμβάνουν το μπέικον, το λουκάνικο, τα χοτ ντογκ, το ζαμπόν και τα αλλαντικά όπως το σαλάμι. Αν συμπεριλαμβάνετε συχνά αυτά τα κρέατα στο πρωινό σας, στα σάντουιτς ή στα γεύματά σας, σκεφτείτε να τα αντικαταστήσετε με εναλλακτικές λύσεις όπως κοτόπουλο ή φρεσκοκομμένη γαλοπούλα.

Τα επεξεργασμένα κρέατα που καπνίζονται, ωριμάζουν, αλατίζονται ή παρασκευάζονται με προσθήκη νιτρωδών μπορούν να σχηματίσουν ενώσεις που μπορεί να συμβάλουν στην ανάπτυξη καρκίνου. Το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου αναφέρει επίσης στοιχεία που συνδέουν το επεξεργασμένο κρέας με υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου του στομάχου. Επίσης πολλά αλλαντικά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά, τα οποία συνδέονται με παράγοντες όπως ο υψηλότερος κίνδυνος καρδιακών παθήσεων, η υψηλότερη χοληστερόλη και η υψηλότερη αρτηριακή πίεση. Από την άλλη, το κρέας που έχει καταψυχθεί ή υποστεί μηχανική επεξεργασία όπως κοπή και τεμαχισμός θεωρείται μη επεξεργασμένο.

Freepik

Επιβλαβείς χημικές ουσίες στα επεξεργασμένα κρέατα

Νιτροζαμίνες

Οι νιτροζαμίνες είναι καρκινογόνες ουσίες και θεωρούνται υπεύθυνες για μερικές από τις αρνητικές επιπτώσεις της κατανάλωσης επεξεργασμένου κρέατος. Σχηματίζονται από τον νιτρίτη (νιτρίτης νατρίου) που προστίθεται στα προϊόντα. Χρησιμοποιείται για:

Διατήρηση του κόκκινου/ροζ χρώματος του κρέατος

Βελτίωση της γεύσης

Αποφυγή ανάπτυξης βακτηρίων

Οι νιτροζαμίνες σχηματίζονται κυρίως όταν τα προϊόντα κρέατος εκτίθενται σε υψηλή θερμοκρασία, όπως το τηγάνισμα ή το ψήσιμο στη σχάρα. Μελέτες σε ζώα και παρατηρητικές μελέτες σε ανθρώπους δείχνουν ότι μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο για καρκίνο του στομάχου και του εντέρου.

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAHs)

Το κάπνισμα κρέατος, μαζί με αλάτισμα και ξήρανση, δημιουργεί τους PAHs. Αυτοί σχηματίζονται όταν οργανικά υλικά καίγονται και μεταφέρονται στην επιφάνεια του κρέατος. Μελέτες σε ζώα δείχνουν ότι μερικοί PAHs μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο.

Ετεροκυκλικές Αμίνες (HCAs)

Σχηματίζονται όταν το κρέας ή το ψάρι μαγειρεύεται σε υψηλή θερμοκρασία (τηγάνισμα, ψήσιμο στη σχάρα). Υψηλές ποσότητες προκαλούν καρκίνο σε ζώα, ενώ παρατηρητικές μελέτες στον άνθρωπο δείχνουν αυξημένο κίνδυνο καρκίνου σε κόλον, μαστό και προστάτη. Η κατανάλωση επεξεργασμένου κρέατος σε μέτριες ποσότητες μειώνει τον κίνδυνο.

Χλωριούχο νάτριο (Αλάτι)

Τα προϊόντα επεξεργασμένου κρέατος είναι συχνά υψηλά σε αλάτι. Η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να συμβάλλει στην υπέρταση, καρδιοπάθειες και καρκίνο στομάχου. Το αλάτι μπορεί επίσης να αυξήσει την ανάπτυξη του Helicobacter pylori, ενός βακτηρίου που προκαλεί έλκη και αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου στομάχου.

Εν κατακλείδι το επεξεργασμένο κρέας περιέχει χημικές ουσίες που δεν υπάρχουν στο φρέσκο κρέας και πολλές από αυτές είναι επιβλαβείς για την υγεία. Η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων, ιδιαίτερα καρκίνου. Ωστόσο, η περιστασιακή κατανάλωση είναι ασφαλής, αρκεί να μην κυριαρχεί στη διατροφή σας. Να θυμάστε ότι η υγιεινή διατροφή δεν χρειάζεται να είναι δύσκολη. Μικρές αλλαγές, μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά με την πάροδο του χρόνου—χωρίς να θυσιάζεται η γεύση ή η απόλαυση