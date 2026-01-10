Η βιταμίνη Β12 είναι γενικά ασφαλής στη λήψη, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν σοβαρές παρενέργειες.

Η βιταμίνη Β12 είναι απαραίτητη για τον οργανισμό, καθώς παίζει καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων, στη λειτουργία του νευρικού συστήματος και στη σύνθεση του DNA. Πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να παίρνουν συμπληρώματα Β12 είτε λόγω διατροφικών περιορισμών, όπως η χορτοφαγία και η vegan διατροφή, είτε για να αντιμετωπίσουν κόπωση, έλλειψη ενέργειας ή προβλήματα απορρόφησης της βιταμίνης από τον οργανισμό.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η λήψη συμπληρωμάτων Β12 είναι ασφαλής και χωρίς σοβαρές παρενέργειες. Ωστόσο, όπως συμβαίνει με κάθε συμπλήρωμα ή φάρμακο, υπάρχουν σπάνιες αλλά σημαντικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις που πρέπει να γνωρίζουμε. Η ενημέρωση για αυτές δεν αποτρέπει τη χρήση της βιταμίνης, αλλά μας βοηθά να τη χρησιμοποιούμε με ασφάλεια και υπευθυνότητα, παρακολουθώντας το σώμα μας και συμβουλευόμενοι έναν γιατρό ή διαιτολόγο όταν χρειάζεται.

Σε αυτό το άρθρο θα ανακαλύψετε τρεις σπάνιες αλλά σοβαρές παρενέργειες των συμπληρωμάτων βιταμίνης Β12, γιατί η γνώση είναι το πρώτο βήμα για την ασφαλή χρήση τους, ειδικά αν ανήκετε σε ομάδες που παίρνουν μεγάλες δόσεις ή έχουν υποκείμενα προβλήματα υγείας. Με σωστή πληροφόρηση, μπορείτε να απολαμβάνετε τα οφέλη της βιταμίνης χωρίς να αγνοείτε πιθανούς κινδύνους.

3 σπάνιες αλλά σοβαρές παρενέργειες των συμπληρωμάτων βιταμίνης Β12

Αλλεργικές αντιδράσεις

Οι αλλεργικές αντιδράσεις είναι μια σπάνια αλλά σοβαρή παρενέργεια που μπορεί να εμφανιστεί με οποιοδήποτε φάρμακο ή βιταμίνη. Αυτές οι αντιδράσεις μπορεί να κυμαίνονται από ήπιες έως σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή. Σοβαρές αντιδράσεις έχουν αναφερθεί κυρίως με ενέσιμες μορφές βιταμίνης Β12 αντί για καθημερινά συμπληρώματα από το στόμα. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια εάν εμφανίσετε συμπτώματα αλλεργικής αντίδρασης, όπως κνίδωση, δυσκολία στην αναπνοή ή την κατάποση ή πρήξιμο στο πρόσωπο, τα χείλη, τη γλώσσα ή το λαιμό.

Ακμή και ροδόχρους ακμή

Ορισμένες έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι, σε σπάνιες περιπτώσεις, η βιταμίνη Β12 μπορεί να προκαλέσει ακμή. Σε μια μικρή μελέτη, ένας στους 10 συμμετέχοντες εμφάνισε ακμή εντός μίας εβδομάδας από την έναρξη συμπληρωμάτων βιταμίνης Β12. Επιπλέον, έχουν υπάρξει μεμονωμένες αναφορές περιστατικών εξάρσεων ροδόχρους ακμή που σχετίζονται με υψηλές δόσεις ημερήσιων συμπληρωμάτων Β12. Όμως, αυτές οι αναφορές είναι σπάνιες. Πρόσφατες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι πολλά άτομα με ροδόχρου ακμή έχουν στην πραγματικότητα χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης Β12. Ωστόσο, εάν είστε επιρρεπείς σε δερματικές παθήσεις, όπως ακμή ή ροδόχρου ακμή, συμβουλευτείτε ένα γιατρό πριν προσθέσετε ένα συμπλήρωμα Β12 στην ρουτίνα σας.

Υποκαλιαιμία (Χαμηλά επίπεδα καλίου)

Η υποκαλιαιμία (χαμηλά επίπεδα καλίου) είναι μια σπάνια παρενέργεια που μπορεί να συμβεί όταν η βιταμίνη Β12 χρησιμοποιείται για τη θεραπεία μιας σοβαρής ανεπάρκειας. Η βιταμίνη Β12 βοηθά τον οργανισμό να παράγει νέα ερυθρά αιμοσφαίρια. Ωστόσο, όταν ο οργανισμός αρχίζει να παράγει γρήγορα νέα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα επίπεδα καλίου μπορεί να μειωθούν. Αυτό συμβαίνει συνήθως μόνο σε άτομα που είχαν πολύ χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Β12 πριν ξεκινήσουν τη λήψη συμπληρωμάτων Β12 και που λαμβάνουν θεραπεία υψηλότερης δόσης, όπως ενέσεις, αντί για καθημερινά συμπληρώματα. Τα συμπτώματα χαμηλού καλίου μπορεί να περιλαμβάνουν:

Μυϊκή αδυναμία

Δυσκοιλιότητα

Κούραση

Ακανόνιστος καρδιακός παλμός

Εάν λαμβάνετε θεραπεία για ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 , γιατρό σας μπορεί να παρακολουθεί τα επίπεδα καλίου σας.

Ποιος δεν πρέπει να παίρνει συμπληρώματα βιταμίνης Β12

Τα συμπληρώματα βιταμίνης Β12 θεωρούνται ασφαλή, ακόμη και σε υψηλές δόσεις. Ωστόσο , είναι πάντα καλή ιδέα να συμβουλευτείτε ένα γιατρό πριν προσθέσετε οποιαδήποτε συμπλήρωμα στη ρουτίνα σας. Φροντίστε να αναφέρετε εάν είχατε ποτέ αλλεργική αντίδραση στη βιταμίνη Β12, την κυανοκοβαλαμίνη ή το κοβάλτιο ή εάν έχετε μια σπάνια κληρονομική πάθηση που ονομάζεται κληρονομική οπτική νευροπάθεια Leber (LHON).