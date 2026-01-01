Ο καφές μπορεί να προσθέσει χρόνια στη ζωή σου, αλλά μόνο αν τον πίνεις αυτή την ώρα

Μια νέα μελέτη σε περισσότερους από 40.000 ανθρώπους αποκαλύπτει πώς μπορείς να αποκομίσεις τα μέγιστα οφέλη της καφεΐνης για τη μακροζωία

Είναι τελικά ο καφές καλός για την υγεία; Η απάντηση φαίνεται να είναι ένα ηχηρό «ναι». Πληθώρα ερευνών δείχνει ότι όσοι πίνουν καφέ παραμένουν πνευματικά διαυγείς και ενδέχεται να ζουν περισσότερο από εκείνους που δεν τον προτιμούν. Αυτά είναι ευχάριστα νέα για τους περισσότερους από εμάς που βασιζόμαστε στον καφέ για να παραμένουμε σε εγρήγορση και παραγωγικοί. Ωστόσο, μια πρόσφατη έρευνα προσθέτει μια σημαντική λεπτομέρεια: για να κερδίσεις τα οφέλη που παρατείνουν τη ζωή, πρέπει να πίνεις τον καφέ σου το πρωί. Μην συνεχίζεις να καταναλώνεις καφεΐνη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η έρευνα του Πανεπιστημίου Tulane

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα μιας εκτενούς μελέτης από το Πανεπιστήμιο Tulane στη Νέα Ορλεάνη. Οι ερευνητές εξέτασαν δεδομένα από την Εθνική Έρευνα Εξέτασης Υγείας και Διατροφής (NHANES), η οποία περιλάμβανε 40.725 ενήλικες συμμετέχοντες στις ΗΠΑ και διήρκεσε από το 1999 έως το 2018.

Ο στόχος τους ήταν να διαπιστώσουν αν η ώρα κατανάλωσης του καφέ επηρεάζει τα οφέλη του για την υγεία. Για τον λόγο αυτό, χώρισαν τους συμμετέχοντες σε τρεις ομάδες:

Οι «πρωινοί τύποι» (36%): Έπιναν τον περισσότερο καφέ τους μεταξύ 4 π.μ. και μεσημεριού και σχεδόν καθόλου μετά από αυτή την ώρα.

Οι «τύποι όλης της ημέρας» (14%): Κατανάλωναν καφέ συνεχώς μέσα στην ημέρα.

Οι «μη καταναλωτές καφέ» (48%): Όσοι δεν έπιναν καθόλου καφέ.

Μετά από μια περίοδο περίπου 10 ετών, οι ερευνητές ανέλυσαν τα ποσοστά θνησιμότητας για κάθε ομάδα.

Pexels

Ποια ώρα της ημέρας είναι καλύτερα να πίνεις καφέ;

Η μείωση του κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα

Η ερευνητική ομάδα έλαβε υπόψη ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που επηρεάζουν τη μακροζωία, όπως ο δείκτης μάζας σώματος (BMI), οι διατροφικές συνήθειες, τα επίπεδα χοληστερόλης, ακόμη και τα προβλήματα ύπνου. Αφού συνυπολόγισαν όλες αυτές τις μεταβλητές, διαπίστωσαν σταθερά ότι οι πρωινοί καταναλωτές καφέ είχαν χαμηλότερη θνησιμότητα σε σύγκριση με εκείνους που έπιναν καφέ όλη μέρα ή καθόλου.

Συγκεκριμένα, η πρωινή κατανάλωση φάνηκε να μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο από καρδιαγγειακά νοσήματα, τα οποία αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως.

Η διατάραξη του κιρκάδιου ρυθμού

Γιατί όμως η ώρα παίζει τόσο σημαντικό ρόλο; Οι ερευνητές προτείνουν δύο εξηγήσεις. Η πρώτη αφορά τον κιρκάδιο ρυθμό. Η κατανάλωση καφέ το απόγευμα ή το βράδυ μπορεί να διαταράξει το εσωτερικό ρολόι του σώματος. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η υπερβολική κατανάλωση καφέ αργά μέσα στην ημέρα παρεμβαίνει στην παραγωγή της μελατονίνης τη νύχτα. Τα χαμηλά επίπεδα μελατονίνης συνδέονται με υψηλότερο οξειδωτικό στρες, αυξημένη αρτηριακή πίεση και μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Ο ρόλος του ποιοτικού ύπνου

Έχει αποδειχθεί επανειλημμένα ότι ο ελλιπής ή κακής ποιότητας ύπνος είναι επιβλαβής για την υγεία, τις γνωστικές λειτουργίες, ακόμη και για τις ηγετικές ικανότητες στον εργασιακό χώρο. Αν ο απογευματινός καφές επηρεάζει την ποσότητα ή την ποιότητα του ύπνου σου, τότε οι αρνητικές συνέπειες υπερκαλύπτουν οποιοδήποτε όφελος θα μπορούσες να έχεις από τη λήψη του.

Ο καφές ως αντιφλεγμονώδες

Η δεύτερη εξήγηση είναι ότι οι ευεργετικές ιδιότητες του καφέ προέρχονται κυρίως από τις αντιφλεγμονώδεις δράσεις του. Πολλές σοβαρές παθήσεις, όπως ο καρκίνος και τα καρδιαγγειακά, συνδέονται άμεσα με τη φλεγμονή.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι η φλεγμονή στο σώμα φαίνεται να έχει τον δικό της κιρκάδιο ρυθμό: είναι υψηλότερη το πρωί και χαμηλότερη γύρω στις 5 μ.μ. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, ο πρωινός καφές προσφέρει τα μέγιστα οφέλη επειδή «επιτίθεται» στη φλεγμονή τη στιγμή που βρίσκεται στη χειρότερη φάση της.

Όποια κι αν είναι η εξήγηση, το μήνυμα είναι σαφές. Αν αγαπάς τον καφέ, συνέχισε να τον απολαμβάνεις! Ωστόσο, αν θέλεις να εκμεταλλευτείς πλήρως τα οφέλη του για την υγεία σου, περιόρισε την κατανάλωσή του από τη στιγμή που θα ξυπνήσεις μέχρι το μεσημέρι. Μετά από αυτή την ώρα, σκέψου να το γυρίσεις στο νερό, το ανθρακούχο νερό ή το τσάι.