Αυτή η πάθηση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο άνοιας σε νεαρή ηλικία κατά 24%

Ανακαλύψτε ποια πάθηση αυξάνει τον κίνδυνο άνοιας σε πρώιμο στάδιο κατά 24% και τι μπορείτε να κάνετε για να προστατεύσετε τη μνήμη σας.

Η άνοια αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία, καθώς επηρεάζει σταδιακά τη μνήμη, τη σκέψη και την καθημερινή λειτουργικότητα των ανθρώπων. Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι ορισμένες παθήσεις μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας σε πρώιμο στάδιο. Μία από αυτές φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο μέχρι και 24%, καθιστώντας τη πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση ιδιαίτερα σημαντικές.

Η κατανόηση των παραγόντων κινδύνου, η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής και τακτικός ιατρικός έλεγχος μπορούν να μειώσουν τις πιθανότητες εμφάνισης της νόσου και να προστατεύσουν τη γνωστική υγεία. Σύμφωνα όμως με μια νέα μελέτη το μεταβολικό σύνδρομο αυξάνει τον κίνδυνο διάγνωσης άνοιας πριν από την ηλικία των 65 ετών.

Τι είναι το μεταβολικό σύνδρομο

Το μεταβολικό σύνδρομο είναι ένα σύμπλεγμα αρκετών παθήσεων και διαγιγνώσκεται σε άτομα που εμφανίζουν τρεις από τις πέντε παθήσεις, όπως υψηλή περιφέρεια μέσης, χαμηλή HDL χοληστερόλη, υψηλή αρτηριακή πίεση, υψηλό σάκχαρο στο αίμα και υψηλά τριγλυκερίδια στο αίμα. Η συχνότητα εμφάνισης του μεταβολικού συνδρόμου τείνει να αυξάνεται καθώς μεγαλώνουμε. Μια μελέτη αναφέρει το ποσοστό σε σχεδόν 20% για άτομα ηλικίας 20 έως 39 ετών, αλλά σχεδόν 50% για άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω. Το μεταβολικό σύνδρομο αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικού επεισοδίου και διαβήτη τύπου 2—αυξάνει επίσης τον κίνδυνο άνοιας .

Ενώ συχνά σκεφτόμαστε την άνοια και το μεταβολικό σύνδρομο ως ασθένειες της «γήρανσης», υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτές οι παθήσεις μπορεί να αυξάνονται σε νεότερους ανθρώπους. Αυτή η σύνδεση και η συχνότητα εμφάνισης είναι ένας τομέας στον οποίο οι ερευνητές στην Κορέα ήθελαν να εμβαθύνουν και να μάθουν περισσότερα. Η ερευνητική ομάδα δημοσίευσε τα ευρήματά της στο περιοδικό Neurology της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας . 3 Ας αναλύσουμε τι βρήκαν.

Πώς διεξήχθη αυτή η μελέτη;

Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ του μεταβολικού συνδρόμου στη μέση ηλικία (ηλικίες 40 έως 60 ετών) και της συχνότητας εμφάνισης άνοιας σε νεαρή ηλικία. Η άνοια σε νεαρή ηλικία, που ονομάζεται επίσης άνοια πρώιμης έναρξης, είναι η άνοια που διαγιγνώσκεται πριν από την ηλικία των 65 ετών. Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης ποια συστατικά του μεταβολικού συνδρόμου σχετίζονται περισσότερο με αυξημένο κίνδυνο άνοιας σε νεαρή ηλικία.

Οι ερευνητές άντλησαν τα δεδομένα τους από την Εθνική Υπηρεσία Ασφάλισης της Κορέας, ένα κυβερνητικό σύστημα ασφάλισης υγείας στη Νότια Κορέα που καλύπτει περισσότερο από το 99% του πληθυσμού της. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν τακτικούς διετείς ελέγχους υγείας που συλλέγουν κλινικά δεδομένα και δεδομένα για τον τρόπο ζωής, τα επίπεδα εισοδήματος και τις ιατρικές διαγνώσεις. Αφού αρχικά εξήγαγαν δεδομένα για περισσότερα από 4 εκατομμύρια άτομα, οι ερευνητές τελικά συμπεριέλαβαν περίπου 2 εκατομμύρια συμμετέχοντες ηλικίας μεταξύ 40 και 60 ετών για αυτήν τη μελέτη, οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε γενικό έλεγχο υγείας το 2009. Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για κατά μέσο όρο οκτώ χρόνια. Λίγο πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες ήταν άνδρες. Από τους συμμετέχοντες, λίγο πάνω από το 25% πληρούσε τα κριτήρια για μεταβολικό σύνδρομο. Αυτό περιελάμβανε τουλάχιστον τρία από τα ακόλουθα:

Αυξημένη περιφέρεια μέσης: ≥90 cm στους άνδρες, ≥80 cm στις γυναίκες

Υψηλή αρτηριακή πίεση: συστολική αρτηριακή πίεση ≥130 mm Hg ή διαστολική αρτηριακή πίεση ≥85 mm Hg ή χρήση φαρμάκων για την υψηλή αρτηριακή πίεση

Υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα: αυξημένη γλυκόζη νηστείας ≥100 mg/dL ή χρήση από του στόματος φαρμάκων για υψηλό σάκχαρο στο αίμα

Υψηλά τριγλυκερίδια στο αίμα: ≥150 mg/dL ή χρήση φαρμάκων για υψηλά τριγλυκερίδια

Χαμηλή HDL χοληστερόλη: <40 mg/dL στους άνδρες, <50 mg/dL στις γυναίκες ή χρήση φαρμάκων για χαμηλή HDL

Περίπου το 60% της ομάδας με μεταβολικό σύνδρομο ήταν συμμετέχοντες ηλικίας 50 ετών και 40% ηλικίας 40 ετών. Οι άνδρες αποτελούσαν πάνω από το 62% αυτής της ομάδας.

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν δημογραφικά δεδομένα και δεδομένα τρόπου ζωής, τα οποία προσαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια των στατιστικών αναλύσεων. Αυτά περιελάμβαναν την ηλικία, τον ΔΜΣ, το κάπνισμα, την κατανάλωση αλκοόλ, την τακτική άσκηση και το επίπεδο εισοδήματος. Επιπλέον, συγκέντρωσαν επίσης ιατρικές διαγνώσεις των συμμετεχόντων που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης, εστιάζοντας στην άνοια, τη νόσο Αλτσχάιμερ και την αγγειακή άνοια.

unsplash

Τι έδειξε η μελέτη

Μετά από αρκετές στατιστικές αναλύσεις, τα αποτελέσματα υπέδειξαν ότι το μεταβολικό σύνδρομο σε άτομα ηλικίας 40 έως 60 ετών συσχετίστηκε με:

24% υψηλότερο κίνδυνο άνοιας κάθε αιτιολογίας σε νεαρή ηλικία — κάθε αιτιολογίας που σημαίνει όλους τους τύπους άνοιας.

12% αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης νόσου Αλτσχάιμερ.

21% αυξημένος κίνδυνος αγγειακής άνοιας—ενός τύπου άνοιας που προκαλείται από βλάβη στα αιμοφόρα αγγεία του εγκεφάλου, μειώνοντας έτσι τη ροή του αίματος και το οξυγόνο στον εγκέφαλο.

Οι ερευνητές ανέλυσαν επίσης τα ευρήματα για άνδρες και γυναίκες. Διαπίστωσαν ότι οι άνδρες με μεταβολικό σύνδρομο είχαν 15% υψηλότερο κίνδυνο άνοιας σε νεαρή ηλικία, ενώ οι γυναίκες με μεταβολικό σύνδρομο είχαν 34% υψηλότερο κίνδυνο άνοιας σε νεαρή ηλικία. Επιπλέον, η διάγνωση του μεταβολικού συνδρόμου στην ηλικία των 40 ετών αύξησε τον κίνδυνο άνοιας σε νεαρή ηλικία περισσότερο από ό,τι η διάγνωση στην ηλικία των 50 ετών. Και ενώ όλα τα συστατικά (παράγοντες κινδύνου) του μεταβολικού συνδρόμου συσχετίστηκαν με αυξημένο κίνδυνο άνοιας σε νεαρή ηλικία, ο κίνδυνος αυξήθηκε προοδευτικά με τον αριθμό των συστατικών που υπήρχαν.

Όμως οι ερευνητές επεσήμαναν αρκετούς περιορισμούς της μελέτης τους. Πρώτον, δεν μπορούν να πουν αν τα αποτελέσματά τους ισχύουν και για άτομα εκτός Νότιας Κορέας. Επίσης, δεν συμπεριέλαβαν άλλες μεταβλητές που επηρεάζουν τον κίνδυνο άνοιας σε νεαρή ηλικία, όπως η παρουσία ορισμένων γονιδίων, το οικογενειακό ιστορικό, το ιστορικό τραυματικής εγκεφαλικής βλάβης, η απώλεια ακοής και το επίπεδο εκπαίδευσης. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι δεν διέθεταν επίσης λεπτομερή δεδομένα συμπεριφοράς (δηλαδή ψυχικής υγείας) και περιβάλλοντος, τα οποία μπορούν επίσης να επηρεάσουν τον κίνδυνο άνοιας.

Πώς εφαρμόζεται αυτό στην πραγματική ζωή

Η άνοια είναι κάτι περισσότερο από το να ξεχνάτε απλώς το όνομα κάποιου ή πού έχετε βάλει τα κλειδιά σας. Επηρεάζει την ικανότητά σας να σκέφτεστε, να θυμάστε, να κατανοείτε, να επικοινωνείτε και να συλλογίζεστε.4 Με την πάροδο του χρόνου, μειώνει και τις σωματικές ικανότητες, καθώς ο εγκέφαλος ξεχνάει πώς να κάνει απλές δραστηριότητες που κάποτε ήταν δεύτερη φύση του.

Ενώ επηρεάζεται από τη γενετική, το μεταβολικό σύνδρομο μπορεί να είναι αποτέλεσμα επιλογών τρόπου ζωής. Και είναι οι ίδιες επιλογές τρόπου ζωής που επηρεάζουν επίσης τον κίνδυνο άλλων ασθενειών, όπως καρδιακές παθήσεις, εγκεφαλικό επεισόδιο, καρκίνο, διαβήτη και άνοια. Και πολλές από αυτές τις ασθένειες και παθήσεις συνδέονται. Για παράδειγμα, ο διαβήτης τύπου 2 έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο άνοιας. Και τα υγιή επίπεδα χοληστερόλης μειώνουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικού επεισοδίου, καθώς και άνοιας .

Λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο όλες αυτές οι παθήσεις είναι αλληλένδετες, είναι λογικό να υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι μία από αυτές είναι η χρόνια φλεγμονή , η οποία μπορεί να έχει διάφορες αιτίες, όπως το χρόνιο στρες, η κακή ποιότητα ύπνου, η κακή ποιότητα διατροφής, οι ανισορροπίες του μικροβιώματος και η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας.

Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να βοηθήσουν και σε αυτό το μέτωπο. Με αυτό που είπαμε, τίποτα δεν είναι τέλειο και καμία συνήθεια - ή συνδυασμός συνηθειών - δεν εγγυάται ότι θα απαλλαγείτε από φλεγμονή ή ασθένεια. Ωστόσο, τα στοιχεία κλίνουν προς την κατεύθυνση ότι τα άτομα με πιο υγιεινές συνήθειες διατρέχουν χαμηλότερο κίνδυνο.

Δεν είστε σίγουροι από πού να ξεκινήσετε; Σε ποια συνήθεια είναι πιο πιθανό να δείτε την πιο γρήγορη επιτυχία; Για παράδειγμα, σας αρέσει περιστασιακά μια βόλτα ή μια επίσκεψη στο γυμναστήριο; Ίσως να ξεκινήσετε από εκεί, χτίζοντας σταδιακά μια τακτική συνήθεια. Ή αν θέλετε να επεκταθείτε και να δοκιμάσετε μερικές νέες συνταγές, τώρα θα μπορούσε να είναι μια καλή στιγμή να προσθέσετε μερικές υγιεινές επιλογές στην διατροφή σας. Ξεκινήστε σήμερα κάνοντας κάτι ωφέλιμο για την υγεία σας και στη συνέχεια επαναλάβετέ το κάθε μέρα. Με την πάροδο του χρόνου, οι μικρές αλλαγές μπορούν να μετατραπούν σε μεγάλες βελτιώσεις.