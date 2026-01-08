Dry January: Τι θα συμβεί στην αρτηριακή σου πίεση εάν κόψεις το αλκοόλ για ένα μήνα

Ένας μήνας χωρίς αλκοόλ και οι τεκμηριωμένες μεταβολές στην αρτηριακή πίεση και στην καρδιαγγειακή λειτουργία.

Πολλοί χρησιμοποιούν τον Dry January ως ευκαιρία να επανεξετάσουν τη σχέση τους με το αλκοόλ και καταλήγουν να παρατηρούν οφέλη για την υγεία που δεν περίμεναν. Είναι σύνηθες να έχουμε καλύτερο ύπνο και περισσότερη ενέργεια εάν δεν πίνουμε αλκοόλ, αλλά ένα λιγότερο γνωστό όφελος είναι το πώς ένας μήνας χωρίς αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει την αρτηριακή μας πίεση.

Πώς επηρεάζει η συμμετοχή στον Dry January την αρτηριακή σας πίεση

Το αλκοόλ επηρεάζει την αρτηριακή πίεση τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Μέσα σε λίγες ώρες από την κατανάλωση περισσότερων από τριών ποτών, η αρτηριακή σας πίεση μειώνεται για περίπου 12 ώρες. Στη συνέχεια, αυξάνεται κατά περίπου 3,7 χιλιοστόλιτρα υδραργύρου (mmHg) στις επόμενες 12 έως 24 ώρες. Η μακροχρόνια κατανάλωση περισσότερων από ενός ποτού την ημέρα αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο υψηλής αρτηριακής πίεσης, ανάλογα με την ποσότητα που πίνετε. Όσο περισσότερο πίνετε, τόσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος. Κάθε ποτό σχετίζεται με αύξηση 1,25 μονάδων στη συστολική αρτηριακή πίεση (η υψηλότερη τιμή σε μια μέτρηση αρτηριακή πίεση) σε διάστημα πέντε ετών. Η αποχή από το αλκοόλ , ακόμη και για ένα μήνα, μπορεί να μειώσει την αρτηριακή σας πίεση. Αλλά πρέπει να διακόψετε την κατανάλωση αλκοόλ για τουλάχιστον έξι μήνες έως ένα χρόνο για να αρχίσετε πραγματικά να βλέπετε σημαντικές αλλαγές.

Τι γίνεται αν κάνετε περικοπές;

Εξαρτάται πραγματικά από το πόσο πίνετε συνήθως. Για παράδειγμα, κάποιος που πίνει έξι ποτά την ημέρα και μειώνει την κατανάλωσή του στο μισό πιθανότατα θα δει βελτιώσεις στην αρτηριακή του πίεση. Ωστόσο, η παρατεταμένη κατανάλωση σε χαμηλά επίπεδα, δηλαδή ένα έως δύο ποτά την ημέρα, συμβάλλει σε υψηλότερη αρτηριακή πίεση από το εάν δεν καταναλώνετε καθόλου αλκοόλ και μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου, εγκεφαλικού επεισοδίου, αιφνίδιου θανάτου και πιθανώς καρδιακής ανεπάρκειας.

pexels

Πώς μπορείτε να αλλάξετε τη σχέση σας με το αλκοόλ

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αλλάξετε τη σχέση σας με το αλκοόλ και μπορεί να χρειαστεί να κάνετε κάποιες δοκιμές και λάθη για να βρείτε κάποιον που να σας ταιριάζει. Ορισμένες στρατηγικές που προτείνω περιλαμβάνουν:

Μην το κόβετε ή το μειώνετε απότομα: Οποιαδήποτε συνήθεια διακόπτετε αμέσως είναι δύσκολο να διατηρηθεί. Ξεκινήστε να μειώνετε σταδιακά την κατανάλωση αλκοόλ, ώστε να κάνετε τον στόχο σας για μείωση της κατανάλωσης πιο εφικτό.

Οποιαδήποτε συνήθεια διακόπτετε αμέσως είναι δύσκολο να διατηρηθεί. Ξεκινήστε να μειώνετε σταδιακά την κατανάλωση αλκοόλ, ώστε να κάνετε τον στόχο σας για μείωση της κατανάλωσης πιο εφικτό. Βρείτε πιο υγιεινές εναλλακτικές: Το ποτό μπορεί να είναι μια κοινωνική δραστηριότητα, οπότε βρείτε μια μη αλκοολούχα εναλλακτική λύση, ώστε να μπορείτε να απολαύσετε τη γεύση χωρίς τις επιπτώσεις του αλκοόλ στην υγεία. Ακόμα και ένα αναψυκτικό διαίτης είναι μια πιο υγιεινή εναλλακτική λύση σε σχέση με το αλκοόλ.

Το ποτό μπορεί να είναι μια κοινωνική δραστηριότητα, οπότε βρείτε μια μη αλκοολούχα εναλλακτική λύση, ώστε να μπορείτε να απολαύσετε τη γεύση χωρίς τις επιπτώσεις του αλκοόλ στην υγεία. Ακόμα και ένα αναψυκτικό διαίτης είναι μια πιο υγιεινή εναλλακτική λύση σε σχέση με το αλκοόλ. Ζητήστε υποστήριξη: Το αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει εθισμό και η μετάβαση σε έναν νηφάλιο τρόπο ζωής μπορεί να είναι δύσκολη. Η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία (CBT) και οι ομάδες υποστήριξης, όπως οι Ανώνυμοι Αλκοολικοί (AA), αποτελούν εξαιρετικούς πόρους για να επεκτείνετε το δίκτυο υποστήριξής σας, ώστε να μην χρειάζεται να το κάνετε μόνοι σας.

Η διακοπή του αλκοόλ, ακόμη και για μόλις έναν μήνα, μπορεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό «reset» για την αρτηριακή πίεση και το καρδιαγγειακό σύστημα. Το σώμα αρχίζει να ρυθμίζει πιο αποτελεσματικά τους μηχανισμούς που επηρεάζουν την πίεση, μειώνεται η επιβάρυνση στα αγγεία και η καρδιά λειτουργεί πιο ξεκούραστα. Αν και τα αποτελέσματα διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο, οι περισσότερες έρευνες συμφωνούν σε ένα βασικό μήνυμα: Λιγότερο αλκοόλ σημαίνει συχνά χαμηλότερη πίεση και καλύτερη συνολική υγεία. Ένας μήνας αποχής μπορεί να μην είναι το τέλος της διαδρομής, αλλά είναι σίγουρα μια πολύ καλή αρχή.